港府：派發「可重用60次」口罩、放寬限聚令、學生分批陸續復課

港府公布及調整多項防疫措施，將向全港700萬市民派發免費可重用的口罩，而學生最快於5月27日開始 復課 。

派口罩

行政長官林鄭月娥表示， 港府將會向全港700萬市民派發免費可重用的口罩，市民只要上網登記，當局便會派人將口罩送上門。創新及科技局局長薛永恒說，口罩含有銅的成份，可以抗菌，屬於第一級防禦的口罩，清洗後可用60次。

港府指市民明早7時起可以在網上登記，登記期為一個月，登記後一般在兩星期內，香港郵政便會將口罩派送上門，如未能網上登記的市民，亦可於1個月的登記期後，直接到郵局領取。

另外，政府亦會向市民派發3,000萬個單次用口罩，首批將於6月底透過香港郵政向每戶派發，一包有10個。

而政府也將會直接向全港小學及幼稚園派發中童口罩，涉及55萬名學童，每名學童將獲發兩個口罩。

限聚令放寬

港府 將 放寬限制社交距離方面，食肆每枱最多可坐4人的規定將放寬至8人，每枱需要保持1.5米、客人要量體溫等措施維持不變。有關措施將於5月8日亦即本周五凌晨零時起生效。

重開部份行業

現時11類被勒令停業的處所，其中7類將可有條件地重新開業，包括美容院、戲院、健身中心、麻將館等；酒吧可以有限度營業，但不能設音樂表演、跳舞；至於卡拉OK、派對房間、浴室等場所就需要繼續停業。

復課

當局又決定在文憑試考完後兩日復課。首先中三至中五學生在5月27復課，小四至中二學生在6月8日復課，K3至小三學生將於6月15日復課；而K1至K2本學年將不會復課。

林鄭月娥又表示，香港抗疫過百天，多次都能夠化險為夷，已經連續16日沒有本地確診個案，其中10日是「零確診」，形容抗疫漸露曙光。

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核稿編輯：Alex