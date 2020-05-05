安倍宣布日本延長「緊急事態」：疫病時代要懷著「正確的擔憂」生活

（中央社）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情仍未平息，日本首相安倍晉三昨（4） 日宣布全境實施的「緊急事態宣言」從6日延長至31日，將本月視為為了平息疫情的一個月，呼籲民眾應早日打造疫病時代的新日常。

武漢肺炎疫情延燒，預定6日屆滿的「緊急事態宣言」昨天確定延長至31日。

安倍傍晚在首相官邸（行政中心）召開記者會為了不得不延長「緊急事態宣言」實施期一事致歉，他說，做出這決定感到很痛苦，但呼籲民眾大家向前邁進，持續努力，就可共度難關。

安倍表示，曾有一段時間，日本的單日新增確診者人數達700人，但現在已降至1/3。曾悲觀的預估以為會發生像歐美那樣的疫情大爆發，所幸國民的行動確實改變了未來。

日本將打造「防疫新日常」

他說，在有效的治療方法、疫苗研發出來之前，防疫工作不會終止，民眾要有心理準備要打一場持久戰。

有關被看好是對抗武漢肺炎的藥物瑞德西韋（Remdesivir），安倍表示，美國的藥廠今天已向日本厚生勞動省提出要求進行特例批准的申請，厚生勞動省將加速批准作業。

此外，日本藥廠研發的新型流感藥物法匹拉韋（Favipiravir）也被看好是對抗病毒的藥物，安倍表示，如果能確認法匹拉韋的功效，經醫師處方就可使用，期待本月之內可批准用藥。他說：

「經濟社會活動如果嚴格限制，目前的狀態若再持續下去的話，我們的生活可能無以為繼，為了守護性命，我們一定要早日打造疫病時代的『新日常』。」

所謂「新日常」，安倍說今天政府專家會議的專家提示了日常生活應該留意的基本要點，包括要避免處於密閉空間、人群密集、人員密切接觸的「3密」場所，要懷著「正確的擔憂」過生活。

緊急事態何時能解除？

至於何時才能解除緊急事態宣言，專家會議將於14日開會討論，將視各地區的確診數的情況、醫療體制的情況做分析，或許有些地區不需等到5月31日就可解除。

安倍引述國立感染症研究所分析的看法指出，經由中國而來的第一波疫情在日本境內已獲得控制，鑽石公主號郵輪所帶來的疫情在日本也獲得控制，經由歐美而來的第2波疫情確診者人數的增加已過顛峰期趨於減少，現在疫情正朝平息的道路邁進。

受到疫情影響，民眾配合政府的宣導，盡量不要外出，包括餐飲店在內等的許多店家生意重挫。安倍表示，對於餐飲店等商店的租金負擔的減輕、打工的學生等的援助，將研擬追加的對策。

Photo Credit:AP/達志影像 東京知名的景點淺草寺商店街幾乎全面關閉，也不見平常絡繹不絕的逛街人潮。

他說，業主最希望的就是早日重啟正常的營運，為此，這一個月一定要讓疫情能平息下來才行，將5月列為為了平息疫情的一個月，也是邁向下一個階段的準備期。

日本政府4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，期限到5月6日止；但基於境內疫情延燒，有必要持續減少人際接觸，昨天正式做出延長決定。

已有36萬人失業，再延長將再多一倍

《鉅亨網》報導，日本第一生命經濟研究所的永浜利広首席經濟學家分析，截至5月6日止，因緊急狀態共造成36.8 萬人失業。如果再延長一個月，恐造成約2倍77.8萬人失業。野村總合研究所的經濟學家木內登英則表示，緊急事態宣言延長一個月恐造成個人消費額再減少13.9兆日圓，累計到27.8兆日圓（約8兆台幣）。

法國巴黎證券的首席經濟學家河野龍太郎則認為，緊急事態宣言若在5月6日結束，日本2020年度的實質GDP將下滑1.6%，若是再延長1個月，預估又會再下滑1.5%，預測2020年度的實質GDP將會大幅下滑至-6.3%。也預測4到6月出現大幅滑落後，接著會迅速上揚，但是難以回復到1到3月時的水準。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡