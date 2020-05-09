防疫前線的貧窮陷阱：女性在疫情中，承擔比男性更多的責任與無償工作

文：Marina Strauß

新冠疫情危機不是沒有小樂趣。對法國人萊布萊弗（Audrey Lebeau-Live）來說，其中之一就是按下她工作視訊會議的靜音鍵，她可以去洗漱，再用一隻耳朵聽著女兒在隔壁房間做視訊報告。如果一切順利，她還可以去洗衣服。

法國3月中旬開始實施封城措施，學校停課。萊布萊弗跟很多家長一樣，要一邊工作，一邊照顧孩子，她在電話中說：「你有一種永遠做不完的感覺，永遠無法應付一切。」

她和丈夫一直都是分擔家務，現在卻要處理額外的任務，比如疫情前大家都在食堂吃午餐，現在她要多做這頓飯。她苦笑道：「多半是母親們承擔起了額外的責任。」她說覺得自己較有責任感，丈夫則採取這樣的態度：我的事我管，其他東西可以等著。

女性視角的缺失

萊布萊弗在法國負責輻射防護和核安全機構IRSN的擔任部門主管，她認為女性擔當領導職務時，仍要處處證明自己，又批評決策者往往是男性，是他們決定讓人們在家工作並禁止他們離開家，但這些決策者往往沒有考慮女性的處境。

來自德國柏林的藝術治療師埃爾舍（Hannah Elsche）也有同感。她有3個孩子，疫情使她不得不延長育兒假，其丈夫甚至沒有問她誰來照顧孩子。她說而這種情況在身邊非常普遍，「很多婦女此刻要擔起照顧孩子的責任，因為她們的丈夫或伴侶掙得更多」。

也許人們會把這些稱為「第一世界的問題」（First World problems），但歐洲婦女游說組織（The European Women's Lobby）負責人格雷（Catriona Graham）認為社會必須正視問題。她說：「性別歧視和不平等最重要的原因之一，就是性別定型。特別是在危機時期，很多人都會回歸性別定型尋找安全感。」

傳統的性別定型認為，女性對孩子和家庭的責任更大，也許還需要照顧年長的家庭成員。聯合國兒童基金會資料顯示，在疫情危機前，世界各地的女性所做的無償照顧工作是男性的3倍，而這類工作現正以「幾何級數倍增」。

貧窮陷阱，身在防疫前線

單親家長中約有85％是女性，她們在新冠疫情下情況更糟。來自都柏林的赫萊利・恰普伊斯（Laurence Helaili-Chapuis）幾年前成立團體支援單親媽媽，她說最近接到很多求助個案，有些單親媽媽連購物也很困難，也有些人在為自己的事業前途發愁。

這不是沒有原因的，聯合國已發出警告指，女性將是疫情經濟危機中受害最深的人。據估計，全球有近六成女性從事「非正式經濟」（informal economy）工作，收入比男性低丶可以存的錢比男性少，更有可能陷入貧困。

與此同時，在疫情中維持社會運作的主要是女性，她們受感染的風險也因此大增。以歐盟為例，醫療體系有近八成是女性，在超市收銀和清潔的也以女性為主。

女性在危機中首當其衝，這已經不是第一次。針對西非伊波拉疫情的研究顯示，婦女受感染的風險更高，部分原因是她們大多在照顧生病的人。

「口罩19」代號

在新冠疫情期間，還有另一種危險等著那些不得不待在家裡的女性：家庭暴力。

擔任歐洲議會婦女權利委員會主席的奧地利社會民主黨成員雷格納（Evelyn Regner）表示，疫情爆發前每全球每三名女性中就有一人遭受過暴力對待。而這個數字正在爆炸式增長。據聯合國數據，義大利在疫情間撥打家暴求助熱線的婦女多了75％；在其他國家，這種電話求助個案已經翻了一倍。

但雷格納也提到，一些國家想出獨特的方法協助受害人。比如在西班牙，藥房是封城措施下民眾獲准去的少數地方之一，女性可以在藥房使用「口罩19」（Mask 19）的代號求助，藥劑師就會通知警方。

雷格納說，無論是家暴丶工資差距，還是單親媽媽面對的困境，新冠疫情都讓問題變本加厲，「本來就很惡劣的情況現在變得更糟糕了」。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航