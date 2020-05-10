下廚30年的經濟學家林向愷：熟男退休後，要忘掉自己過去的身份

文：蔣德誼｜攝影：影巷26號｜內文圖片提供：時報出版

編按：一起下廚、吃飯，即是夫妻最好的相處之道？曾任台大經濟系教授、悠遊卡公司董事長的林向愷，在工作忙碌之餘，堅持只要有空就要一起在家準備晚餐；退休之後，他更搬到宜蘭鄉間，過著愜意的「宅男」生活。退休告別職場的熟男該如何自處？林向愷的建議是：「不要老是以為自己還在公司！第一件該做的事就是把心態歸零，享受此刻的生活就好。」

相隔10年，近來重新整理出版自己多年廚藝心得的林向愷，在朋友圈中是出了名的美食家和專業「煮夫」。和太太結婚數十年，他都負責擔任家裡的大廚，理由很簡單：「我喜歡做菜，而且做菜速度比較快。」——非常符合經濟效益的選擇。

做菜當休閒，30年廚藝心得都在筆記裡

一進廚房就是30年的林向愷，最初走進廚房的動機，其實是因為在留學美國時，想念家鄉菜的生活經驗。

「很多留學生都是出國後才學會做菜。除了外食花費太貴，吃多了西餐，也總是特別懷念中菜的味道。那時畢業的學長姊都會『交接』給學弟妹自己多年累積的食譜，我也就拿到了一本。」林向愷說。

最初他先照表操課，有時也打電話或寫信回家向媽媽討教。「我自己的經驗是，要做到每次出來的味道穩定不會變化，這道菜才真的算是學會了。所以確實記錄烹調過程就非常重要。」長久下來，林向愷也累積了屬於自己的「廚房筆記」。

Photo Credit: 時報出版提供 林向愷下廚多年，這本廚房筆記堪稱多年心得累積而成的寶典。

這本筆記也意外造福了林向愷身邊不少朋友，他在高雄市擔任財政局長期間，看到辦公室裡的女同事經常煩惱要做什麼菜，他就把食譜打成電子檔放上網路分享（此網站至今仍健在，大量食譜檔案就放在經濟學教材和作業下方），還有議員在質詢空檔來跟他討教。

為何對烹飪這件事樂此不疲？林向愷說：「對我來講，這就是一種休閒活動，就跟有人喜歡運動、打坐一樣。」有時趕論文、想公事想累了，「如果沒有一個興趣讓你轉換一下心情，會很容易累，至於菜做得好不好反而是其次，那些張羅準備的過程，就很有意思。」

林向愷回憶起留學時，有次假日想在家裡做餃子，準備好餡料之後，才發現沒有餃子皮。他只好拿麵粉自己和水擀皮，家裡卻也沒有擀麵棍。最後他靈機一動，到院子裡拿掃把在瓦斯爐上燒，折騰半天，總算弄出一截木棍，「幸好最後成果還蠻不錯的。」林向愷笑說。

一起做菜、吃飯，就是最好的日常

做為一個經濟學家，在林向愷多年的廚房經驗中，是否領略了些獨特秘訣？「平時煮飯講求的就是效率，很多人習慣先想『要煮什麼菜』再照單採買，當然久了會想不出來。我通常都是去市場看什麼菜新鮮、當季就買，再看這些食材如何搭配就好。」

採購食材時，林向愷不愛去超市，他喜歡在傳統市場和店家聊天，除了可以獲得不少好貨哪裡買的情報，還能順便觀察「經濟指標」。近來疫情壟罩，他說：因為大家在家開伙的機會多了，肉攤的生意反而變好，菜價漲跌則是季節性因素，和疫情沒有什麼關係。

此外，他會在固定在冰箱裡準備幾道可隨時上桌的醃滷類冷菜，以他和太太2人吃飯而言，大致會做兩菜一湯、最多三菜一湯，若能省一道菜的工夫，就能大大縮短料理時間。

和太太結婚近40年，林向愷不只負責掌廚，除非已有聚餐或應酬邀約，他都堅持要2人一起在家吃晚飯。「大概是從小在家裡，媽媽就這樣要求家人養成的習慣，大家各自在外面忙了一天，做菜、吃飯的時候，最適合聊天、分享彼此今天發生的大小事情。」

當然，即使是廚藝熟手，也會有不慎失敗的時候。「但另外一個人千萬不能嫌棄，重要的是大家一起做菜、一起吃飯，這頓做壞了，以後還有很多頓飯。」林向愷家裡的廚房，從20多年前就裝上空調，他說，這樣進廚房才會舒適、享受，不會感覺是揮汗受罪。

退休熟男要告別職場身分，才不會討人厭

除了維持30年的下廚習慣，林向愷也是一位重度古典樂愛好者，「因為大學時，看到買音響、唱片的人覺得很羨慕，後來也慢慢聽出興趣。」他的收藏數量超過3萬張。「有一次我朋友說，他在我家的某張CD裡面夾了一張紙條，找到這個紙條他有賞。」結果他過了2、3年才找到。

林向愷的休閒嗜好還不僅止於此：年輕時，他和太太跑遍台灣各個海域，玩當時在台灣還沒有流行的風浪板；他也從自家屋頂的小花園，到退休後搬到宜蘭礁溪，闢了一塊上百坪的庭園種花種菜；多年來他從抽菸斗、蒐集菸斗，到現在開始嘗試自己動手雕刻自製，從不愁生活沒樂子。

Photo Credit: 時報出版提供 多年來喜歡抽菸斗的林向愷，退休後也開始試著自己動手做。

退休之後，林向愷笑說，可以自由運用的時間變多了，「一天可以花好幾個小時看小說，不過想做的事情也很多，整理院子、下廚，一下子時間就過了。」

林向愷的退休生活看似愜意，其實他也曾經歷一段不習慣沒有「title」的尷尬階段。「男生在退休前通常在職場已經有一定的成就，退休之後，常常忘不了自己過去的那個身分，就會惹人討厭。我20年前離開高雄市財政局的時候，就被太太虧說只剩一張嘴，就會使喚指揮人而已。」

「培養興趣是最重要的。退休前就有的興趣，可以更深入；一直想嘗試但沒做的，退休之後再培養也還來得及，任何小事都沒關係，只要你能投入其中，找到快樂就可以了。」林向愷說。

經濟學對人生的影響：先想最壞的結果，能接受一切就都OK

退休後不只是隨興趣過日子，林向愷在心情上也有不小改變。「最大的感覺就是，對很多事情就慢慢放鬆、丟掉了。以前我在職場上是要求很高標準的人，現在慢慢比較會體諒、會從對方的立場想事情。」

念了一輩子經濟學，林向愷說，經濟學影響他最深的人生觀是：「做選擇時，先從最壞的結果設想，如果這個結果你可以接受，那就OK；很多人做決定的時候心裡是想著要得到最好的那個結果，那當然就容易失望。」

他曾為日本作家三浦朱門的著作《不老的精神》寫推薦序，裡面講到一個故事：作者80多歲的老媽媽，整天嚷著了無生趣、想一死了之。作者一時不耐煩索性回答：「那不如就今天死吧！」媽媽卻回他：「那可不行，今天媳婦買了新鮮的羊栖菜，吃完再死吧。」

「總是在回顧過去，就是心靈衰退的證明；對此刻和未來還有期待和動力，人也會隨著心情一起年輕。」心年輕了，哪還怕日子無聊呢？

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航