投開票所不足、廣告看板搭了又拆，高雄「罷韓案」風波不斷

高雄市長韓國瑜的罷免案將在6月6日舉行投票，中選會今（5）日發布罷免案公告，包括罷免理由書、答辯書等。針對近日引發爭議的投開票所不足問題，中選會主委李進勇宣布即日啟動投開票所徵借備援方案，包括向民間徵借場地以及搭帳棚等。而韓國瑜的罷免答辯書以15項政績和佛教的「心經」回應。

中選會3項計畫補足投開票所

6月6日將登場的罷韓投票，中選會預估在全高雄市設置1823個投票所，過去都由區公所協調、學校、活動中心及寺廟提供場域。不過，日前高市教育局以防疫為由，通知高中以下學校出借場地給選委會「以2個為原則」，致投開票所設置出現缺口，讓原訂要在今日（5月5日）完成的投開票所洽借工作無法如期完成，目前還差500到600個場地。

為此昨天中選會還寫了一封「公開信」給全高雄市的公立中小學校長，呼籲保持「行政中立」，並強調依據《公職人員選舉罷免法》第11條與第57條規定，就第3屆高雄市長罷免案而言，是高雄市各區公所的法定義務與職責。另依《地方制度法》第18條與第23條規定，高雄市政府各局處、各機關學校也應有協力辦理自治事項（此指罷免案）的法定義務。

《中央社》報導，李進勇今天早上在記者會上表示說，預估設置1823個目標不變，這是與地方協調好且符合保障人民權利的標準，也配合防疫的需求，且已經過中選會全體委員會議正式通過，為了選務穩定不予改變。

李進勇也提出，高雄市長的選舉與罷免屬於地方自治事項，《地方制度法》第18條規定非常清楚，高市府不是第三者、不是局外人，必須辦理包括直轄市長的選舉與罷免，區公所也不是行政上隸屬於高市府，在選務上必須接受高雄市選委會、中央選委會的監督，也是區公所分內應該做好的事，

「為何投開票所愈借愈少，就是你（高市府）一個一個關了，卻沒有找配套其他適當的地方，這是不對的。公務機關的責任要募集到足額的投開票所，否則就是不負責任。」

李進勇強調，中選會不能束手無策，從今天起將啟動備援三計畫：

繼續盤點請各區公所全力配合，哪些是中央所屬機關、國立學校等可作為投開票所使用，請區公所盤點，提供資料給中選會，中選會將全力協調管理單位配合辦理。

即日起向高雄市民間徵借場地，今天公布徵借計畫，同時設有專線電話與專人處理場地洽借相關事宜。

不排除在可使用的空間搭帳棚作為投開票所使用。

被詢及搭帳棚作為投開票所以前是否發生過？李進勇說，以前是有搭帳棚作為投開票所但規模並不大，搭帳棚場地的取得，今天將啟動向民間徵借的計畫，希望高雄市民踴躍提供適當地方。目前已完成洽借1313個，洽借比率達72%。

Photo Credit: 中央社

另外中選會的公告中也指出，因應武漢肺炎疫情，會遵照中央流行疫情指揮中心的指引。2月開始已舉辦過30場以上公職人員補選，都採高規格的選務防疫措施，包括保持安全距離、入場旁觀開票者必須實名制登記等，累積不少防疫經驗，這次辦理罷免投票防疫也是高規格提前部署，請民眾可以安心投票。

依照公告，罷韓案的投票時間訂於6月6日（星期六）上午8時至下午4時，罷免活動期間自5月22日至6月5日，共計15日，每日罷免活動時間自上午7時至下午10時。

韓國瑜引用「心經」答辯回應罷免案

根據中選會的公告內容，韓國瑜面對罷免案的答辯書，總計提出15項政績，答辯書的開場白引用「心經」強調：「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」。

韓國瑜15項施政成績單包括「市府推動，招商引資」、「特色觀光，玩轉高雄」、「發展經貿，提振產業」；在「發展經貿、振興產業」部分，提及外界關切的愛情摩天輪開發案，2020年1月美國團隊已經來訪遞交合作文件；同時積極邀請樂園業者、商場經營業者或其他廠商於愛河周邊投資，發揮高雄港灣城市優勢，全力衝刺高雄的經濟發展。

韓國瑜的答辯書也提及，橋頭科學園區籌設計畫預估可提供1萬1000個就業機會，年產值最高達新台幣1800億元。環保署環評委員會於109年2月12日同意橋頭科學園區開發案進入第二階段環境影響評估等。

不過罷韓團體Wecare高雄則在臉書上批評，這份答辯書是「抄襲」市政報告，甚至連標題都照抄；15項政績的標題，其中有11個都和市政報告一樣，答辯書的內容也多是施政報告內容精簡，可以顯示出韓國瑜的偷懶程度。

廣告看板搭5拆5，罷韓團隊槓上高市府

除了投開票所、答辯書等風波外，罷韓團隊近日在高雄設置的5面廣告看板、帆布等，也在近日全部遭到高雄市政府拆除。為此罷韓團體還到地方法院按鈴控告高雄市政府，不過高雄市政府則稱一切依法行政。

《中央社》報導，罷韓團體上月25日在高市中正二路、和平一路施掛首面罷韓帆布看板遭檢舉，理由是該棟建築物為「違章」，市府要求限期改善，市府工務局建管處則在29日上午在警方戒護下出動吊車前往拆除。

隨後罷韓團體又在中華四路、五福三路口掛起第二面罷韓帆布看板，內容是打臉韓國瑜高雄發大財政見，刊登4項關鍵經濟發展數據，強調「草包市長不下台，投資招商不進來」。《中央社》報導，不過高雄市政府指出，廣告物看板的懸掛要依《高雄市廣告物管理自治條例》申請，中華四路、五福三路口掛的看板經查沒有經合法申請程序，第二面看板也在掛起隔天就遭到拆除。

後來幾天內，罷韓團體又陸續在高雄市各處掛上第三、四、五面廣告看板，不過最後都以不合法為由，遭到高雄市政府拆除。最長的只留了5天。

《中央社》報導，不滿市府強力執法，罷韓團隊成員之一的張博洋後來也到高雄地檢署按鈴控告高市長韓國瑜涉嫌瀆職及圖利罪。張博洋指出，市府懸掛在同樣地方都沒事，只因是罷韓看板就火速被拆，批評韓國瑜選擇性執法明顯瀆職，也圖利以往那些懸掛廣告的所有人。

與此同時，有挺韓市民發動募資購買公車站牌廣告，力挺高雄市長韓國瑜是「清廉好市長」。隨著投票日越來越接近，雙方較勁意味濃厚。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範