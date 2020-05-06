2020/05/06, 國際
【影片】在台灣工作的外籍人士也需盡納稅人義務，而且還能線上報稅
我們想讓你知道的是
在台工作的外籍人士也和台灣人一樣，都需儘納稅人的義務，必須在每年的五月報所得稅。不過值得注意的是，外籍人士的稅率與年度在台居住的時間有相關性。
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影片製作：The Canaan Project
The Canaan Project創辦人Isaac來自馬來西亞，來台多年的他，透過輕鬆的影片教學，把外籍人士在台求學、生活、工作、求職的必備資訊給分享出去。
這次Isaac跟大家說明，在台工作的外籍人士也和台灣人一樣，都需儘納稅人的義務，必須在每年的5月報所得稅。
不過值得注意的是，外籍人士的稅率與年度在台居住的時間有相關性。Isaac指出，外籍人士課稅方式依照在台居留日數，分成兩種：「居住者」VS「非居住者」，前者乃在一課稅年度在台居留日數合計滿183天者為「居住者」，而未滿者為「非居住者」
首先，非居住者（就是未滿183天），按薪資給付總額扣取18%，但若全月給付總額在行政院核定基本工資1.5倍以下者（基本工資調整為23,800 元)，則按給付總額扣取6%。
至於居留者（已滿183天），則比照台灣國民辦理，扣繳5%的稅。
此外，今年全民報稅加入了新機制，線上報稅不僅可不再用讀卡機，只要以自然人憑證或已註冊的健保卡，就能到到四大超商的多媒體事務機（KIOSK），取得報稅的「查詢碼」，而Isaac也向外籍人士示範如何以此方式線上報稅。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元