前和平醫院精神科主任李慧玟：歷經SARS與乳癌，任何不舒服都是可以擁抱的

文：蔣德誼｜攝影：影巷26號｜內文圖片提供：李慧玟

編按：隨著新冠病毒（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情蔓延，每日都有新的風險更新，此時何以保護心裡有塊地方仍能柔和寧靜？50+採訪SARS期間時任和平醫院精神科主任的李慧玟醫師。當時她在封院時一肩扛起院內心理支持的工作，事件過後上天還給她開了個玩笑，發現罹患乳癌。兩度接近死亡的經驗，她如何面對？「所有的不舒服，都是可以擁抱的。」她如是說。

2003年4月24日，台北市和平醫院在發生院內感染後無預警宣布封院，全院1200多名醫護人員和病患、甚至是探病的一般民眾，因此被封鎖在院內。今年70歲、時任和平醫院精神科主任的李慧玟，在這場風暴中經歷11天的封院生活和10天的個別隔離，回顧這段畢生難忘的日子，心中仍然是百感交集。

封院突如其來，第二天即設置「安心服務站」

李慧玟回憶，當時院內感染的消息剛曝光第二天，還在主管會議上討論是否該關閉醫院等因應對策時，院長就在接到一通電話後，直接現場宣布封院。

「遇到這樣的突發事件，第一時間大家的錯愕、慌亂甚至憤怒，都是再自然不過的反應。有人家裡還有要照顧的奶娃或是年邁父母，連換洗衣物都沒能準備好，何況是情緒？」李慧玟說。

在眾人一片七嘴八舌的騷動中，李慧玟想的第一件事是：「如何在封院後，讓大家的工作和生活盡量維持正常運轉？」她和坐在隔壁的婦產科主任，自告奮勇地接下「總務組」的工作，負責張羅院內人員飲食、生活起居的一切所需用品，以及外界捐贈物資的統整運用。

院內流傳的各路消息、對於往後狀況的不確定，更害怕自己被感染或感染別人，壓力不斷累積之下，大家的情緒愈見緊繃。李慧玟以精神科醫師的專業判斷，在封院隔天便向院長建議，在院內設置了「安心服務站」，提供一處讓人可以尋求協助、緩解心情的角落。

眼前忙著處理醫院和科內的眾多工作，李慧玟沒空思索太多。但夜裡躺在床上，白天所經歷的種種和情緒便席捲而來，封院期間，她每天必須服用抗焦慮和安眠藥物，才能強迫自己入睡。

民眾指責醫護人員：外界歧視，比病毒更難熬

時間一天天過去，大家心裡都在想：「什麼時候可以離開？」但當時院內規定，只要院內有人發燒，14天的隔離時間就必須重新計算。「我心想，這裡有一千多人關在一起，怎麼可能都不發燒？如此這N+14天不是永遠沒有盡頭嗎？那個感覺就很煎熬。」

此外，讓李慧玟和醫護同仁們最難受的，還是外界因為恐懼而對被隔離者產生的種種情緒性言論。

「當時就有民眾打電話進來，罵我們這些和平醫院的人是害群之馬，乾脆死掉好了。作為一個醫療工作者，聽到這樣的話說不難過是騙人的，但也只能擦擦眼淚、繼續照顧病人。」

封院隔離期間，不只是李慧玟自己，她的先生和兩個分別念大學、高中的兒子，也必須在家裡自我隔離。「封院第四天，我終於比較有空，就想說打電話回家關心一下。結果小兒子告訴我，他只是出門倒個垃圾，就被鄰居瞪了白眼，所以垃圾也不敢倒了，只能放在家裡發臭。」

面對未知疾病的恐懼和無力感，李慧玟感嘆，人們因此變得猜疑、自我中心，於是要尋找一個可以指責的箭靶、讓不滿情緒得以發洩的對象。

結束隔離後，情緒才開始反撲

5月4日，李慧玟在最後一批離開和平醫院的醫護人員行列中，移至陽明山至善園進行個別隔離。「雖然還沒辦法見到家人，但至少在這裡呼吸得到新鮮空氣，也確定自己在14天後就可以回家，心情上多少輕鬆一些。」自封院以來，這天是她第一次不靠藥物也能入睡。

回憶封院期間的種種，李慧玟說，一開始混亂難免，但動人的是，絕大多數的醫護人員，還是都堅守在自己的崗位上。「很多同業、好友，甚至是我的病人都寫信或打電話來關心，甚至有人透過朋友連絡我，說願意進來醫院幫忙做志工，你會感覺到，人性溫暖光輝的那一面還是存在。」

然而，在這段日子裡身心所承受的巨大壓力，卻直到封院隔離結束之後才真正爆發開來。「我的個性是碰到重大事情，可以先冷靜處理，但自己的情緒就被壓著，等到告一段落後，它就回頭反撲了。」

至善園的隔離結束後，李慧玟回到家第一件事，就是把封院隔離期間穿的衣服全都丟了，然後拿著酒精在家裡到處噴，把家裡大大小小的東西拿到屋頂曬太陽。先生問她：有必要這樣嗎？「我那時候只回他：你不要管我那麼多。」

應邀出席政論節目時，她目睹現場不同陣營的政治人物、名嘴不停相互指責對方，卻沒人提出任何具建設性的解決方案，或是真正關心在第一線努力的醫護人員。「節目播出隔天，一位精神科的前輩打電話來關心我還好嗎？當下整個情緒就潰堤了，只能一直哭。」李慧玟說。

Photo Credit: 李慧玟提供 經歷和平封院後，李慧玟（右2）把所有當時的照片都刪除了，只保存一張封院事件過後上《點燈》節目受訪的留影。

歷經SARS、罹癌的學習：任何不舒服，都是可以擁抱的

身心俱疲之下，原就準備報考博士班的李慧玟，在事件過後，本打算投入教學領域，告別醫療現場。不料就在就讀博士班的隔年，命運開了她另一個玩笑：在醫院的例行健康檢查中，意外發現自己竟罹患乳癌。

回想起來，她自忖當時罹患癌症，或許和身心突然面臨龐大的急性壓力不無關聯。「過去幾十年當中，我可能太忙於工作，確實輕忽了要好好照顧自己。」李慧玟說。

如同封院時，李慧玟希望用「安心」的態度去面對；當要與癌症對抗，她也選擇當一個好病人，積極配合治療。

她有一個特別而深刻的信念：「任何的不舒服，其實都是可以擁抱的」。

以此細心寫下的日記，有些病友看了覺得心有同感，就到門診來找她聊天、傾訴心事。這讓她產生被需要的感覺，心裡反而產生了正能量。

李慧玟回想起同樣從醫的爸爸，多年來一直是她的精神榜樣，她重新去看了醫師誓詞：「我願意貢獻我的一生為救人濟世而努力，我將要憑我的良心和尊嚴從事醫業。」這讓她有感而發。

因而，她雖已從和平醫院退休十幾年，卻沒有真正離開治療工作，每週還是有三天，分別在和平醫院和天母一家精神科診所看診，為的就是協助許多陷在情緒幽谷的人走出陰霾。

開始懂得照顧自己，讓身體與家人的關係都放鬆

不一樣的是，李慧玟更懂得生活了。

歷經SARS、罹癌等生命中的巨大波折，李慧玟說：「人生有很多的功課，都是來教你怎麼修煉自己。」

以前忙碌時沒有餘裕培養興趣，現在則成了小確幸的源頭。她退休後從事壓花創作，用各種花瓣組合而成色彩繽紛的圖樣，看來十分療癒，更因此參加不少國際級競賽中，獲得獎項。

Photo Credit: 李慧玟提供 退休之後，不看診的日子裡，李慧玟的另一個興趣是壓花創作，作品還曾在國際競賽中獲得獎項。這幅作品名為〈雨過天晴〉。

她開始懂得照顧自己的身體，上市場買菜做菜，吃得健康簡單；偶爾和先生到家附近的公園散散心，看看路旁的野花綻放，就能心曠神怡；和2個孩子的相處，也不再像以往那麼嚴格。

開始留意身邊各處綻放的花草植物後，家裡的小陽台也照顧得綠意盎然，就像生命的隱喻。

防疫的柔和學習：不要批評別人，把別人放在自己的位置

面對疫情捲土重來，她仍然有隨身攜帶乾洗手、隨時不忘消毒的習慣，家裡甚至準備著萬一需要隔離時所需用品的「防疫包」，但談話時拿下口罩後的表情，多已是柔和寧靜。

「如果要說這些事情教會了我什麼，那就是人的能力真的有限。面對很多不可抗力的事情，只能學會謙卑、坦然地接受它。」17年後，面對疫情再度流行，李慧玟有感而發地說，「應該要把別人放在和自己一樣的位置，多一點關懷和同理心、不要批評別人或是去分別彼此。」

她也認為，台灣在SARS事件當中確實獲取了很多經驗，不論是防疫部署、面對民眾宣導溝通、衛生習慣、以至於媒體報導方式，都比以前改善很多。「我覺得其中台灣人民的進步最大，把自己照顧好、然後信任政府是最重要的。」

而如今台灣疫情相對獲得控制，許多國家卻仍然深陷風暴當中，李慧玟說：「每個國家的民情、狀況不同，不需要去批評其他國家做得如何，而是我們可以如何支持、協助別人。我覺得武漢肺炎像是一場世界大戰，但並不是國與國之間的戰爭，而是全球一起展現合作團結的時刻。」

危機可能也是轉機：心安，才能平安

即便是曾面對SARS封院這麼重大的事件，她反而不過度放大疫情的特殊性與恐慌。在2月底時，她在新北市防疫志工隊的演講內容中，提及「生命歷程中的種種，必定有存在的意義。」

她用自己的生命故事說明，人生裡的危機，時常是轉機，可以幫助重新找到自己的定位。其實，國家與社會不也如此？

走過SARS與癌症之路，對於武漢肺炎同樣這種不可抗力的疾病，她的叮囑是：「心安，才能平安。」

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航