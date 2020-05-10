《主廚也想知道的美味密技》：淡水魚容易「口臭」，先幫牠們刷牙可以解決問題

文：章致綱

讓海鮮保持鮮美的料理方式

淡水魚的鮮味成分是1％，海水魚的鮮味成分是3～5％，鮮味成分越高，嘗起來越鮮美，所以海水魚的身價高於淡水魚；而台灣東海岸的深海魚，又比西海岸的淺海魚鮮味成分高，價格也更好。

海鮮在生鮮處理或解凍時，應浸泡與其鮮味成分比例相當的薄鹽水，淡水魚泡濃度1％的鹽水，海水魚泡濃度3～5％鹽水，利用等滲透壓原理，減少細胞組織裡的鮮味成分流失，又可以去除血水，強化肉質，增加組織的保汁性。

Photo Credit: 臺灣商務印書館出版 河蜆（蜊仔）是特例，雖然產自淡水，可是鮮味成分高達3％，所以味道特別鮮美。

生鮮水產的保鮮處理

從市場買回家的魚，刮鱗、去鰓、去內臟、去魚肚裡的「腹膜髒層」。洗淨後，可選用以下的任一方法保鮮處理，比起未處理便直接冰藏或冷凍的保鮮效果更佳。

方法1：將魚體擦乾後抹薄鹽（以粗鹽為佳），用塑膠袋密封，當天要吃的部分放冷藏，其餘冷凍。

方法2：海水魚泡3％鹽水、淡水魚泡1％鹽水，約30分鐘後去血水，以塑膠袋密封，當天要吃的部分放冷藏，其餘冷凍。

方法3：承方法2，像旗魚這類纖維比較粗硬的魚肉，一整塊泡3％鹽水後瀝乾，切丁，沾薄地瓜粉或麵粉，待粉體反潮後，油炸成魚肉塊，方便保存。

Photo Credit: 臺灣商務印書館出版

腹膜髒層 ​​ 也叫內膜髒層，存在於魚腹壁和內臟之間，主要成分是含有色素的脂肪，用來吸收撞擊力，以保護內臟，並分泌黏液，潤濕臟器表面，減輕臟器間的摩擦。黑色是來自本身的色素，並非汙染，但是營養價值不高，也容易殘留脂溶性汙染物，有的會帶有苦味或土腥味。 ​​ ​​

高級西餐廳會將魚排肉先噴烈酒殺青，擦乾後再抹粗鹽做鹽漬，原理和肉類的鹽漬處理一樣，都是用來增加肉質的保汁性，吃起來更鮮嫩多汁。

淡水魚因為水質的緣故，容易有「口臭」，煮清湯或清蒸，會聞到異味，如果先幫牠們刷刷牙，可以解決問題，油炸的話就無妨。但其實無論清蒸或油炸，魚在下鍋前，都應該先將魚體內外刷洗乾淨。

整體而言，水產的WOF不若禽畜類嚴重，原因之一是海鮮的血水比較少；原因之二，是大家普遍有海產要趁鮮吃的觀念；原因之三，是拜拜使用的魚幾乎都經過大火油炸，可以減少WOF。

油騷味（Warmed-Over Flavor, WOF） ​​ 煮熟的肉類或海鮮，於室溫放置過久，或於冰箱冷藏約1～2天，或是冰凍1～2個月，在慢慢加肉就容易產生油騷味。 油騷味與油耗味（Oil Oxidation）不同，油耗味來自脂肪的氧化；而油騷味除了脂肪氧化，又多了肉類血紅素裡的鐵質氧化。 ​​ ​​

不過，像鮪魚、鯖魚這類富含Omega-3脂肪酸的魚，仍然要特別留意去血水的保鮮處理。

螃蟹腐敗的速度比蝦快，最好當天現買現吃，否則應大火水煮後冷凍。雖然風味不如生鮮現吃，但至少可以保持肉質Q彈。

處理不當，海鮮變海棉

某次在餐廳點了一道海鮮粥，蝦肉吃起來糊軟。我向老闆抗議，他連忙從廚房冷凍庫拿出一袋冷凍活蝦，強調自己用料一點也不馬虎。我推斷「海鮮變海棉」，有可能是冷凍度不，加上生蝦肉拿進拿出，反覆退冰，冰凍期又過久所造成。

如果是陸生的禽、畜肉類，酵素在-18℃就會失去大部分活性，但是生鮮水產的酵素，在低溫下仍然能夠繼續作用，而且海鮮的組織裡含有大量容易氧化的不飽和脂肪酸，所以即使冷凍，保鮮期也不如禽、畜肉類。

這位老闆其實可以考慮先將生鮮活蝦煮熟後快速冷凍，延長保存時間，避免海鮮肉質糊爛，成了凍豆腐般的海綿狀。

以鮪魚生魚片為例，業者的專業設備是以-60℃急速冷凍，冰晶小，能快速鎖住鮮味成分，所以解凍後味道仍然甘甜。但是我們買回家，冰在-18℃的家用冰箱冷凍庫，不足以抑制鮪魚肉裡的酵素活性，所以保鮮期大幅縮短，所以解凍後的風味也不盡理想。

海產必修海鮮料理：香煎魚

看似再簡單不過的煎魚，卻是很多廚房主婦的惡夢，皮開肉綻、焦黑破碎，狀況不一而足。有沒有聰明的科學方法，可以保證煎魚不失手呢？

不要擔心，以下任一方法，都能幫助你完成金黃焦香的漂亮煎魚。

方法1：使用不沾鍋。

方法2：洗淨的乾鍋，開火熱鍋，在熱鍋面塗抹老薑，讓老薑纖維黏附在鍋面上，然後才放油，這樣就可以防止魚皮黏鍋。

方法3：熱油鍋，放一點鹽，可以防止魚皮黏鍋。

方法4：擦乾魚體表面水分後，抹薄鹽再下鍋。

方法5：擦乾魚體表面水分後，沾薄麵粉或地瓜粉，待粉體反潮後再下鍋。

相關書摘 ▶《主廚也想知道的美味密技》：夜市的骰子牛肉，為何剛開市的時候最好吃？

書籍介紹

《主廚也想知道的美味密技：4大工法、22堂實戰課程、40道應用食譜，烹調祕訣都在科學中》，臺灣商務印書館出版

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作者：章致綱

廚房的魔法來自科學，一切都不是祕密！為何大鍋煮的紅燒肉好吃？冷凍食材如何解凍才能維持鮮度？哪一種油可以控制油溫不過火？蝦如何烹調才會鮮脆？放冰箱的水果為什麼也會壞？

從豬、牛、魚鮮到蔬菜、豆、米、麵等，全面解答廚房中的迷思與困惑，解析料理中的科學原理，找出問題的答案！

Photo Credit: 臺灣商務印書館出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航