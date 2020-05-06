泰國工作怎麼找？工作環境怎麼樣？過來人心得與秘訣大公開

住在曼谷的台灣YouTuber哲哲，在這集與他的朋友Dylan，針對在泰國找工作及創業分享經驗。

兩人先以過來人身份分享在泰國的工作經驗。哲哲最初是到泰國當替代役，之後到法政大學教中文，目前是全職YouTuber，以分享泰國的時事、文化、美食為主題。而Dylan到泰國時就有藝人請他擔任其經紀人，兩年過後轉當自由工作者，目前則是自己創業。

哲哲表示，會做這個主題的原因，是因為有太多人詢問：「想要到泰國學一年泰文，然後找工作，應該怎麼做？」兩人都認為在泰國工作有好有壞，Dylan就表示，雖然台灣薪資高於泰國，但泰國給外國人的保障薪資是4萬5千泰銖（約4萬5千新台幣），哲哲則認為，論工作環境，台灣比泰國好（勞健保），但泰國的工作機會比台灣多。至於到泰國工作要注意什麼? 哲哲的建議是現在工作機會多，例如華語人才的需求，但公司對商用泰語的要求通常很高，如果真的到泰國生活，也一定要有清楚的目標、想好工作的類型。而Dylan也提醒，如果是先到泰國住一陣子才找工作，資金要備好，畢竟泰國生活支出並沒有想像中便宜，最後兩人都一致表示，「來泰國玩，和工作是不同的。」

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒