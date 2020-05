已讀不回、搞消失⋯⋯這些「網路交友」相關英文怎麼說？

文:Judy Huang

「齁呦!他又已讀不回我!」「欸!他為什麼一直搞消失啊!」

各位讀者們是不是也對以上情境心有戚戚焉呢?隨著現在網路交友越來越盛行,這種狀況也就越多。今天就讓Emily跟Cathy來教你如何用英文談網路交友吧!

單身五年的Emily其實一直排斥交友軟體,寧可繼續保持單身也不願意使用,直到有天Cathy告訴她使用交友軟體的好處,她才決定試試看⋯⋯

Emily: I really can’t get into these online dating apps, Cathy.

Emily: 我真的不能接受交友軟體,Cathy。 Cathy: How come? It’s a good way to meet new people!

Cathy: 為何?這是一個可以認識更多人的好方法啊! Emily: Yeah, but the people on there are never anything like their profile when you meet them in real life.

Emily: 但我覺得你真的跟他們碰了面,就會發現他們跟個人資料上的他們一點都不像。 Cathy: Yeah, you’ve got to be careful about getting catfished.

Cathy: 是啊,要小心被catfished。 Emily: Catfished? Cathy: It’s when someone creates a fake profile to seduce people on the Internet.

Cathy: 就是當有人用假帳號在網路上吸引人。 Emily: Yikes. Has it ever happened to you?

Emily: 好噁,你遇過這種事嗎? Cathy: Remember that 6-foot bodybuilder I told you I had matched with?

Cathy: 你還記得那個我被配對到的那個兩百公分的健身狂嗎? Emily: Uhuh…

Emily: 痾… Cathy: Turns out “he” was actually a 63-year-old Peruvian woman.

Cathy: 結果「他」卻是一個六十三歲的祕魯女生。 Emily: Gees.

Emily: 天啊。

Cathy: Tell me about it. You could maybe try some of the paid apps. A lot of them require some sort of verification. Actually, I know one that’s perfect for you!

Cathy: 這還用說。你或許可以試試看一些付費的軟體。許多都需要認證。事實上我還知道一個挺適合你的! Emily: Really? Which one?

Emily: 真的嗎?哪一個? Cathy: This one. (showing on the smartphone)

Cathy: 這一個。(在手機上指出) Emily: I’m looking for a serious relationship rather than a casual one. Do you think I can find one on this app?

Emily: 但是我現在在找的是一段認真的關係,而不是玩玩的感情,你覺得我可以在這個app上找到嗎? Cathy: You’ll never know if you don’t try! You miss 100% of the shots you don’t take.

Cathy: 你如果不試的話怎麼知道呢。如果你不嘗試的話你就錯過所有機會了。

哇,聽起來網路交友軟體上好像很容易遇到愛情騙子,先讓我們來複習一下單字吧!

dating app (n.)線上交友軟體

你有使用交友軟體嗎?你知道「交友軟體」的英文應該怎麼說嗎?「交友」的英文是dating,從date(約會)這個字衍伸而來,而app是名詞,表示手機「應用程式」,為application的縮寫,記得正確唸法是把它讀成一個字 /ˈæp/ 。

Have you ever used any dating apps? 你有嘗試過交友軟體嗎?

catfish (v.)進行網路交友詐騙

catfish原為名詞,「鯰魚」之意,這個字後來也作為動詞,表示在社群網路平台,創建假帳號與身分,對不知情的網友進行詐騙,較常在交友軟體上發生。此外也可當名詞,表示進行網路交友詐騙者。

I think you’ve probably been catfished. That random guy looks too good to be true. 我覺得你可能被騙了,因為那個不知道從哪來的男生看起來也太不真實了。

serious relationship (n.)認真的感情

談戀愛的形式百百種,有些人是以交朋友的心態進入一段感情,有些人則是以長遠的感情做打算,而如果你目前是想找一個認真的對象而交往的話,你就可以說:I’m looking for a serious relationship.。serious是形容詞,表示「嚴肅的;認真的」,而relationship則是可數名詞,為「關係」。

I hope I can find someone who also wants a serious relationship. 我希望我可以找到一個也追求認真感情的對象。

casual (adj.)輕鬆的;隨意的

serious的相反詞為casual,而casual relationship意指兩人在進入關係之前都已達成共識,希望以較輕鬆的心態面對一段感情,不給彼此承諾。而通常處於這類型感情狀態的人比較不會想安定下來,「安定下來」可以用動詞片語settle down表示。

Dave is in an open casual relationship because he doesn’t want to settle down. Dave現在跟女生處於輕鬆交友的關係,因為他還不想定下來。

在幾個月之後Cathy問起Emily用交友軟體的狀況⋯⋯

Cathy: Hey Emily, how is it going with the online dating app? Have you found your Mr. Right yet?

Cathy: 嘿 Emily,你最近用交友軟體怎麼樣?你找到你的白馬王子了嗎? Emily: Don’t bring it up…

Emily: 別提了… Cathy: What happened?

Cathy: 發生什麼事? Emily: The first one I met online kept ghosting me. And the second one keeps reading my messages but not replying.

Emily: 我第一個遇到的對象在我們講完第一次電話就消失了,而第二個一直已讀不回。 Cathy: What!?

Cathy: 什麼!? Emily: And the latest guy I’ve been chatting with is really nice, and we have a really great time talking to each other on the phone. But when I asked him out, he stood me up. Do you think I’ve been benched?

Emily: 而且最近和我有在聊天的那個男生人很好,聊天也聊得很開心。但當我邀他出去的時候,他居然放我鴿子,你覺得我有被冷凍了嗎? Cathy: Come on! Don’t lose hope; maybe he’s just dealing with some stuff.

Cathy: 不要這樣!不要失去信心,也許他有急事要處理。 Emily: I hope you’re right.

Emily: 我希望。

ghost (v.)(網路聊天)搞消失

ghost這個字的原意是「鬼」,而若用在網路交友它則可以做為動詞,表示像鬼一樣「搞消失」喔!

I can’t figure out what he is all about. He keeps ghosting me. 我無法理解他在想什麼,他就一直搞消失。

read one’s message and not reply 已讀不回

要表示已讀不回很簡單,就照中文的字面去翻譯,「閱讀」為read,「回覆」則為reply,用法如下例句所示。

I don’t think Jack likes me because he just reads my messages and never replies. 我覺得Jack不喜歡我,因為他總是已讀不回。

bench (v.)使坐冷板凳;冷凍

如果你在網路上認識一個聊天聊得很來的朋友,但是當要約見面時總是約不出來或是放你鴿子,這種狀況就是bench,這時你可能就會問: Am I benched? bench這個字當名詞時大家都知道它的意思,為「板凳」,作為動詞時則常用在球場上的「使坐冷板凳之意」,也就是不讓球員上場的情況,用在交友方面則表示「冷凍」某人,被加入黑名單之類的意思。

I think I’ve been benched by Cathy. 我覺得我被Cathy冷凍了。

