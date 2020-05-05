台灣今日再「零確診」：武漢肺炎康復者被指「帶病毒的人」，張上淳稱他們已沒有威脅

國內今（5）日無「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）新增確診病例，已連23天無本土病例。對於有媒體詢問康復的病患在回到社區後被貼標籤，民眾擔心可能會「陰轉陽」，甚至傳染給周遭人，專家諮詢小組召集人張上淳教授表示，台灣一直都是採高規格再三確認個案健康才解除隔離，目前也沒有任何再次傳染的案例，對周遭的人不會有任何威脅。

今日新增0確診

中央流行疫情指揮中心表示，國內截至目前累計438例確診病例，分別為347例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，334人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心進一步指出，昨日晚間自印度搭乘專機之129人已於今日清晨抵台，其中9名有症狀者經採檢後，已與其他人一起送往集中檢疫所隔離。有關4月20日第三班定點返台專案航班共231名湖北返台民眾，截至目前1人就醫治療中、1人陪同就醫，其餘均已監測期滿解除隔離，今日返家自主健康管理；第4班定點返台專案航班共229人持續於集中檢疫所，預計明日解除隔離。

目前全球累計361萬6309例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國119萬7086例、西班牙21萬8011例、義大利21萬1938例、法國20萬3253例及英國19萬584例為多；病例中25萬678例死亡，以美國6萬9442例、義大利2萬9079例、英國2萬8734例、西班牙2萬5428例及法國2萬5201例為多。

世界衛生大會採線上會議，陳時中證實：台灣未受邀請

另外，今年世界衛生大會（WHA）將在5月18日展開，台灣是否能以觀察員的身分參與？為此世界衛生組織法律顧問索羅門（Steven Solomon）於4日表示，這取決於194會員國的決定，但透露已有2個國家提案，欲在5月18日世界衛生大會上，由成員國們討論台灣參與議題。

為此，陳時中在今日記者會上提及，確實沒收到邀請函，目前線上會議的形式應該是確定的，不過整個大會的總時間會縮短，過去大概5分鐘，現在要求2分鐘，所有被邀請的國家地區、團體也都不見得一定可以發言。

而對於世界衛生組織稱無權決定台灣是否能參加，需要所有成員國一起決定，陳時中則表示，「這是官僚式的回答。」因為這樣講的人是法律顧問索羅門，但他其實沒有權力決定。另外索羅門還稱「中國是唯一合法代表」是49年前的決定，陳時中直言，這決定「7年就可以改了，甚至2年就可以改了」，根據整個世界對於健康衛生的趨勢變化和需求，如果沒有達到「當然就可以改」，所以這個答案是「不負責任的答案」。

三採陰又轉陽造成民眾憂心？張上淳：不會再傳染

另外有媒體提問，新北市有1位民眾表示，女兒從國外返台後確診，但現在已經康復解除隔離出院，卻遭到社區鄰里貼標籤指責「從國外帶病毒回來」，因為武漢肺炎會發生「陰性轉陽性」的情況，面對這種已經康復的人，民眾依然會擔心，是否有相關的追蹤方式？

對此陳時中表示，疾病本來就很多變化，他已經講過很多次，但還是要再三強調：「沒人想生病」，雖然得過病的人可能會恢復陽性，但這些人康復後也都有進行自主健康管理，只要有相關症狀，就隨時通報指揮中心，社會不應給其貼負面標籤。

張上淳醫師則解釋，參照韓國的經驗，有確診、隔離治療並且康復回到社區之後，又重新轉回陽性的情況確實存在，但通常也都因為已經處於「弱陽性」不容易判讀。

而目前台灣回到社區後有所謂「恢復陽性」的案例，都沒有再次傳染給其他人，而且也已經要求個案都要自主健康管理一段時間，大部份時候也只接觸家庭成員，並不會對周遭的人造成威脅，希望民眾不要過度擔憂、恐慌，更不要給人貼標籤。

張上淳說，這個新冠病毒的特性就容易一直反覆，處於「似有似無」維持一段時間，台灣目前已經用很高規格的方式來處理，一直都採取三採陰的高標準，要確認各案回到社區裡都是非常安全的，雖然前面有一例是出院後再度陰轉陽，但因這名個案在前面階段就已經培養不出病毒量，病毒量非常的少。

Photo Credit:中央社

另外也因為今天5月5日是「世界手部衛生日」，中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、陳宗彥副指揮官、張上淳專家諮詢小組召集人、周志浩疫情監測組組長及莊人祥發言人，於記者會上示範正確洗手步驟，提醒民眾加強手部衛生。

指揮中心也再次呼籲，防疫期間民眾應做好個人防疫措施，無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時應佩戴口罩，並注意手部衛生，落實正確洗手五時機包括吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後；五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及七字訣（內、外、夾、弓、大、立、完)，以確保自身及周遭親友的健康。

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核稿編輯：黃筱歡