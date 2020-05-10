電影中的人造雪技術：從《小鬼當家》的馬鈴薯，到《明天過後》的再生紙片

文：邱昶維（DCFS編輯部）

早自無聲電影起，「雪景」皆常出現於各大經典電影之中。由於電影發展重鎮──好萊塢，位處陽光充足、氣溫宜人的加州洛杉磯，劇組難以在鄰近地區找到雪景，使得拍攝雪景成為相當不便的工作。因此，尋找有效製作假雪的材料和方法，一直都是電影創作者不斷鑽研的一大學問。

如今，拜前人及科技所賜，電影創作者除有製雪機、能自行以特殊的雪花水製造假雪，許多劇組也在拍片過程中，以有限預算及各種巧思，試驗各式各樣的假雪配方效果，嘗試在影像上打造如假包換的雪景樣貌。

本文將透過四部電影的雪景製作，簡介影史上的經典假雪製作方法，一窺其幕後製作的秘辛。讓拍攝大雪紛飛的場景，不再是艱鉅、昂貴的任務。

《淘金記》早期好萊塢的解決之道──鹽

圖片來源：《淘金記》劇照

圖片來源：《淘金記》劇照

好萊塢電影大師Charles Chaplin（查理卓別林），執導並演出經典無聲電影《淘金記》時，曾率領劇組人員前往阿拉斯加拍攝，儘管捕捉到的雪景壯觀美妙，但演員及工作人員不僅紛紛病倒，卓別林的肢體表演也受限於雪地，讓他最終不得不回到好萊塢，試圖於棚內重現當地雪景。

為此，工作人員混合鹽和麵粉，模擬雪地的結晶狀態和厚重感，讓劇組不必再忍受低溫環境，演員表演也更加順暢。然而鹽的腐蝕性，卻容易造成服裝、道具，甚至攝影器材遭到侵蝕。再加上要鋪滿一個場景的需求量，常常是以數公噸為計，使得以鹽製成的雪景，必須有更多配套措施，才能讓劇組順利拍攝。

儘管如此，鹽的獨特晶體構造，以及方便取得、價格低廉等優勢，仍讓許多電影劇組製作假雪時，多少會搭配使用。如電影《鬼店》、《超人》等，就是以發泡膠（或稱泡沫塑料）作為基底，再鋪上鹽來增添結晶效果。

《風雲人物》雪景技術革新──泡沫滅火劑

圖片來源：《風雲人物》

圖片來源：《風雲人物》

而後，許多的電影創作者，仍繼續試驗其他的假雪配方，如棉花、石膏、石棉或白松木屑等。但這些材料不僅有易燃的危險性，甚至會對人體的呼吸系統造成傷害，讓大部分的試驗方案不久後便遭到業界淘汰。最終，染白的玉米榖片，成為30、40年代劇組製作假雪的首選。

雖然染白的玉米榖片，不會對劇組人員造成危害，但演員行走在玉米榖片上時，難免會產生噪音，干擾現場收音的品質。直到好萊塢大導演Frank Capra（法蘭克卡普拉），在拍攝聖誕經典電影《風雲人物》時，為打造暴風雪裡的對話場景，劇組特地研發安全、安靜的假雪，成功突破技術瓶頸。

考量到製造暴風雪的可行性，該片特效總監Russel Sherman及其團隊，決定將泡沫滅火劑、肥皂片、糖和水混合，讓假雪既能有綿密、閃亮的外觀，還可以輕易被風力機吹送，讓片中場景不僅逼真可信，Sherman也因此獲得電影藝術與科學學院頒發的技術獎。

《小鬼當家》可被生物分解的原料──馬鈴薯

圖片來源：《小鬼當家》

圖片來源：《小鬼當家》

隨著時代演進，家用電視開始普及，導致影視製作需求越來越高，與此同時，社會的環保意識也逐漸抬頭。因此，不論是塑料、泡沫滅火劑等，許多製作假雪的配方，只要接觸到水源或未能清理乾淨，都有可能造成環境汙染。

由於馬鈴薯片兼具所有假雪的優點，且本身就是偏白色的固態，又能被生物分解，讓許多90年代的電視劇組，開始以此作為假雪的製作材料。其中聖誕經典電影《小鬼當家》拍攝時，結尾畫面的大雪場景，正是以馬鈴薯片完成。

可惜的是，使用馬鈴薯片製造假雪的缺點不少。不僅積成堆的馬鈴薯片會變成泥狀，其帶有的天然淺黃色，成堆後會看起來更黃，影響雪景外觀的真實性，導致馬鈴薯片只適合用於背景的下雪氛圍，難以近距離拍攝，直到電腦後製合成技術成熟後，使用馬鈴薯片的劇組便逐漸減少。

《明天過後》專業環保製雪公司──Snow Business

圖片來源：《明天過後》劇照

圖片來源：《明天過後》劇照

電腦後製合成技術普及後，許多的傳統假雪製作技術，紛紛遭到取代。但大場面的雪景呈現，仍無法完全被後製技術取代，讓許多好萊塢電影劇組，選擇與英國環保製雪公司Snow Business合作。藉由可溶解於水、可生物分解的再生紙片，創造精緻的假雪場景。

例如電影《明天過後》的暴雪災難場面，就是由Snow Business負責。由於再生紙片可以透過噴灑器快速佈置，且派遣的技術人員亦能進行專業分工，完成人造雪景的所有鋪設、清理等流程，讓現今的好萊塢電影劇組，較少自行製作假雪，而是改由委託專業團隊，完成造雪工作。

除再生紙片，Snow Business其實尚有超過200種的假雪材料及類型可以選擇。因此不論製作假雪的方式或材料為何，考量是否汙染環境及危害演員健康，並思考最終影像的呈現效果，藉以選擇適當的場所及材料，才是每個製作假雪的劇組，都應注意的關鍵要訣。

Snow Business作品集（2018）：

參考資料：popularmechanics, screendaily, bbc, phenomenex, thesun, nature, snowbusiness, zacuto

圖片來源：bbc, breckcreate, dailymail, douban, bustle, proexito, twitter, usatoday, centropolisentertainment

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航