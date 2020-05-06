疫情衝擊工作與生活，焦慮、失眠的「失志症候群」患者增加

今年48歲的阿龍（化名）是位資深國際導遊，去年買了人生中第一間房子，雖背負房貸，但因國際旅遊產業蓬勃，收入相當不錯，生活過得美滿穩定。沒料到今年突然爆發「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎），各國陸續鎖國，國際旅遊受重創，公司最終不堪負荷結束收場。重大的環境改變讓阿龍頓時失去經濟收入來源，只好臨時轉行從事基層保全。

自從當了保全後，阿龍時常情緒低落、想法負面，覺得人生沒有目標，每日輾轉難眠無法入睡。脾氣也變得容易不耐煩，甚至為了小事與太太發生激烈口角。家人驚覺不對勁，趕緊求助身心診所治療，被告知出現「失志症候群」，並積極接受治療中。

疫情衝擊工作及生活，身心症患者求診暴增三成

開業身心診所院長楊聰財醫師表示，此波新冠肺炎疫情擴散影響，讓許多人措手不及。失業潮及商店倒閉潮接踵而來，讓許多人面臨人生及環境的重大轉變，並承受龐大身心壓力。若長期無法處理及調整這些壓力，就容易產生無力感、絕望感及孤立感。長期會合併失眠、恐慌、焦慮等身心症狀，嚴重者會對生活失去目標，失去人際社交動力，造成「失志症候群」上身。

楊聰財醫師說明，最近類似阿龍這樣的求診患者激增三成，經臨床問診後發現，患者大多具備自我要求高、把工作當生活重心及目標導向者，由於努力工作獲得了成就感。加上生活主要都在工作，發生疫情後突然沒了工作及收入，加上失去了生活目標，因此出現「失志症候群」症狀，家人及朋友千萬不要輕忽。

Photo Credit：健康醫療網 楊聰財醫師提醒這波疫情險峻，民眾除了平時做好自我防護工作外，若察覺自己或家人出現身心不適症狀時，應儘早就醫檢查。

合併藥物治療及紓壓技巧，幫助患者恢復生活功能

楊聰財醫師指出，針對「失志症侯群｣患者，治療上會採用藥物與非藥物合併治療。以藥物來改善患者憂鬱、失眠及焦慮等生理症狀，讓患者找回生活節奏，有體力維持社會功能；後續經由心理會談治療，穩定患者情緒及建立正向的認知，並教導正確的紓壓技巧，讓患者恢復睡眠、營養及運動。

楊聰財醫師提醒，這波疫情險峻，目前仍看不到終點，民眾除了平時做好自我防護工作外，若察覺自己或家人出現身心不適症狀時，應儘早就醫檢查，避免造成更嚴重的身心災害。

失志症候群自我評量表 每天不容易入睡、失眠 我覺得既難過又悲慘 我對生活感到洩氣 我覺得焦慮煩躁 我覺得無望無助 我對很多事情感到生氣 我喪失生活中的角色跟目標 ​​ 若出現上述五項（或更多）者，可能有失志症候群症狀，應提高警覺。如有需要，應由專業精神科醫師協助評估診斷及治療。 ​​ ​​

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航