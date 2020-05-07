王婉諭委員將「概念」與「制度」的社會安全網混為一談，這些觀念是錯誤的

鐵路警察遇害案是少數在疫情之中引起劇烈討論的案件，而且確實對司法、社會、政治的影響都很深刻。而最該被注意與討論的，應該是讓大眾認識精神障礙的議題，才能減少對精障者喊打喊殺、恣意將法官評點為恐龍、日常生活中歧視精障者⋯⋯等憾事發生。

不只是台灣大眾對精障者陌生，其實全世界對於精神障礙的普遍認知不足。

我們必須一次又一次的機會教育，透過不斷對話去謀求一點一滴的改變，這才是改變現狀的正道。只是這種機會教育帶來的改變極慢。「靠教育改變社會」是老生常談，這裡說的教育不只是學校教育，而是各種知識領域的互相衝突、學習、普及與調適。

精障知識普及，長路漫漫

有意改善整體精障者處遇與相關社會規範的人都得認知到，由於人類精神運作機制的深奧難解，加上社會性因素的複雜，即使是專業人員都要花很大力氣討論。因此不管是思覺失調或其他精神疾病，想要促進大眾理解、改善相關機制、減少悲劇與悲劇後的社會紛擾，這會是遠比認識其他單一議題（例如讓大眾認識憂鬱症）更困難的事情。

這幾年的殺傷案件，雖然免不了引起大眾的恐慌與仇恨，但是在越來越多專業人員（不限於醫療、社福、司法、警察）用不同角度討論，以及相關影視作品層次與品質也更加豐富的情況下，年輕世代對精神障礙的認識已經有長足進步。

就算輿論不乏保守民眾對精障者、司法的不信任言語，也常常見到知識菁英嘲諷大眾的不理解情緒，整體而言，積極討論、嘗試理解總是會有效果。無論怎麼緩慢，整個社會還是慢慢在改變。對於精障者涉入的社會案件，司法、醫療的論述漸漸增多，也不缺面向大眾的小故事；除了這兩個領域，在社福與政治方面的調適也值得注意。

社福與教育一樣，都是影響社會最深入長遠的政策工具。半開玩笑的說，近年來「社會安全網」甚至變成跟「教育」一樣的萬靈丹，在大眾心目中都可以解決種種社會問題。社會問題當然不可能輕易解決，在完善社福政策的過程中，大眾應該先改變對「社會安全網」的過度期待。

概念上，社會安全網是透過種種社福政策救助所有弱勢者，然實際運作上，社會工作負荷能量有限。近幾年政府社安網政策的調整，加上民間機構累積的經驗，台灣社會對精障者提供的社會支持逐漸增加，但並不是無上限。大眾往往誤以為社工與社安網包山包海，把問題丟給社福機構就可以解決一切，這種過度期待需要修正。

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對實務工作的錯誤認知與政治算計

發生社會案件時，一直以來都會有政治人物藉機表現。表現得好、有解決問題，那麼自然應得正面評價。但在台灣驕傲卻年輕的民主制度下，政治人物往往過度追逐民意，甚至刻意討好大眾的過度期待，造成政府各部門的困擾。

像是民進黨行政首長在這次事件的積極發言便不大妥適， 雖然不到直接逾權，行政首長對司法案件表態，仍是遊走在權力分立的敏感界線邊緣。民進黨首長安撫民心的做法確有幾分道理，可是這種遊走尺度邊緣的行為應儘量避免。

時代力量立委的發言品質更是糟糕，以關注司改為施政主軸的立委王婉諭，近來對社工議題頻頻提出己見。這次事件後，王婉諭抨擊「社會安全網」政策疏漏，無法防範精障者犯罪；還點名規劃政策的林萬億政委，認為林政委在推諉卸責。

王婉諭委員將「概念」與「制度」的社會安全網混為一談，把有明確受理對象的制度評為推諉卸責，這些觀念都是錯誤的。現行的社安網強化，是立基於減少兒虐與隨機殺人案帶來的傷害與社會焦慮，將過去的家暴、性侵、兒虐的三級預防體系重整為以家庭為中心的保護網絡。社安網政策增加了社會工作與「精神醫療體系」的連結，但絕非包山包海。

像王婉諭這樣特定領域的政治意見領袖，其品質不佳的言行，是大眾迷思難以破除的因素之一。以家庭為保護重心的社會安全網，不等同照顧精障者的精神醫療體系；而精神醫療體系也不是將所有精障者抓起來管束，那是違背人權的做法，違背自由社會的價值基礎。

遺憾的是，王婉諭委員即使立意良善想關心社福，他缺乏建設性的意見不只沒幫助，還很可能助長不良、危險的工運組織與政治風氣。包含王委員在內，時代力量的多位民代最近積極對社工議題發言，表面上是推進司法改革的一環，但從時代力量的組織發展看來，骨子是時力高層與桃園產業總工會結盟後，被工會滲透黨組織的結果。

時力向來主張勞權與司改，在手段上卻有路線之爭。邱顯智與徐永明與左統背景的桃產總結盟，更激化黨員對立，甚至間接影響黨內立委退黨。

去年6月，時力提名桃產總顧問林佳瑋參選立委，8月獨派色彩較強的林昶佐、洪慈庸相繼退黨；此後時力加速左傾，並與桃產總深化合作。由於桃產總的影響，時力更加賣力拉攏其他工會（如各縣市的社工工會），作為時力擴大政治影響力的資本。

為了權力，時力似乎不介意桃產總的斑斑劣跡：立場親近中共，組織有集體性侵醜聞，胡亂發動抗爭的作風為人詬病，總是佔走議題話語權與資金後，再放生相信他們的勞工。在林佳瑋競總成立當天，時力高層與桃產總幹部悉數出席，徐永明還加碼宣示「林佳瑋是他的接班人」，可見時力高層對桃產總人馬的重視。

在林佳瑋競總門口合照時，時力與桃產總一起手舉「落跑議員」、「地方派系」、「金權政治」、「圈地炒房」及「血汗勞動」五個舊政治亂象的標語。

然而這些標語無異於諷刺時力本身，黃國昌從汐止烙跑，近日還接受建商邀請出任獨董，可謂親自示範烙跑議員、金權政治與助長圈地炒房；林家瑋選後留在時力黨團工作，也曾發文透露時力黨團長期加班超過最高時數的血汗勞動情況。

握有政治權力者應秉持務實態度

如何改善精障者的處遇，提供當事人與照顧者必要的支持，是所有社會不容忽視的課題。尤其當精障者不只是單純的弱勢，而是有加害人身份的時候，需要處理的事情更是複雜幽微。握有實際權力的政治人物，必須務實面對制度設計與資源分配的細節，不應煽動民眾的焦慮。

號稱最關心勞權與司改的時代力量，在面對精障議題時，隨意指責行政部門推卸責任，卻連責任有哪些都搞不清楚；就像時力主張基本工資三萬，自己卻給不出員工加班費，這讓改革淪為口號，是令人厭惡的作秀、務虛。

任何政黨欲推動制度改革，先釐清現況再研擬可執行的方案，這只是基本功中的基本功而已。時力立委光說不練的問政態度，或許又是一樁新政治的笑柄，但政治操作間的錯誤引導，不只虛耗社會能量，對於改善精障體系或推動其他議題，都沒有任何幫助。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航