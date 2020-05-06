專訪《做工的人》製作人林昱伶：揮別《我們與惡的距離》，從工地故事走出同溫層

初夏傍晚，前往專訪台劇《做工的人》製作人林昱伶的路上，徒步經過信義區的大型圍籬施工處，尚未正式進入酷暑階段的台北，氣候已經悶熱難耐，此時忍不住抬頭看了看，那個在重重「鐵幕」之內的工地世界。這份好奇，似乎是在我讀了林立青的散文集，以及觀賞過同名改編戲劇的首映後，才迸發的。

由林昱伶領軍的大慕影藝，投資過許多影視作品，也是「國師」唐綺陽的經紀推手，更催生出去年的台劇新里程碑《我們與惡的距離》，平地一聲雷，轟響近年台劇的高峰。

事實上，《做工的人》才是大慕原先的首部自製劇計劃，「過去純投資的階段一方面是緣分，另一方面也是在試水溫，腦子中漸漸累積自己對台劇的想像，覺得或許可以為台灣的影視做些什麼。」講求組織力和實戰經驗值的製作人林昱伶，聊起做戲初衷，還是很浪漫。

Photo Credit: 王祖鵬攝影 林昱伶

林昱伶生動地比喻：「試完水溫後，總是要真的開始洗澡了嘛！」透過朋友的推薦，她閱讀了林立青撰寫的《做工的人》，在2017年7月買下原著版權，到現在2020年5月播出，中間還歷經拍攝《我們與惡的距離》，前前後後，共花三年。

提到改編初衷，林昱伶感到自己的同溫層相當厚，直到看了《做工的人》散文集，才開始對圍籬內的世界產生關注，「其實家裡附近或是路上，生活周遭都有許多施工的地方，以前可能對這些習以為常的存在感到不以為意，甚至還會覺得有噪音，但其實，它們不也是很有生命力的角落？」

這種踏出同溫層的關懷，能讓與「工地人間」距離較遠的大眾，多一份理解，明白師傅們為何要在工地喝酒？為什麼嚼檳榔？寧願服用不比正規醫療便宜的私傳藥方，也不願去看醫生的原因是什麼？

Photo Credit: 大慕影藝提供 《做工的人》李銘順（右）、游安順（左）、柯叔元（中）、薛仕凌（中後）上演各式發財

而孵化劇本的甘苦歷程，則是一條漫漫長路。原著的敘事視角是監工的工程師，不同篇章來自各自獨立的觀察與事件，筆風寫實中性、俐落樸實，但也因為是散文集，沒有貫穿全書的人物，據此，劇本幾乎是要破土重練。「一開始先問過其他編劇的意願，畢竟是相對陌生的領域，他們會擔心不知要以何種觀點切入，磨合了很久，也包括對於轉化成戲劇的想像等等。」

於是最大的轉折，是林昱伶「逼迫」導演鄭芬芬自己著手寫劇本：「原著提供了很多可以發揮的場景，像是便利商店、檳榔攤、茶室，劇本從人物等其他方面予以補足。書和影視本來就是不同的載體，我很欣賞鄭芬芬把對的『味道』給做了出來。」

林立青在書中〈隔閡〉這篇文章提到，他發現自己在看任何文字或是歌曲、電影時，總有一股不舒服感，來自於他親身的感受和所在的位置，與創作者是不同的。這段感想的起因雖是《商業周刊》一則關於泥水工薪資的報導，但拍攝影劇的人也是創作者一列，我試想，製作團隊應也會面臨「貼近真實」的壓力。

不難想像，劇組針對田野調查確實下了不少工夫，「田調方面花了數個月，比原先預期所需時間還長，林立青是我們的顧問，也會幫忙牽線介紹師傅、中小型的營造商等等。」劇本創作階段，編劇會邊寫邊提出相應的要求，進行勘察；到了前置時期，劇本已完成，台前幕後的人員會依照自己要接觸到的專業，分組見習和實作，例如苗可麗親身實習板模工的工作、薛仕凌則要練習開怪手等大型重機具。

Photo Credit: 大慕影藝提供 薛仕凌劇中靈活操作怪手，歸功於開拍前先到工地實習

劇本完成後，也交給原著作者林立青讀過，讓他針對可以更貼合現實的細節提出建議，他更自願在拍攝時實際客串一名專業監工，製作團隊致力消融「隔閡」的實行，也應是通過了鑑定。

實地潛身於工地，林昱伶意外觀察到這些工作環境的氛圍：「其實很多現場是充滿活力的，師傅們也都散發樂觀的氣息。印象深刻的是，有一個大男孩默默地在做事，其他工人則都說他因為工時長、身體和衣服容易弄髒，好像都交不到女朋友，我們很難想像，他們其實與我們所認識的年輕人過著完全不同的生活。」

除了工作內容，取景場地也是一大考驗，在創下台劇首次進駐「大型鋼骨鋼筋混凝土工地（SRC結構）」實景拍攝的紀錄背後，又是一段充滿血淚的尋尋覓覓，「導演為了畫面呈現和忠於真實，對場地很堅持，我們幾乎把全台灣工地都翻遍了，就在快要放棄時，場景經理恰巧在台南一間廟宇祈求後，偶然就看到了理想建物。」這棟正在興建的29層樓大樓，剛好蓋到第四層，之上還保有穿透的結構，很符合需求，最後就在這塊「神選之地」進行為期55天的拍攝。

由於是真正的建案工地，許多所需物料得以就地取材，「我們很感謝工地願意冒延遲工程的風險，答應讓劇組使用場地，有時甚至需要請師傅們先停下動作讓我們拍攝，而有時，這些環境音也成了戲劇中的一部分。」因為外景多，加上集數較少，雖然總預算還是《我們與惡的距離》較高，但單集預算則以《做工的人》耗資為多。

Photo Credit: 大慕影藝提供 《做工的人》進駐鋼骨結構的大型工地實景拍攝

關於選角，林昱伶則有自己獨門的主張，「因為鄭芬芬導演的劇本已經很鮮活，所有角色其實都躍然紙上，真正的考驗是張羅出可以迸出火花、市場賣相又有新鮮感的組合。」而要找齊情理之中、意料之外的陣容，最難的一步棋便是鐵工「阿祈」一角。

「這個人物是既討厭又可愛的中年大叔，雖然為人不切實際，卻讓人恨不下去。」在多回討論之後，林昱伶想到了這個「令很多人擔心」的人選：李銘順。依李銘順的演藝經驗，受到顧慮的部分自然不是表演實力，而是語言，《做工的人》全劇有85%的台語發音，阿祈又是一名愛做發財夢的多話男子，這對大慕和李銘順雙方而言，都是一個賭注。

「當然，過程中也有人建議我們調整劇本、改寫人物背景，或是找配音等等，但當我們確定了李銘順這個選擇，就決意直球對決了！幸好演員也非常投入，做足功課，拍攝期間也有台語老師全程跟隨，希望帶給觀眾值得受肯定的成果。」我想，就是這種認命不認輸的精神，集結了這個把挑戰當趣味、吃苦作吃補的團隊。

Photo Credit: 大慕影藝提供 李銘順

對作品的高要求，不僅體現於好內容，也展現在完善的行銷，林昱伶自有一套學問：「我非常重視行銷，這是從一開始就必須發想的環節，並非拍完戲後才開始的行動。於我個人而言，行銷是一個『驗收』的階段，可以往回去檢視當初的種種設定與鋪陳是否奏效。」

據此，《做工的人》幾個行銷夥伴各施其力，大慕影藝是產製內容的原生母體，一路參與最深，承擔「拉軸心」的功能，也會提供有趣的幕後題材作為合作團隊的策略發想，更在社群經營佈下心力，「操作社群其實是與觀眾的溝通，它不僅僅是佈達，更要達到互動的效應。」

至於結果娛樂的操盤，林昱伶則看重他們對於影劇行銷的熟稔度，不論是線下活動、媒體公關、社群合作等，皆自有心得。而線上播映平台myVideo則帶進了更多實體露出、集團通路的曝光資源，林昱伶側面觀察出這個台灣本土的串流影音業者，付出了為戲求好的小團隊精神，也很有《做工的人》的體質。

大慕這次與HBO Asia、凱擘影藝、台灣大哥大及華研國際音樂聯合出品，「我們非常需要願意持續、長期投資台灣在地影視作品的夥伴，這是很令人感動的。」所幸資金的到位，觀眾才能與笑中含淚、淚中帶笑的《做工的人》見面。

在播映模式方面，電視管道由HBO頻道播出，是緣分的延伸，也可視作HBO Asia經過《我們與惡的距離》之後，對大慕出品的質感信任；至於線上串流平台，並非因台灣大哥大是投資方，便理所當然由旗下的myVideo獨家上架，仍要透過市場上的價格競爭，林昱伶也欣賞對方耕耘影視的決心，「對於目標族群的設定，我們其實沒有太多預設，採取愈廣愈好的態度。也希望電視通路能觸及較寬的年齡層，串流平台則帶進更年輕的受眾，一起關注這個故事。」

Photo Credit: 王祖鵬攝影 林昱伶

如果對播出資訊稍加注意的觀眾，會發現《做工的人》5月10日首播當天將一次播出2集，之後每星期同一時間則播出1集，這樣的設定自然不是毫無道理：「本劇篇幅六集是一開始就有的想法，不要拖沓，力求節奏明快。首週一次讓大家先用兩集的時間進入這個相對陌生的世界，對主要角色建立較立體完整的印象，會更好奇人物們的下一步是什麼。」身為已先看過首兩集的觀眾，很能理解這番「引人入勝」的見解，我懸吊的心，確實渴望得到下一集的暢快紓解。

前有《我們與惡的距離》，現有《做工的人》，大慕似乎因此被劃分為社會觀察家的行列，但其實，林昱伶並不在類型上有任何侷限，只「期待」盡量做出具備「貼近社會脈動」特質的作品，「但其實若有好的創作者有各種天馬行空的概念，我們也不設限呀！」題材不被定型、品質追求高標，這或許才是大慕對自身的要求。

若說《我們與惡的距離》的價值是「療癒」，《做工的人》的意義則在於「力量」，一樣幫助我們突破同溫層、撕去標籤，看見更多能量：「我現在這年紀要去很純粹地相信一件事情，已經很困難了。但這群小人物卻可以如此專一、奮不顧身地想像與行動，很觸動人心。」

《做工的人》轉化為戲劇作品，藉由近乎浮誇荒謬的調性，訴說有悲有喜的工地人間，表演力道澎湃，主軸易於入口，風格甚是到了討喜的地步。其中，小人物的辛酸明顯但不凸顯，對生活認真但不較真，能量蓬勃滿溢，為迷茫焦慮的現下，鼓動著生猛有度的心搏。

Photo Credit: 王祖鵬攝影 林昱伶

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航