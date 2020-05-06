each、every常常可以互換，但用法上有哪四種差異？

看完後有沒有覺得豁然開朗啊？如果還是覺得不太清楚的話，以下小編再幫大家整理一下，讓大家更清楚地了解every和each這兩個字的用法和差別喔！

each和every四大差異

個別／整體

雖然這兩個字常常可以互換，後面也都會搭配單數名詞，不過each更強調的是個體，而every強調的是整體，我們來看個例子比較一下：

Each student gave an oral presentation in turn.（每一個學生輪流口頭報告。） Every student came from the same department.（所有學生都來自同一個科系。）

→ each student是強調每一個學生，也就是將學生一個一個分開來看；every student則是把全部的學生視為一個整體。

兩者以上／三者以上

當我們在談論兩者以上的事物時，我們會用each來表示「每一個」。如果在談論三者以上的事物時，則可以用each或every，我們來比較一下：

Laurence has tattoos on each arm.（Laurence兩隻手臂上都有刺青。）

→ 因為手臂有兩隻，所以要用each。 May painted each / every fingernail.（May在每隻手指上都塗了指甲油。）

→ 因為手指總共有十隻，所以用each和every都可以。

能不能當代名詞

Each可以當代名詞單獨使用，但every不能當代名詞單獨使用，而是要接上名詞，舉個例子：

Each of us has a backpack.（我們每個人都有後背包。）

這時候就不能改寫成every of us (X)，而要寫成：

Every one of us has a backpack.（我們每個人都有後背包。）

再舉個例子；

He picked up ten magazines and read each of them.（他拿了十本雜誌，並且每本都讀。） He picked up ten magazines and read every one of them.（他拿了十本雜誌，並且每本都讀。）

慣用搭配

最後，小編再幫大家補充一下，every有許多常見的慣用搭配，如：everyone「每個人」、everybody「每個人」、everything「每件事」、everywhere「各處」，而each就不會有這種兩個單字連在一起的慣用搭配喔，舉些例子：

Everyone has the opportunity to change themselves.（每個人都有改變自己的機會。） Everybody knows Kobe Bryant.（每個人都知道Kobe Bryant。） Some people are born with everything—money, appearance, intelligence, etc.（有些人一出生就擁有一切－－財富、外貌、聰明才智等等。） Everywhere we went was packed with tourists.（我們去的每個地方都擠滿觀光客。）

如果覺得記不太起來的話，不妨多唸唸我們的例句，就會慢慢熟悉這兩個字的差別囉。

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈every和each用法差在哪？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航