自我實現預言「摧毀一生」，如何遠離思想陷阱的詛咒？

文：杜傾思 @ 樹洞特約作者

你對沒有自信的人有甚麼印象？相信答案離不開對任何事物都畏首畏尾、對自己做事的勝任程度抱有極度懷疑，但諷刺地，他們唯一有自信的便是「我必定會失敗」或「我真的很廢」等的負面概念。

「態度決定高度」（Your attitude determines your altitude）這句話無疑是古今中外管理學或成功學的至理名言，勉勵人們認保持積極、奮勇向上的拼搏精神，同時亦指出悲觀、敗北主義等「自我實現預言」（self-fulfilling prophecy）思想終究會窒礙個人成長。然而，把舊有的固定思維（fixed mindset）改弦易轍談何容易！ 為何「自我實現預言」的信念會隨時間不減反增呢？到底如何才能打破這個厄運呢？

「自我實現預言」的背景

「自我實現預言」的源由

「自我實現預言」現象最初由美國社會學家William Isaac Thomas於1928年提出，他說「If men define situations as real, they are real in their consequences」，指的是個人起初對事件的演繹會導致相應的結果發生。後來，另一位美國社會學家Robert King Merton首次用到「自我實現預言」（Self-fulfilling prophecy） 這個詞彙，並定義其為 「…a belief or expectation, correct or incorrect, could bring about a desired or expected outcome （一種不論是對與錯的信念或期望會最終導致符合期望的結果發生）」。

「自我實現預言」之定義

簡單來說，此現象是指當事人最初抱有的期望（expectation）會影響其具體的行動（behavior），使整件事情的結果符合當初的期望，繼而強化（reinforce）了該期望，令當事人更加相信原先期望的真實性。較為「貼地」的例子莫過於「毒男」一直認為自己由小學至中學都沒有機會 （或緣份） 結交女性朋友，所以抱有 「出pool這些機會不屬於我！」或「她一定會拒絕我！」的想法，即使考進了大學，仍然怯於主動認識女性 （如參加迎生營或校內活動時主動與女性搭訕），結果四年過去，最後仍得不到任何女性的青睞，而鞏固了他「我真係死毒L嚟！」的自我形象，造成一個無底深潭、惡性循環。

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「自我實現預言」可導致頹廢的人生

「自我實現預言」能正面睇嗎？

或許你可能會提出以下的質問: 從理論層面來看，「自我實現預言」某程度上算不上一個負面的現象。假如起初的想法是樂觀正面的，那當事人不就是會充滿動機、迎難而上而達至目標嗎？ 遺憾的是，大家深知「付出」只是「成功」的必要條件（necessary condition），例如即使你的目標是考入大學醫學院，無論你付出多少精神和時間溫書，總不能保證你一定考得上，因為任何的「成功」均包含了外在環境因素或「運氣」成分。

相反，抗拒付出便是「失敗」的充分條件（sufficient condition）。故此，因良性「自我實現預言」而達至「成功」的人往往為數不多，而因惡性「自我實現預言」而導致浪費青春光陰、人生漫無目的的人則多不勝數，而主流心理學的研究亦因此側重後者。

抑鬱症和絕望感的先兆

除了虛耗光陰，「自我實現預言」另一個負面後果是影響精神健康。如果當事人長期認為自己所做的一切都是徒勞無功、枉費心機的，久而久之會變得「佛系」和缺乏改變的動機，凡事逆來順受 （但卻不安於現狀）。正向心理學鼻祖Martin Seligman稱這個現象為「習得性無助 （learned helplessness）」，這現象與抑鬱症和其他相關心理病息息相關。

重拾幹勁，從「信念」出發

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「破舊立新」、突破思維

以上部分闡述了「自我實現預言」如何毀掉你的人生。接下來，我們到底如何能重拾動機、成為自己人生旅程的「掌舵手」呢？ 主流心理治療介入方式是糾正這些錯誤（erroneous）、百害而無益（maladaptive）的舊有思想模式，例如「認知心理治療 （cognitive therapy）」 和「理情行為治療法（rational emotive behavior therapy）」。這些取向認為，錯誤的思想窒礙個人成長和變革，只要以「正確」的思想取代沿用之久的錯誤思想，當事人漸漸會願意踏出第一步、接受新嘗試。

與「愁」同行、活在當下

近年，愈來愈多研究指出刻意逃避或扭轉負面的情緒和思想不但費神、無補於事，而且浪費了能用作從事其他有意義活動的時間、專注力（attention）與「心理能量 （psychic energy）」。有見及此，近年的一些心理治療取向如「靜觀（mindfulness）」和「接納與承諾療法（acceptance and commitment therapy）」並不主張以主導性（directive）的方式「改正」當事人的思想模式，反而是透過一連串「活在當下（being in the here-and-now）」的體驗環節，讓當事人（一）學習與負面思想共存，而不是消除他們，並（二）以平常心、抽離（defusing）的態度看待一切生活境況（特別是逆境），繼而減低負面思想及情緒對於當事人為目標而奮鬥的消極影響。

其中兩個「抽離」的方式是（一）把「一定／必定」改為「可能／或者」以及（二）當出現負面思想時，於句子開首加上「我留意到我跟自己說……」這句話，例如把「這件事情上我必敗無疑！」的負面思想轉換為「我留意到我跟自己說在這件事件上，我或者會處理失敗」。

實是求是、請勿「人身攻擊」

至於學校和家庭教育方面，避免學生子女墮入「自我實現預言」的不二法門，就是千萬不要跟他們說他們「不適合」、「天資平庸」或「沒天分」等說話，因為即使年幼的孩童也深知「資質」、「智商」和「天分」等是天生而無法改變的，如果長輩因他們的表現未符合預期而歸因（attribute）於上述原因，那不就是跟他們說「算吧啦你！ 你還是改變不了現實」或「你放棄吧！」等說話嗎？故此，較為理想的做法是欣賞他們所作的付出，但同時指出仍需努力的地方及改善方法。

結語

最後，筆者引用羅文主唱的《獅子山下》其中兩句歌詞「人生總有歡喜，難免亦常有淚」，帶出唯有內心的「靜」，才能迎接日後生命裡的波瀾風雨。

本文獲澍洞- TreeholeHK授權轉載，內文與題目稍作修改，原文請看此。

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責任編輯：Alex

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