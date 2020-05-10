《超強心肺免疫力》：氣喘的過敏原有哪些？如何改善氣喘造成的營養不良？

文：歐瀚文、賀菡懿、洪佳琪、陳郁涵編著

季節性氣喘──過敏飲食建議、輪替與排除飲食訣竅、生活保健秘訣

台灣不只是潮濕，也溫暖。於是，過敏成了常見的症狀！

台灣大多數城市都偏潮濕，很多灰塵、空氣中懸浮粒子、過敏原容易停留在空氣中，家中又容易生黴，只要稍不注意，浴室、廚房、陽台花檯等角落就會長出黑色、棕色等各種黴菌，就算刷洗也容易在兩至三週內再度生長，甚至深入磁磚縫隙，無法清除乾淨。

氣管反應過度，導致過敏發作

處在亞熱帶地區，各種動植物都可以生長旺盛，看不到的花粉不止在郊外，城市中的行道樹也散發出大量的花粉。

綜合上列各種環境因素，許多人從小就開始有嚴重過敏的比例，是相當高的一件事，舉凡：蕁麻疹、濕疹、異位性皮膚炎、氣喘、鼻竇炎、全身發疹等，而且發生率有逐年上升的趨勢。

氣喘是一種氣管反應過度，引發呼吸道發炎，導致呼吸道阻塞的症狀。絕大多數跟先天體質與過敏有關，需要先透過問診和功能醫學檢測，釐清引發氣喘的來源。

日常生活中可能的過敏原 急性過敏 黴菌、塵蟎、樹、草、花粉、動物皮屑、羽毛、昆蟲、金屬飾品、居家化學清潔劑、氣候溫度變化、裝潢用油漆等化學物質、食物引發IgE急性反應 慢性過敏 食物引發IgG或IgA免疫反應，造成慢性發炎 食物不耐受 血管活性胺、組織胺、防腐劑、硫化物或水楊酸等等，引發非免疫的不適症狀

日常過敏原，對症因應自救對策

一、急性過敏

由IgE免疫球蛋白引發的「急性過敏」，會在接觸過敏原的當下立刻出現氣管收縮、血管起疹，或是蕁麻疹等症狀。

常見的食物過敏來源，像是甲殼類的蝦子、有細絨毛的水果，如草莓和奇異果等等。急性過敏的來源非常多種，不單單是純粹食物、環境和氣候，也因為現代社會使用很多人造化學和塑膠的物質，食物中會吃到多種食品添加物，包括糖果、飲料都藏有大量的精製糖、高果糖玉米糖漿和代糖，已經加重身體處理這些非天然食物的成分。

如果再算上生活步調快、飲食不規律、精神壓力大等等，都會造成免疫系統失去原有的平衡。當免疫系統亂了套，過敏的嚴重程度和種類都有可能持續增加。

因此面對急性過敏，整合營養相當重視同時進行下列步驟：

（一）檢視住家環境，確實清除黴菌和塵蟎，定期換洗居家布織品，像是窗簾、枕套和床單，檢查是否有使用新的清潔劑或是油漆。

（二）確實避開引發過敏的食物，外出用餐應和餐廳確認餐點成分。

（三）檢查是否有自律神經失調、情緒荷爾蒙失衡、腎上腺節律異常、甲狀腺功能亢進或低下等壓力過高，所引發的生理功能障礙，可以從舒緩生理壓力介入，幫助免疫系統恢復秩序。

二、慢性過敏

由IgG引發的「慢性食物過敏」，或稱為「延遲性食物敏感反應」，常見的過敏原為牛奶、雞蛋、小麥等日常食物。IgA免疫球蛋白主要存在人體黏膜組織，因此會被用來評估黏膜區域，像是口腔或腸道是否有發生感染或過敏反應；如果IgA過低，醫師則會進一步評估是否有免疫功能低下，或是營養不良的問題，也可以特別針對麩質檢測是否有IgA抗體，檢測是否有早期麩質過敏或不耐受。

整合營養相當重視慢性過敏對身體帶來的長久影響，尤其是針對季節性過敏會進行功能醫學「6R」的修復步驟：

（一）移除（remove）：暫時避開引發慢性過敏的食物，像是麩質和牛奶，以及促發炎食品，像是含糖飲料和加工食品。

（二）減緩（reduce）：藉由營養素來降低症狀的嚴重度，像是蕁麻、槲皮素、維生素C等。

（三）再植入（restore）：人體菌叢對於我們的免疫系統至關重要，因此確實地補充特有助於呼吸道的益生菌菌種，建議選擇含有嗜酸乳桿菌（Lactobacillus acidphilus）及雙叉乳酸桿菌（bifidus）菌種，同時菌數至少有四十億之產品；並且多吃發酵食物，像是優格、味噌和紅麴等，長期養好體內的菌叢生態。

（四）修復（repair）：

根據統計，造成身體對常吃的食物觸發慢性過敏的源頭，往往來自「腸漏」。因此，修復腸道黏膜，才能確實阻止慢性過敏一再發生。

肌肽鋅（zinc L-carnosine）、去甘草甜素甘草（Deglycyrrhizinated Licorice, DGL）、榆樹皮（Slippery Elm）和L–麩醯胺酸可以覆蓋在腸道黏膜上，舒緩腸道發炎，促進腸胃道組織再生，增加黏液分泌且修復腸道黏膜。

（五）替代（replace）：

現代人工作壓力大，常常有胃脹氣、胃酸逆流、胃潰瘍，或是胃酸過多等症狀，當腸胃消化功能不佳，自然就會加重慢性過敏的問題。

補充含有蛋白酶、脂肪酶或膽汁的消化酵素，或是針對胃酸過少的老年人直接補充胃酸，可以有效改善消化功能和營養狀態。

（六）再平衡（rebalance）：

整合營養特別重視身心靈的平衡。當精神壓力過高或是腎上腺功能不足，都會造成腸漏的症狀惡化。

從練習呼吸法，建立適合個人生活習慣的小運動，搭配南非醉茄（ashwagandha）、紅景天（Rhodiola rosea）以及西伯利亞人參（Eleutherococcus senticosus）等等適應原的營養素，舒緩精神、情緒及生理壓力，改善生活品質。

三、食物不耐受

說到食物不耐受，大家可能會直接想到乳糖不耐。

乳糖不耐，主要是因為缺乏乳糖酶所致。組織胺不耐受，是因為攝取到含有大量組織胺的食物，但無法像健康人正常代謝掉而引發不舒服的反應。

通常發生的原因是小腸黏膜受損、腸漏，或是小腸菌叢過度增生（Small Intestine Bacterial Overgrowth, SIBO），導致小腸無法正常分泌DAO酵素。

有些人則是對會影響血管的胺類，會產生無法耐受的反應，或是對味精過敏，症狀包括臉部充血、頭痛、昏眩、舌頭腫脹、心跳加速、頸部僵硬、上肢出現麻痺刺痛等，這些症狀常只維持一至兩個小時就緩解，較令人擔心的是可能引發氣喘。

根據營養代謝來看，有些人有甲基化基因組中SUOX變異，而無法順利代謝這類硫化物，累積在體內，如果有些人再加上缺乏輔酶維生素B6、微量礦物質鉬，可能會轉為慢性的腦霧、疲倦、氨累積等等症狀，最終引發氣喘。

其他食品添加物不耐症中，功能醫學也開始研究人體凝集素和水楊酸的反應，尤其是針對甲狀腺功能和自體免疫疾病，發現特定族群的腸道容易因為凝集素和水楊酸受損，進而造成其他食物的消化不良，同時刺激免疫系統，因此這裡建議進行凝集素或水楊酸的輪替或排除飲食（Elimination Diet）。

在未確認不耐的食物有哪些前，可以先從排除飲食來試驗。進行以下步驟：

（一）挑出症狀相似的可能食物類別，例如富含組織胺、血管活性胺、凝集素、水楊酸或是IgG 過敏的食物列表。

（二）紀錄開始進行排除飲食前的所有不適症狀，包括鼻塞、皮膚過敏、腦霧等，再開始連續七天完全避開表列的食物及成分，並且每天紀錄症狀。

（三）第八天挑選一種食物，並且連續吃三天，如果出現不適症狀，代表確實對這個食物有不良反應。如果沒有出現任何症狀的改變，則代表可以繼續吃。

（四）繼續嘗試不同的食物，每種食物都連續密集吃三天，並且紀錄症狀。

如果找到會造成不舒服症狀的食物後，就可以進行輪替飲食。

當症狀特別嚴重，或是IgG檢測出來重度反應的食物，攝取頻率限制在五天吃一次；如果症狀沒有那麼嚴重，或是IgG測出來只有中度，則可以每三天吃一次。藉由降低飲食的頻率，可以讓身體有修復的時間，並且慢慢重新鍛鍊對特定食物的耐受性。

Photo Credit: 博思智庫提供

改善氣喘造成的營養不良

造成氣喘的原因複雜且可能隨時改變，不過氣喘發作時的症狀，通常均會有咳嗽、呼吸短促、疲倦、腸胃消化功能變差，以及食慾不振，同時伴隨身體的基礎代謝率上升，卻因為氣喘不舒服而熱量攝取不足，可能導致體重下降且營養不良。

從整合營養來看，還可以透過額外補充營養素來改善症狀，縮短氣喘發作時間，也改善營養不良的風險：

甘胺酸鎂

鎂在體內可以跟鈣互相協調，具有肌肉放鬆的效果。

氣喘發作時，肺部的平滑肌會持續收縮，而無法獲得足夠的氧氣，補充鎂可以協助放鬆平滑肌，同時具有抗發炎的效果。

Omega-3 脂肪酸

氣管發炎時會合成很多發炎物質，透過補充Omega-3 的脂肪酸，可以平衡並降低發炎反應。優質的Omega-3 油脂來源，包括紫蘇油、亞麻籽油、富含EPA和DHA的魚油和藻油。

蕁麻 （Stinging Nettle, Urtica dioica）

蕁麻具有可以平衡發炎反應的作用，尤其是阻斷發炎細胞因子，像是前列腺素和白三烯的產生和作用。在急性期建議每天可以使用三百至五百毫克。

槲皮素 （Quercetin）

槲皮素是具有強抗氧化活性的天然生物類黃酮，可以抑制肥大細胞釋放組織胺，因此常被稱為天然抗組織胺。另外，槲皮素也是有效的脂氧合酶抑製劑，可協助代謝花生四烯酸，防止發炎物質的釋放。在急性期建議每次可以使用一千毫克，每天三次。

維生素C

維生素C是膠原蛋白及胺基葡聚糖（glycosaminoglycans）合成的必要成分，是幫助傷口復原，以及維護微血管健康的必要營養素。

此外，維生索C可促進入體內抗體的形成，提高白血球的吞噬能力，從而增強人體的免疫功能，具有天然抗組織胺功效。每次一千毫克，每天三至五次。

如果有腹瀉症狀，可降低使用劑量，或是改用生物類黃酮C，吸收率較高，且較不會影響腸胃。

生物類黃酮C是維生素C與柑橘生物類黃酮（Citrus Bioflavonoids）加上植物脂質結合而成的複合物，比一般維生素C或者酯化C（Ester-C）吸收更快，可達到更高的血中細胞濃度，以及更長的體內留置時間。生物類黃酮也屬於植化素，是有效的抗氧化劑，可以與維生素C協同作用，清除潛在的有害自由基。

改善氣喘與氣道阻塞，運動自救療方

身體機能下降，在成年人和氣喘兒童中都很常見。

氣道的慢性阻塞和對不同刺激（例如體力消耗）的敏感性增加，導致機能下降。因此，身體活動對於所有氣喘患者來說，都是非常值得嘗試和必要的事。正因為身體活動可提高體能、減少呼吸困難（呼吸急促），並改善運動引起的呼吸困難。

輕度至中度阻塞的人可以與健康者一樣參加身體訓練。訓練應包括有氧運動（健身訓練）、阻力訓練和柔軟度訓練。

合適的活動包括在陸地和水中游泳、球類運動、騎自行車、散步和有氧運動。 對重度阻塞患者的建議應進行阻力訓練、柔軟度訓練和輕度的身體活動。

書籍介紹

本文摘錄自《超強心肺免疫力：養心淨肺抗病排毒》，博思智庫出版

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編著：歐瀚文、賀菡懿、洪佳琪、陳郁涵

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Photo Credit: 博思智庫

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航