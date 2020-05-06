疫情下的美國遠距工作：「Work from Home」其實沒有大家想像中的完美

文：Phoebe

美國的「在家工作潮」已行之有年

隨著「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）在美國漸趨嚴重，許多大城市及產業被迫按下暫停鍵。原本預計3月初由我們公司舉辦的年度國際研討會議，也因此被迫改期至同年6月。不到一個星期，公司更在週末前宣布全體員工實施「Temporary Telecommuting Arrangement」，暫時透過網路在家遠端辦公好降低員工間的接觸，並減少病毒傳播的可能。

「Work from Home」的辦公文化，對公司所有員工來說並非新鮮事──我們有四分之一的員工住在德州以外、甚至美國境外，而必須固定遠距工作；剩下四分之三員工只要部門主管允許，每周可彈性1～2天在家工作，以省去通勤往返的時間進而提升工作效率。

希望大家透過這篇文章，知道美國企業對於WFH看法以及雇主、員工的角度分析優缺點。

比起高薪水，美國人更注重生活平衡

在家工作的企業文化對雇主來說，不但可以省去辦公室經營成本，提升行政管理效率，在人事的招募上也不再受公司地域性限制；新職缺更能開放給不同地區的申請者，吸引、留住人才，更具有國際競爭力。

另一方面，對部份美國求職者來說，他們更在意的是工作彈性（flexibility）、工作及生活的平衡（work-life balance），在意的程度甚至有可能高於對薪資福利的要求。若員工不用在單一固定地點工作，就能不受既有職場辦公環境的束縛，反而更能激發他們的創造力與想像力。

穿著寬鬆舒適衣服在家工作，省去的通勤時間能拿來與家人相處，對於相當重視家庭生活的多數美國求職者而言，都是非常具有吸引力的。

Photo Credit：英語島雜誌

「在家工作」，其實沒有大家想像中的完美

雖然在家工作能給雇主及員工帶來更多元化的選擇，但該制度其實是一體兩面、利弊併存的。我將逐條列出其缺點。

首先雇主會擔心在家工作的員工，本身工作投入程度（Engagement）的深淺，以及對公司內部文化是否充分了解。在指示任務及政策制定上，是否了解其目的及背後的來龍去脈？其次，由於無法面對面與員工溝通，在團隊向心力凝聚及跨部門合作上，也總會蒙上一層無形的隔閡。

相對地，在家工作的員工因為長期不在辦公室內，在使用企業資源及人脈培養上也會受限許多，對於公司推出的新產品，他們對於開發過程及市場經營現況的了解，也可能較不充足。

最後，在企業內部的升遷機會與職涯發展上，因為能見度低及不熟悉公司內部培訓體系，想往職位更高處爬時，就會有較大的阻礙。

鏡頭下的公司同事，其實都有可愛的另一面

再來聊聊這次新冠疫情衝擊下，「Work from Home」的經驗。雖然我已有數次相關經驗，不過倒是第一次這麼長時間被限制在家工作。

一開始的確有嘗到甜頭的感覺──妝不用畫了，更不用掛著熊貓眼趕上班，省下來的通勤變成自己甜蜜的賴床時光。但隨著日子一天天過去，這樣的工作型態反而變得不再自在，主因是與同事互動變少了，失去原本在工作場所才有的人際交流樂趣。

在這樣的日子裡，每天最讓我期待地，反而是公司內部各種線上會議，因為可以與同事打招呼說說話。公司為了增進彼此的互動性，也鼓勵參與會議的同事們進行視訊會議。

記得在一場大型會議中，透過視訊讓自己彷彿親臨每位同事的家，而在視訊另一端的同事也徹底顛覆我原本對他們的印象：向來不苟言笑的同事A，穿著輕鬆衣服在螢幕上自在地微笑著；同事B一邊報告還得一邊安撫她正在哭鬧的小孩；同事C家裡的小狗看起來又乖又可愛；同事D房間牆上掛有好多家庭合照⋯⋯。

為了紓解長期無法外出旅遊的煩悶，有些同事甚至在會議中打開Zoom的virtual background功能，讓自己彷彿身處美國大峽谷國家公園。有的則是飛到佛羅里達州的迪士尼樂園，更妙的是公司CEO設定讓自己躺在海邊沙灘上，悠哉地看著碧海藍天。

圖片來源：Phoebe

為了提升員工凝聚力，美國企業奇招百出

公司人力資源部為了激勵員工在家工作的士氣，每星期還會固定舉辦一次「網路午餐聚會」（cyber lunch），邀請同事們在家裡廚房與網路上的大家共進午餐。看著鏡頭前方大啖午餐的同事們，聽著大家分享這段期間的所見所聞，這巨大轉變讓我自己也覺得新奇有趣。而藉由這場cyber lunch，我好像也變成網紅般，讓其他同事能一窺我這位台灣女孩的生活日常。

除了網路午餐外，也會舉辦不同線上遊戲來鼓勵士氣。我還曾參與「這是誰的辦公桌」（Guess the desk），把自己在家的辦公桌樣子拍下來，並讓人事統整其他同事照片後，大家再一起猜猜看是誰的辦公桌。

圖片來源：Phoebe

疫情過後，或許Work from Home將變成新常態

雖然美國勞資雙方針對在家工作的優劣已激辯多年，這一波來勢洶洶的新冠病毒疫情，卻讓美國各州首長頓時口徑一致，急忙呼籲市民「work from home」，盡最大努力減少外出，並避免與他人近距離接觸（美國CDC建議人與人之間保持至少6 feet或1.8公尺的安全距離）。

在防疫期間，「social distancing」這字眼大量出現在美國生活中，字面意義是要大家在疫情肆虐下保持社交距離，拉開彼此之間的距離來降低病毒傳播機率。但我覺得應該要改成「physical distancing」會更貼切，雖然彼此保持距離能有效抑制疫情，但這不代表我們要停止社交互動，或是停止關心周遭家人及朋友的近況。

另外，當政府或企業做出在家工作的決定當下，員工也要立即練就使用各種不同線上會議軟體（像是Skype、Zoom、Google Meet、Slack等）的能力，重新學習人與人之間的溝通及管理模式。隨著這波新冠肺炎的疫情蔓延，讓在家工作成為未來職場的「新常態」（new normal），現在看起來好像也再自然不過了。

我們與資安的距離，線上工作軟體──Zoom風波 ​​ 因為疫情蔓延，在家工作的需求增加後，大家也紛紛尋找好用的協作平台，目前幾個最常被使用的遠端工作軟體包含Google、Teams、Zoom。 其中Zoom這套軟體因免費、操作簡便，台灣有許多企業及學校利用Zoom進行遠端作業及教學，沒想到在使用量大增的同時，關於Zoom的資安漏洞一件又一件被爆出。甚至產生了新字「zoombombing」，意指使用Zoom開會時，不相關的Zoom使用者突然傳送大量色情圖片到線上會議室中。 台灣行政院資通安全處於4月7日正式公告，各機關若因業務需求要召開視訊會議，不應使用Zoom，其後教育部也宣佈，若遠距教學禁止使用Zoom。而後，科技大廠Google、美國參議院及新加坡教育部也因Zoom的資安風波，宣布禁止或暫停使用Zoom。 ​​ ​​

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航