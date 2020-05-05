新北青年創業群眾募資輔導計畫開跑，幫你實現創業夢

為了強化青年族群的創業能量，用創意活化產業發展，新北市政府經濟發展局推動「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，並委由全台最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」執行，規劃完整專業的顧問輔導和諮詢流程，幫助更多創意獲得社會大眾的實質支持。本計畫是台灣首次由地方政府推動，期待讓更多有潛力的新創團隊，藉由群眾的力量實現夢想，從新北往更大的世界舞台邁進。

新北市政府經濟發展局

新北率先導入群眾募資輔導計畫，協助新創團隊永續經營

根據資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與財團法人台灣經濟研究院所發布的《2019台灣新創生態圈大調查報告》指出，創業者認為新創初期的最大挑戰，「籌資」佔28％名列第一，「業務拓展與市場開發」佔24%居次，另外還有期待政府能挹注「更多元的資金管道」。而即使資金到位，新創團隊仍可能面臨風險與危機管理的考驗，因此兼具市場驗證與行銷功能的「群眾募資」，近年便成為新創資金來源的新選擇。

為鼓勵青年創業，新北市率先導入群眾募資作為培植新創團隊的輔導方案，協助其推動新產品或服務計畫、建立品牌，啟動消費回饋生產的商業機制，從市場行銷、組織營運到產業發展，完整且專業地扶植其永續經營，用創意刺激城市經濟提升，活絡產業發展。

順應趨勢與城市發展需求，三大類別徵件中

綜合參酌群眾募資趨勢和城市發展需求，本計畫將徵選的專案類型分為「科技與設計加值」、「社會與地方創生」、「文化與內容發展」。

「科技與設計加值」是整體群眾募資市場中堪稱最熱門的類別，以2019年為例，台灣集資金額最高的20組專案即有18組為科技或設計類專案，充分展現台灣新創團隊堅強的技術與創意實力。例如台灣最大的機器人研發團隊「女媧創造」，於2019年透過群眾募資推出第二代產品「Kebbi Air凱比教育機器人」，除了具備提升英語會話、程式編輯、親子共遊的完整功能外，更將其持續優化的過程與業界人士認可的背書內容，清楚呈現在專案頁面中，深深切中家長族群的需求，一舉獲得超過1,200萬元的集資佳績。

「社會與地方創生」則是最能回應時事議題與社會需求的項目，也經常成為網路世代進入公共議題的窗口與關注地方發展的管道。例如新北市樂窩社區服務協會所成立的「熱原拳擊隊」，社工帶領曾被視為問題青少年的孩子們，藉由拳擊找回自我，更勇奪全國冠軍，卻苦無營運經費，因此在2019年發起群眾募資計畫後，廣泛引起社會關注，成功募集了建設教室以及少年教練培訓計畫的費用。

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「文化與內容發展」對眾多影視、表演藝術作品扮演關鍵挹注角色，無論是前期製作經費，至作品完成後的售票、實體活動等，都是近年出現的募資標的。例如針對已故知名漫畫家鄭問所拍攝的「《千年一問》鄭問紀錄片集資計畫」，就是在其逝世3周年發起，希望可以籌措後製和上映的資金，目前也獲得熱烈回響。

目標提供22個團隊輔導或諮詢協助，第一梯次徵件至5月11日

本計畫預計徵選募集至少30組新創團隊提案，從中錄取輔導團隊7組、諮詢團隊15組。新創團隊填寫提案表單後將進入諮詢階段，由顧問進行前置調查並與團隊進行初談，進一步了解團隊和集資標的狀態；雙方對專案規劃和計畫資源的服務需求取得初步共識後，再請團隊正式送件申請，最終由審查會議確認輔導諮詢名單。

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「貝殼放大」群眾集資顧問公司熟悉國內外募資平台與市場趨勢，成立至今輔導超過250組團隊，總計募資超過新台幣15億元。立基於過去的豐富經歷，「貝殼放大」在本次計畫中由顧問團隊協助提案者進行專案評估、市場調查、專案製作與集資宣傳等完整行銷規劃。

「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」團隊招募甄選已開跑，第一梯次徵件截止至5月11日，完整申請須知等資訊請詳見報名表單。【新北市政府 經濟發展局 廣告】

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