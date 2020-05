each、every常常可以互換，但用法上有哪四種差異？

看完後有沒有覺得豁然開朗啊?如果還是覺得不太清楚的話,以下小編再幫大家整理一下,讓大家更清楚地了解every和each這兩個字的用法和差別喔!

each和every四大差異

個別/整體

雖然這兩個字常常可以互換,後面也都會搭配單數名詞,不過each更強調的是個體,而every強調的是整體,我們來看個例子比較一下:

Each student gave an oral presentation in turn.(每一個學生輪流口頭報告。) Every student came from the same department.(所有學生都來自同一個科系。)

→ each student是強調每一個學生,也就是將學生一個一個分開來看;every student則是把全部的學生視為一個整體。

兩者以上/三者以上

當我們在談論兩者以上的事物時,我們會用each來表示「每一個」。如果在談論三者以上的事物時,則可以用each或every,我們來比較一下:

Laurence has tattoos on each arm.(Laurence兩隻手臂上都有刺青。)

→ 因為手臂有兩隻,所以要用each。 May painted each / every fingernail.(May在每隻手指上都塗了指甲油。)

→ 因為手指總共有十隻,所以用each和every都可以。

能不能當代名詞

Each可以當代名詞單獨使用,但every不能當代名詞單獨使用,而是要接上名詞,舉個例子:

Each of us has a backpack.(我們每個人都有後背包。)

這時候就不能改寫成every of us (X),而要寫成:

Every one of us has a backpack.(我們每個人都有後背包。)

再舉個例子;

He picked up ten magazines and read each of them.(他拿了十本雜誌,並且每本都讀。) He picked up ten magazines and read every one of them.(他拿了十本雜誌,並且每本都讀。)

慣用搭配

最後,小編再幫大家補充一下,every有許多常見的慣用搭配,如:everyone「每個人」、everybody「每個人」、everything「每件事」、everywhere「各處」,而each就不會有這種兩個單字連在一起的慣用搭配喔,舉些例子:

Everyone has the opportunity to change themselves.(每個人都有改變自己的機會。) Everybody knows Kobe Bryant.(每個人都知道Kobe Bryant。) Some people are born with everything—money, appearance, intelligence, etc.(有些人一出生就擁有一切--財富、外貌、聰明才智等等。) Everywhere we went was packed with tourists.(我們去的每個地方都擠滿觀光客。)

如果覺得記不太起來的話,不妨多唸唸我們的例句,就會慢慢熟悉這兩個字的差別囉。

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈every和each用法差在哪?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航