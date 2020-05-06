從泰國昭披耶河畔的「三寶公廟」談起，鄭和下西洋去泰國做什麼？

今日泰國曼谷市區的西邊，是泰國歷史上吞武里王國的首都；在曼谷北邊大約76公里的大城（Ayutthaya），是泰國歷史上阿瑜陀耶王國的首都。流經這兩地的昭披耶河（又稱湄南河），河畔各有一座紀念鄭和的三寶公廟，其中有什麼事由和關連？

Photo Credit : BJ周 流經曼谷的昭披耶河，河畔有三寶公廟，又稱甘雅娜密寺

根據古籍記載，中泰（古稱暹羅）早在漢代就有往來，南北朝時代開始互派使節，宋朝兩國商貿相當繁盛，元朝把製瓷技術傳入泰國，明朝跟泰國交流更是密切。所以總結來說，中泰之間有著長久深遠的友好關係。

奇怪的是，鄭和七下西洋第一次竟然跳過了泰國，可以說是過門而不入，永樂五年（1407年）第二次下西洋，鄭和才自越南占城轉至泰國，而且是奉旨特意前往，當時是泰國史上阿瑜陀耶王國（1351-1767年）的時期，中泰之間發生了什麼事情嗎？

Photo Credit : BJ周 甘雅娜密寺（三寶公廟）由華人在近代興建，獻給泰皇拉瑪三世，建築混合中泰寺院風格

Photo Credit : BJ周 甘雅娜密寺（三寶公廟）門口有中式泰式佛塔，還有龍柱和桅杆，紀念鄭和不言而喻

先來看看明朝之前的泰國，並非是一個完整的國家，早期的泰國境內東南西北各有山頭，元朝時的泰國境內就存在著五個古國，說不準哪個代表泰國？因此這些地域性的部落聯盟，在當時只能算是個別與中國交好。

直到1238年出現了素可泰王國，這個被視為今日泰國的第一個王朝，是由位在中央平原的傣族所建立，不僅創造了泰國自己的文字和文化，也是當時泰國境內勢力最強大的主體，先後7次遣使到中國，泰國古稱暹羅即是由此開始。

接著是建於南方的阿瑜陀耶王國，取代了爭權內亂而逐漸衰落的素可泰王國，成為泰國史上第二個王朝，前後遣使臣訪問中國達114次，這個數字相當驚人，如果不是明朝規定三年才一訪，加上泰國內憂外患的戰亂，恐怕遣使次數更高。

還有一件事情可以看出中泰關係，那就是1407年明朝創建了中國第一所官辦外語學院「四夷館」，專門研究與中國交往密切的國家語言，以增進溝通交流的便利性，泰語館即是其十館之一，說明了泰國在明朝外交格局中的被重視性。

為什麼會有這些熱絡現象呢？

建立明朝的朱元璋，為了收拾元末的混亂局面，也為了恢復經濟生產，對內除了獎勵歸耕墾荒、興建水利減免賦稅，對外則實施一套由國家管控「外交+貿易」的統治體制，也就是「朝貢+海禁」的政策。

然而實行了近200年的海禁政策，甚至對經濟重心南移閩浙的地區徵收高稅，造成當地平民百姓不堪其苦，或加入日本倭寇，或作為倭寇嚮導，侵擾掠奪中國沿海城鎮，也有些商人大族為了利益私通倭寇，使得海賊和惡霸的問題，困擾官府民生，構成國安威脅。

永樂年間，鄭和七下西洋，明史指出「成祖疑惠帝亡海外，欲覓蹤跡。」可是請注意這支兩百多艘艦隊目的地是印度古里，請問建文帝逃到印度古里幹什麼？就算遁入空門，也不需要到一個以香料貿易興盛的港口城市去吧？

再請仔細看看鄭和第一次下西洋的路線，先去倭寇凶橫施暴的海面，以及海賊出沒的老巢據地，剿滅賊黨與當地反叛勢力勾結作亂，然後沿路勘查海域形勢、水文資料、風土人情，建立了通商和補給的定點。

不難看出鄭和下西洋，實則有「北拒強敵，南扶諸邦」的經綸策略，透過中國周邊沿海國家結成一張地緣網，在東南亞和南亞之間鋪設結合商貿經濟的政局，以強化地區的和平秩序，鞏固大明江山永續基業。事實上，中國對海外的影響力也是在這段時期達到巔峰。

因此鄭和第一次下西洋，泰國不在走訪名單上，足見當時位在昭披耶河上游的阿瑜陀耶王國，沒有遭遇來自海上騷擾的危機，中泰關係也保持著友好穩定。

不過，派出使臣來華訪問的滿剌加國（馬六甲王朝），原也只是一個部落群體，附屬泰國，首領拜里米蘇剌於1405年接受明成祖詔封為國王，賜以誥印，使得滿剌加國頓時跟泰國平起平坐。泰王得知後極為不滿，派兵奪取誥印，進行武力禁止滿剌加國「升格」。

滿剌加國當然遣使上京告狀，明成祖為了圓滿解決爭端，遂派遣鄭和出訪泰國，期使能化干戈為玉帛，因此鄭和第二次下西洋，便就特意走訪泰國。

雖然經過調解，泰王當面表示改過，然而日後仍不時對滿剌加國施展干預動作，於是從1405年到1433年之間，鄭和每次都到滿剌加國停駐，也三度到泰國去宣讀敕書，勸促泰國國王睦鄰通好，因為除了滿剌加國，蘇門答臘和越南占城也都控訴泰國恃強凌弱進犯國土。

為什麼當時強勢的阿瑜陀耶王國願意接受調解？

其實阿瑜陀耶王國的宮廷明爭暗鬥，打從王國創建者烏通王去世之後，歷任王位繼承常有叛變和篡奪的情況，泰國使節頻繁來訪入貢，也跟篡位者爭取明朝對自己權力的承認有關。誠如明朝大臣任良弼感言：「大抵海外諸國，無事則廢朝貢而自立，有事則假朝貢而請封。」

1408年鄭和訪泰時，正值阿瑜陀耶王國第六位國王因陀羅闍（Intharacha）上位，此人是第三位國王的姪子，原本統治衛星重鎮素攀武里，他把篡位的國王拉下之後，自己坐上寶座，而且早在尚未登基之前，就向中國派遣了朝貢代表團。可見此人深思遠慮，也可知當時政權更番迭次，明使來訪等同坐穩鬥爭結果。

阿瑜陀耶王國這次王位交替，明朝政府其實並不知情，又因明太祖以來，就由因陀羅闍接觸，所以鄭和三次到訪泰國，都由這位國王出面，因陀羅闍從未表現有異，明朝也始終以禮相待。

另一個原因跟明朝的朝貢體制大有關係。

朝貢始於戰國時代，可是明朝嚴格實行海禁，朝貢就變成一種「隨貢貿易」，也就是准許外國使臣在進貢的前提下，可將隨行帶來的商貨進行買賣，中國政府會先行收買上貢商品，其餘可在廣州、泉州（後改為福州）、寧波三個港口自行買賣。

中國人愛面子，明朝皇帝更要顧及龍顏，朝貢原則定為「厚往薄來」，各國前來朝貢的使臣都被招待免費吃住，上貢貨物以全額或高出市價3到5倍由中國政府收購，而且全部免稅，再以皇帝賞賜的名義付款給這些使臣。各國使臣回國時，可以把收到的錢用來購置中國商品，再拿回他們本國出售。

你算算，朝貢一回的利潤有多豐厚？各國怎會不爭相競往？尤其在鄭和七下西洋之後，明朝來華朝貢的國家和部落多了65個，加上原有的幾乎超過150個，美其名是屬國朝貢，其實是來做只賺不賠的生意。明成祖也知道「遠方之人，知求利而已」，但為了虛榮心和政治利益，不惜賠本也繼續施行朝貢。

前面說過，阿瑜陀耶王國來華朝貢多達114次，明成祖期間就有25次，阿瑜陀耶王朝從朝貢貿易中獲得巨大的經濟利益，使得明朝雖然表示「入貢既頻，繁勞太甚」，並且規定三年一貢，但泰國貢使依舊絡繹不絕，甚至由三年一貢變為一年三貢。

明朝接待泰方使節也特別熱情，他國貢使到了京城只受到款宴一次，泰國貢使卻受款宴兩次，回程再接受廣東地方政府款待一次。

明朝何以厚待泰方使節團呢？

需知明朝在泰國的華人相當多，阿瑜陀耶王國的首都大城東南邊，也就是昭披耶河與帕沙克（Pasak）河的交會處，有一個華人聚居的地區–班卡恰區（Bangkacha），早期有200多名逃離元朝的宋朝難民落腳在此，後來慢慢加入出海謀生的華人移民，到了17世紀竟超過3000名華人。

其實，創建阿瑜陀耶王國的烏通（Phra Chao U-thong）王，是一位出生在泰國碧武里（或稱佛丕府）的華裔，他的父親是當地商會會長，母親是羅斛國統領之女，妻子是素攀武里國王的女兒，所以他能結合華人、泰族、孟族、高棉族的力量崛起。

阿瑜陀耶王國善待華人，可從一事看出，那就是自建國初期起，外國人被禁止居住在阿瑜陀耶王國的城市，只有中國商人不受限制。而且中國人流寓泰國，行商致富之後，多會與當地上層階級的女性通婚，進而成為統治階級的一份子。

雖然不知道阿瑜陀耶王國有多少華人官吏，可是阿瑜陀耶王國朝貢的使節團裡，確實有許多中國人擔任貢使和通事，藉由他們通曉語言知事理，對雙方交流有所幫助，明朝稱他們是「華人夷官」，憫其遠處異鄉，於是多方給予通融和照應。

在這些情況之下，中泰關係自是特別交融。歷史上，中泰一直和諧相處，直到二次世界大戰，泰國與日本結盟成為軸心國一員，並於1942年發動入侵雲南，中泰兩國才首度在戰場上兵戎相見。

鄭和前往阿瑜陀耶王國擔任特使，又剷除了阻礙海上貿易的海盜禍患，為泰國成為中南半島上的貨物集散地做出貢獻，王族或騎象或乘轎出迎，華人居民更是熱烈歡迎。鄭和率領的萬人艦隊上，什麼工匠師傅都有，就在大城建寺立塔回禮，明張燮撰《東西洋考》中提到：「永樂間，鄭和所建寺，甚宏麗，佛高與屋齊。」

據說鄭和到訪大城時，曾經參觀一間華人寺廟並祈禱國泰民安，還在國王款宴上致贈禮物給這座帕南春寺（Wat Phanan Choeng），後來當地華人就在這座廟內祭祀鄭和，所以此寺又稱三寶公廟。傳說有人生病，可到三寶公廟求藥，把藥投進水裡沐浴，就能痊癒。雖然神話色彩濃厚，卻代表當地民眾對鄭和的景仰崇拜。

Photo Credit : BJ周 甘雅娜密寺（三寶公廟）入口之一，有中式牌樓和中文

Photo Credit : BJ周 流經大城的昭披耶河，河畔有三寶公廟，又稱帕南春寺

帕南春寺傳說是由一位泰國國王紀念他的中國妻子所建，這位來自中國的公主Soi Dok Mak，今天也被供奉在寺院之內，信眾可去向這位慈悲娘娘求姻緣求子嗣。其實歷史上從未有中國公主嫁到泰國，可泰國這樣的傳說還不止一件，只能說是反映中泰之間緊密關連。

Photo Credit : BJ周 帕南春寺（三寶公廟）是一座阿瑜陀耶王國時期所建的老廟，處處充滿虔誠氣息

帕南春寺主殿供奉的鍍金坐佛高達19.13米，寬闊的臉型跟泰國其他佛像略顯不同，雖然佛像並不是鄭和，但久而久之，信徒就稱這種佛像Phra Phuttha Trai Rattana Nayo為Luang Pho Tho（三寶佛公），走水路的商人與出海的船員，都會向它祈求旅途平安。

Photo Credit : BJ周 三寶公廟的佛像被稱為三寶佛公，象徵泰國華裔移民對鄭和的敬仰

大城府在1767年淪陷之前，傳說佛像留下眼淚示警，人們便以灰泥黑漆覆蓋佛像，免得被大舉來犯的緬甸軍隊搶走。2011年泰國洪災嚴重，大城府大大小小300多個佛教寺廟都遭殃及，只有三座寺廟沒有淹損，其中之一就是帕南春寺，更讓三寶公廟香火鼎盛。

阿瑜陀耶王國被緬甸滅亡之後，出現了另一位華裔鄭昭所建的吞武里王國，此時明朝及鄭和都已成了過去式，但是曼谷作為新王國的首都，延續大城王朝的脈承，泰國華人就在1837年自動集資，仿造大城的帕南春寺在曼谷建了一座甘雅娜密寺（Kanlayanamit Temple），獻給當時的泰皇拉瑪三世，成為皇家寺院。

甘雅娜密/Kanlayanamit的泰語意思是好朋友，除了建廟捐出的華人ChaoPhraya NikonBodin 跟拉瑪三世是密友，也象徵了中泰朝野關係的雙重涵意。

既是仿造大城的帕南春寺，曼谷的甘雅娜密寺當然也祭祀鄭和，而且連主殿大佛也仿造大城三寶佛公的造型鑄造，甘雅娜密寺就成了曼谷的三寶公廟。這座混合中泰建築風格的寺廟，佛像不僅是曼谷最大，撞鐘也是全國最大。

Photo Credit : BJ周 帕南春寺（三寶公廟）的中華元素更明顯，甚至混合道教儒教的符徵

更具意義的是，紀念鄭和的「三寶公廟」，距離紀念吞武里國王鄭昭的「鄭王廟」不遠，兩廟屹立在昭披耶河同側的河岸上，彷彿一起見證中泰交流在時間的大河中，悠悠起伏了人世千秋。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒