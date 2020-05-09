閨密反目成仇約對方「喝豆漿」，會構成《刑法》上的恐嚇嗎？

當閨密反目成仇，告上法院，會得到怎麼樣的結果呢？「拘役30天」！

台中一名直播主張女，原本與擔任DJ的陳女同姊妹，但兩人因故反目成仇，陳女因為受到張女的恐嚇，心生恐懼，不敢去上學，因而告上法院。一審台中地方法院判某陳女敗訴，陳女不服上訴至二審，二審法院判決張女有罪，判決拘役30天，可易科罰金。

究竟張女恐嚇的內容為何？一二審法院怎麼會有這麼截然不同的判決呢？

什麼是恐嚇？

依刑法第305條規定：「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。」

在我國的司法實務判例，要構成恐嚇，需要符合以下幾個要件：第一，以使人生畏怖心為目的。第二，將加惡害的內容，通知被害人，也就是法律用語的「惡害通知」。但並不是把恐嚇的內容告訴被害人，就算惡害通知，在實務上還需考量被害人可能受到危害的的情況而定。第三，被害人因為此「惡害的通知」心生畏懼。

但因為參雜了「實際受危害的風險評估」，以及「被害人是否心生畏懼」等不確定因素，導致恐嚇罪成罪的嚴寬不定。過去《法操》就曾撰文，分析在爭吵中說「給我小心一點」，是否會構成恐嚇罪。本案法官也做出截然不同的判決，兩個法院的判決理由究竟為何呢？

一審：張女不構成惡害通知 vs. 二審：陳女真的心生畏懼

Photo Credit: 法操

被害人的證詞，該如何評價？

從上述的比較表，就可以看出，兩個法院的立場大不同。除了對於惡害的評價外，兩個法院對於陳女的證詞採性的程度也相當不同。台中地院認為，陳女同時是告訴人和證人，但陳女是敵性證人，與被告常處於對立之立場，證詞的可信度，較一般無利害關係之證人薄弱，所以不能僅以告訴人的證詞做為唯一的依據。而台中高分院認為，法院可以審酌言詞陳述作成時之情況，如果認為適當者，得作為證據，且被告也並未爭執陳女證詞的證據能力，所以陳女之供述可作為證據。

在不同的立場出發，台中高分院是從寬的認定，認為恐嚇危害安全罪所保護的是個人免於恐懼之意思決定自由，如果依社會客觀經驗，通知內容足以使受通知者心生畏懼，即該當恐嚇行為，而不以客觀上是否發生危害為構成要件，亦不以行為人真有加害之意為必要。且陳女在證稱自己感到害怕，故認定陳女有心生畏懼的事實。

而台中地院則是進行許多的驗證與調查，認為不能單以被害人的感受作判斷，仍須衡量社會一般觀念該言語或舉動是否足以使他人生畏怖心。並查陳女在本案發生後，還是在社群網站上，公開與朋友出遊或至夜店聚會之照片，且從對話中也看不出陳女心生畏懼。

恐嚇成立與否概念浮動

從本案我們可以看見，對於恐嚇的定義，雖然都是惡害通知使人心生畏懼，但在不同法院、不同法官甚至不同檢察官，都有不同的解釋。本案尚未定讞，雖然恐嚇罪屬於兩年以下有期徒刑之罪，但因為本案為一審無罪，二審有罪的例子，在釋字752做成後，刑事訴訟法已經修正，例外可以上訴三審。

究竟本案會不會上訴，目前我們無法得知，但在法院判決如此歧異的狀況下，還是提醒大家，在與人相處時，還是要小心，不然因為一時的情緒言語而吃上官司，真的得不償失！

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參考資料：臺灣高等法院臺中分院刑事判決107年度上易字第211號、臺灣臺中地方法院刑事判決106年度易字第2326號

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