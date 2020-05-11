《戰爭時期日本精神史》：主張「東亞協同體」的尾崎秀實，對中國民族主義深表同情

文：鶴見俊輔

大東亞共榮圈的範圍是依據軍事需要而決定的。為了確保一九三一年以後在軍事發展上所獲得的利權，陸軍、海軍參謀官與學者合作完成多項草案。在這些草案提出之前，已經有石原莞爾（1889-1949）倡議東亞聯盟的構想。石原莞爾是對於「滿洲事變」及其後發生軍事行動應負起責任的關東軍參謀官之一。

石原認為，日本必須覺悟，不久將會與包括蘇俄在內的西方帝國主義國家發生衝突，所以（他本身對這開戰也有責任）和中國間的對戰狀態不能長期持續下去。他的解決方案是，日本、中國和滿洲國在平等的基礎上建立友好關係。石原是滿洲國的主要建造者之一。然而，滿洲國成立後，隨著東條英機的掌權，石原被逐出權力的核心。不久，所有的陸軍，甚至稍後的中央政府，都被納入東條的勢力掌控之下。石原在陸軍的所有重要職位全被解除，因為在東條看來，石原的構想力具有謀叛的因子。

一九三七年六月，近衛文麿出任日本的首相。在此之前的一九三六年，近衛的老同學後藤隆之助（1898-1984）獲得近衛的援助，創立了「昭和研究會」。（註1）提案設立昭和研究會的後藤隆之助意圖藉由這個組織，阻止當時逐漸傾向軍國主義的趨勢。為了此一目的，後藤認為只要有助於解決當前的問題，他願意借重任何學派的人力。當時，除了身陷獄中的日本共產黨人以外，其餘成員幾乎已完全崩潰。因此，後藤隆之助認為，只要原馬克思主義學者及自由主義學者，對日本軍事獨裁政權採取靈活而堅決的反對立場，邀請他們共同協助就不會那麼困難。尾崎秀實（1901-1944）是在一九三七年加入這個團體的。

在昭和研究會中設有十二個獨立的研究會，尾崎秀實不僅擔任其中國問題研究會的主席，還負責全部十二個研究會的協調工作。尾崎擔任中國研究會的主席三年半，直到「昭和研究會」被改組為半官方的「大政翼贊會」而解任為止。這三年半的期間，尾崎以作為近衛總理大臣的幕僚成員而活躍於政壇。

近衛在一九三七年擔任總理大臣之後，即組織以總理大臣為核心的早餐會。總理大臣在參加政府會議前，擬定各項政策的幕僚們先聚於一室，把彙整的資訊提供給總理大臣。尾崎雖然不是每次都出席早餐會，卻負有推派代表參加早餐會的任務。在同一時期，尾崎也與理查・佐爾格（Richard Sorge）保持密切的聯繫。佐爾格是德國的報社記者，因為得到當時德國大使的信賴，能獲取祕密的情報。後來，佐爾格以蘇俄間諜的罪名被日本警察逮捕，尾崎也以共犯的罪名遭到逮捕。尾崎在獄中時，寫下了「我顛倒了善惡」的字句（註2），或許從中可以顯示出他的反省：與其作為佐爾格集團中的一員積極活動，倒不如藉由擔任中國問題的專業評論家兼首相智囊的角色，把全部精力投注在中止中日戰爭的努力上。

作為中國問題專家的尾崎秀實，曾在一九三一年一月號的《中央公論》雜誌上，發表題為〈「東亞協同體」的理念及其形成的客觀基礎〉（〈「東亜協同体」の理念とその成立の客観的基礎〉）的文章。他說：「實踐東亞協同體理論的過程中所伴隨發展的得失，雖然乃視中日抗爭的張力關係或國際關係而定，但在日本國內推動此事產生的勢力集結，才是最重要的問題。」他還預言，實際問題是發生在和日本國內資本家間的糾葛。

一九四四年十一月七日，佐爾格與尾崎遭到絞刑處決。

從軍事觀點來看，蘇俄獲得佐爾格集團提供「日本不會進攻俄國」的情報，意味著史達林可以免除準備兩面作戰的重擔。然而，尾崎位於大亞細亞主義評論家的地位，不應該因為他與佐爾格集團有所牽扯而被貶損。最終判決的審判長高田正是宣判尾崎死刑的法官，他對前近衛內閣司法大臣、因結識尾崎而失去職位的風見章說：「尾崎是值得尊敬的人，他能將信念付諸行動，在這一點上，我非常尊敬他。」

雖然和佐爾格共同行動，但尾崎並沒有接受任何報酬，他是為了信念而賭上性命。尾崎與日本共產黨及蘇俄的國際共產黨並沒有關係，作為一名獨立的共產主義者，他對中國的民族主義以及中國的共產主義深表同情，是近乎民族主義的共產主義者。尾崎認為，要保衛日本人，日本人就必須與試圖從西方及日本帝國主義桎梏中解放自己的中國人通力合作。

尾崎的傳記顯示，這種大亞細亞的觀點是從他自己的構想發展出來的。尾崎是日本報社記者的兒子，在台灣長大。日本人對台灣住民的歧視待遇，在他的記憶深處留下痛苦的經驗，後來這卻成為他喪失生命的導因。他前往東京第一高等學校就讀，之後進入東京大學法學部。當時尾崎並沒有醉心於大正時期民主主義的代表學者美濃部達吉，反而被美濃部的對手，當時是東大右翼運動評論家代表的憲法學者上杉慎吉所吸引。有趣的是，尾崎一生對上杉慎吉教授敬愛有加，即使在獄中所寫的書簡，也以自然流露的情感回憶舊師。

尾崎在第一高等學校及東京帝國大學法學部的學生時期，並未加入當時流行的新人會運動，對投入馬克思主義運動的朋友也沒有深入的交往，這是他雖受到馬克思主義的影響，卻長期未受到警察注意的原因。尾崎在東京大學的研究所短暫就讀後，即進入朝日新聞社工作，並以特派員的身分被派駐到上海。他在上海時，結識了美籍報社記者，現在仍以左翼作家聞名的艾格尼思・史茉特萊（Agnes Smedley），並透過史茉特萊與德國記者佐爾格會晤。雖然他們三人有交換情報的共同行動，但日本的思想警察並未加以注意，因為當時日本警察的活動範圍只限於日本境內。然而現在的情況已經完全不同了。

一九三四年，在日本共產黨經過幾波的「集體轉向」而解體之際，尾崎調回日本《朝日新聞》總社工作。從那時起，他以中國問題評論家的身分四處活動，也因為對中國共產黨知之甚詳發揮出深入的觀察力，而開始受到矚目。與這些公開活動並行的是，他又以總理大臣的幕僚身分在政界幕後暗中活動。此時，他的老朋友佐爾格突然成為派駐東京的外國報社記者，出現在他的面前。這對尾崎來說，意謂著另一項祕密活動的開始。而這項活動，最後竟然會奪走他的生命。

尾崎被捕並判處死刑之後，包括眾多右翼政治立場鮮明的人士及其朋友們都紛紛表示惋惜，由此可見他的人品。他的主要委任律師——竹內金太郎，是一位出了名有骨氣的國家主義者。他一直為尾崎辯護到被處決為止，並稱尾崎為真正的愛國者。尾崎既不受蘇俄政府指揮，也沒有受到蘇聯國際共產黨對日本狀況判斷的影響。按照尾崎的分析，運動的主要打擊目標應該是財閥和軍閥的結合，至於天皇制，此時只是次要的目標。依照他對自己的評價，他是一個趨近於民族主義的共產主義者。因此有關尾崎的活動，即使在戰敗後，日本共產黨一直沒有給予公開的評價。

大亞細亞的觀念被政府納入施政綱領後，政府便籌劃出許多鼓吹大亞細亞理想的聲明、儀式與會議。向美、英、荷宣戰時，政府對如何稱呼這場戰爭，一時頗為躊躇。日本已經有十年期間持續在這種沒有宣戰的戰爭狀態中，既然決定宣戰，就不能不對此戰爭狀態予以命名。在政府的會議中，曾經提出過若干名稱，例如「太平洋戰爭」或「對美英戰爭」等。最後決定命名為「大東亞戰爭」，選擇這個名稱的理由是，其他候補的名稱並沒有把日本與中國之間持續進行的戰爭狀態包括在內，而此戰鬥狀態才是這次宣戰的真正原因。

註釋

註1：以「昭和研究會」舊成員的口述為主所編纂的紀錄，收錄在昭和同人會編著、後藤隆之助監修，《昭和研究会》（経済往来社，一九六八年）。「昭和研究會」創立時擔任辦公室職員的酒井三郎所寫的紀錄，收錄在酒井三郎《昭和研究会》（ＴＢＳブリタニカ，一九七九年）。

註2：尾崎秀實於一九四三年十月廿三日寄出的信件，收錄在尾崎秀實，《愛情はふる星のごとく》（世界評論社，一九四六年）。現在，尾崎的著作，包含書信和報告書，都收錄在《尾崎秀実著作集》全四卷（勁草書房，一九七七年）。關於尾崎的傳記，風間道太郎的《尾崎秀実伝》（法政大学出版局，初版一九六八年，補訂版一九七六年）是比較可信的作品。另外，石垣綾子，《回想のスメドレー》（みすず書房，一九六七年）對尾崎的性格有深刻的觀察。

相關書摘 ▶《戰爭時期日本精神史》：二戰糧食配給制度，給女性在近代日本從未有過的權威

書籍介紹

本文摘錄自《戰爭時期日本精神史1931-1945年》，馬可孛羅出版

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作者：鶴見俊輔

譯者：邱振瑞

日本近代思想史的巨人，將美國「實用主義」引入日本的第一人

朝日新聞社「大佛次郎賞」得獎作者，三十年長銷不墜的思想史巨作

《戰爭時期日本精神史》與《戰後日本大眾文化史》是鶴見俊輔先生於一九七九年九月至一九八○年四月，在加拿大蒙特婁的麥基爾大學的講課紀錄，後整理成書出版，至今仍是長銷不墜的思想史佳作。

一九九九年，作家大江健三郎出版了《空翻》一書，描述日本兩位重要的宗教領袖，突然推翻自己所傳布的所有信仰。這個讓信眾譁然的宣言，如同原地翻筋斗，所以稱之為「空翻」。一個人的想法為何會產生一百八十度的改變呢？又或者說，人在怎樣的情況下，會有一百八十度、令人匪夷所思的「轉向」呢？「轉向」一詞會是《精神史》一書的核心概念，鶴見俊輔先生選取了一九三一年中日戰爭爆發，直到一九四五年日本戰敗這十四年的日本知識分子在精神（思想）上的「轉向」，作為認識近代日本深層文化的切入點。

一九三一到一九四五年間，日本政府被軍國主義者所把持，面對這種狀況，持完全相左意見的知識分子，該如何接受跟回應國家的種種激進作為？他們的決定是突然撤回所有過往的激進主張，轉而支持天皇制，時人稱之為知識分子的「轉向」。

這個極端的例子，代表了日本人在戰爭期間的思想轉變，也代表日本從明治維新以來所傳入的現代思潮，都在軍國主義的淫威下屈服了。在這個思想的撕裂點上，鶴見俊輔先生追溯了「鎖國」、「國體」、「大亞細亞」各種概念，讓我們窺見日本知識分子面對國家時的思想弱點，也藉此反省日本如何走上軍國主義路線的歷史。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航