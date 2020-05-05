限聚令表面上為了抗疫，實際執行時明顯有政治目的

當疫情還是十分嚴峻時，限聚令（香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》）是否有效用？這個當然沒有證據能一口咬定「有用」或是「沒有用」，但在疫情高峰期推出這個措施，也並非不合理。

當然，我們可以質疑為甚麼是4個人以上就禁止，亦可質疑要聚在一起也不一定要在公眾地方，但限聚令確實能令某些冥頑不靈的人妥協，令眾聚的人數及次數有所減少。

本來聽似合理，一看他們如何執行，事情自然不攻自破。

先不說現在香港疫情已緩下來時，這個限聚令是否該放寬，因為這個決定亦不可能有科學實證能支持。所以甚麼時候才是最佳？單從防疫角度，一定是愈遲愈好，然而在社區已零確診了有十多天的時候，限聚令卻只見更為嚴謹執行，而且這種嚴謹更是選擇性的。

如果，限聚令是只為抗疫而立的法例，那只因有共同目的而聚在同一個地方，而距離不足以互相傳染的話，根本不應該執法，這一點已有文章講過。有人卻提出距離不重要，重要的是他們在同一地方出現是否因為共同目的，這跟防疫在邏輯上完全不相符。要是政權不停提著這一點，幾乎就已說明，立法表面上是為了抗疫，實際上是抗疫之餘，再進一步限制香港人的自由。

事實上，執法的尺度差不多可以說沒有標準。有多少傭人在同一地方享受著假期？有多少人在郊遊時一行不只四人？筆者甚至見過有幾個家庭約埋一齊的公眾地方聚會；這些對抗疫更有危機的活動，卻「隻眼開隻眼閉」。還有五一勞動節的遊行，支持23條的三個團體帶著共同目的，前後腳但互相交流，眾多在場警員不但沒有票控，就連驅散他們也沒有。

另一方面，泛民組織的活動卻又一次被政權用限聚令打擊。

政權可以隨意演繹一條法例，更可以選擇性執法，再把自己的反對者冠以「不守法」的罪名，然後再正義凜然地說「法律面前人人平等」、「只要守法就不用害怕」、「不守法才會被捕」等等的言詞來自圓其說。

要是你問我限聚令是否對抗疫有幫助，筆者認為有，但政權及執法者所做的一切，我們看在眼裡，清楚知道這是否只為了抗疫。這就是香港抗疫能暫時取得階段性成功，政府的政策措施卻不為市民所讚賞的原因。

由始至終，她及他們所定下的防疫政策的最終目標，並不只是要抗疫成功，對他們更重要的是一個大家都知道的政治目的。

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