泰王攜嬪妃德國逍遙，泰國人民質問：要你何用？

文： Rodion Ebbighausen, 王凡

曼谷的街道變得空空蕩蕩，素萬那普國際機場客流大減。旅遊業，這個泰國經濟命脈，在新冠疫情危機中受到重創。在這樣的艱難時刻，民眾顯然希望能從領袖那裡得到精神支持，就像英國女王在此前的演講中鼓勵英國子民團結、樂觀一樣。然而在泰國，情況顯然有所不同。

在新冠疫情爆發的數周以來，泰王瑪哈・哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn），也就是「拉瑪十世」，很少現身泰國，而是大部分時間在德國度過。

這不是這位泰王第一次來到德國。多年來，他一直喜歡在南德巴伐利亞州度假，在該州的小鎮圖青（Tutzing）還擁有一座別墅。他有時候在阿爾卑斯山脈騎車，有時候在這邊購物，有一次他還被在慕尼黑的家具店拍到。照片上的泰王，露著花臂紋身、像北京街頭大爺們一樣亮出肚子。

大手筆包下度假大飯店

據媒體報導，泰王這次在德國南部風景優美、毗鄰阿爾卑斯山脈的加米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）包下了一家名為「Sonnenbichl」的大飯店。同行的還有20位嬪妃和大量侍從，一行總共約百人。

對他而言，錢不是問題。據外界估計，泰王的資產可能超過300億美元（約新台幣8936億美元）。

至於泰王本人是否真的下榻該大飯店，則很難說。德國《明鏡》雜誌的記者試圖去大飯店探尋，但被守衛攔了下來——泰王當然不是想見就能見的。而對於泰王的行蹤，當地政府和大飯店也三緘其口，不願表態。

德國《圖片報》報導稱，泰王是3月底飛抵德國的，他的飛機曾經停漢諾威、萊比錫、德勒斯登，但他並沒有下飛機，似乎只是要享受飛行的樂趣。

對於這位離經叛道的國王而言，這不算什麼。2016年10月，在他父親、在位70年深得民心的老泰王去世後，瑪哈・哇集拉隆功登上王位，醜聞隨之而來。用對泰國頗有研究的記者、活動家、曾撰寫《泰王的新衣》的馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）的話來說，「泰王的舉止對於泰國君主的名譽是一場災難」。

馬歇爾將泰王稱為「一個心理失常、施虐的、專制的君主」，稱「21世紀不應有他的一席之地」。

泰王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）加冕典禮前|Photo Credit：AP/ 達志影像 2019年5月1日泰王哇集拉隆功加冕典禮前，王室宣布哇集拉隆功四婚，並冊封蘇堤達為蘇堤達王后。

「我們要國王做什麼？」

伴隨著泰王在德國風景獨好，泰國國內的批評聲音響亮起來。在泰國，批評王室是違法的，侮辱王室最高可以被處以15年徒刑。在過去，泰國人因為分享Facobook上的批評帖子而被判入獄數年的事情發生過多次。儘管如此，社群網站是除私人對話外，可以瞭解泰國年輕人如何看待君主制的唯一渠道。

3月底，一條推特熱傳，推特展示了泰王飛往德國的航線，並用泰語問道：「我們要國王做什麼？」來自流亡海外歷史學家宋沙克（Somsak Jeamteerasakul）的這條推特迅速得到了數萬次轉發。一些網民甚至含沙射影地表示，應該廢除君主制。

不過，有泰國專家向德國之聲表示，針對泰王和君主制的這些批評聲主要來自於泰國年輕人。這位專家出於自身安全考量希望匿名。他表示，超過30歲、更多經歷過拉瑪九世的泰國人即便暗中對這位新泰王不滿，也還是會堅守現有體制的。

對於社群網站上的批評浪潮，泰國王室沒有發聲。不過3月22日，該國數位和社會部長在推特上發出警告，稱發布威脅國家安全的內容是危險的。

泰國專家馬歇爾認為，由於泰王得到政府和軍方支持，現在的社會不滿情緒並不會真的對他造成威脅。他說，「顯然，這位國王沒有泰國主流民眾的支持，但想要挑戰他的權力，非常困難，因為他控制著軍方。」他表示，民眾起義一定會以流血犧牲收場。

另一位希望匿名的泰國專家則稱，雖然年輕人大多都這位泰王不滿，但是他不確定這是否代表社會主流。可能只有在世代交替後，這些批評聲音才會真的在政治上有所體現，削弱泰國王室的影響力。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範