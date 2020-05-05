陶輝下場：從港英歷史檔案揭示濫用寮屋、僭建霸地後果

警隊高層陶輝近日被揭牌照屋違規僭建霸地，更私下出租作旅館圖利，明顯有違政策本意。過往因政府戰後無力處理大量人口湧入的房屋問題，這類寮屋及持牌構築物，原意是容許在政府或私人地上搭建寮屋或牌照屋（S&L structures）自住，不可用作轉售炒賣及出租圖利，違反用途或批牌條件都應採取執管行動。

根據一份官方歷史個案文件（Crown Land Permits），記載了港英政府59年遇過違反許可條件圖利個案的處理辦法，認為不可容忍，因為不只是影響了政府地租收益，更是在房屋問題嚴峻的情況下，變相加劇住屋問題。

當年曾有場部門之間的討論，講述有一經典個案 （LX4127），持牌人拿$290年租的臨時建築物，卻私下分租予5個家庭獲$2400的年租，獲利足足8倍，行文間可見出工務司一方的憤怒。

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文件中，透露了當時工務司（Public Works Department） 認為無法再更新這類出租圖利的許可，因為這等同於縱容更多尋租者濫用。雖然當年的警隊與徙置事務處抱持不同立場，怕採取行動會帶來「尷尬」，但工務司 （Department of Public Works） 堅持要採取法律行動，即驅逐（eviction）及將臨時建構物拆卸（demolition），認為不對這些圖利行為執法，才是對政府政策帶來尷尬。

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根據2017年審計署報告，指出過牌照屋的牌照費基本上在70年代以後就沒有增加過，每平方米年收$0.3，形容費用為「非常低」。今天正在賤租牌照屋的陶輝濫用出租謀取暴利，身為執法部門一員更罪加一等，那麼執法部門又會否按既往案例，對濫用行為進行驅逐與清拆，還是會出現選擇性差別對待？

本文獲本土研究社授權轉載，題目由編輯所擬，原文見此。

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責任編輯：Alex

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