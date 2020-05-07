頻頻碰壁的酷碰券：為何不發現金？為什麼說酷碰券有四倍效果？

文：陳湘琦（橘子紅了）

2020年初，「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）疫情肆虐全球，嚴重打擊經濟。因應疫情衝擊，經濟部在2020年3月，提出「酷碰券」政策作為刺激消費振興政策。

然而，原先預計於4月底上路的酷碰券政策，卻遲遲無法確定實施細節，招致輿論質疑批評。直到本文截稿前（5月5日）都尚未上路。究竟酷碰券政策為何會在與媒體、社會溝通的過程中頻頻碰壁呢？

本文將從經濟學理論搭配媒體再現成果，說明酷碰券政策的原理與內容。並輔以美國紓困支票政策案例，比較國內外境況，進而探討酷碰券政策的處境與問題點，最後提出改進的諫言。

經濟學的「乘數效果」：為什麼經長說酷碰券有四倍效果？

為了挽救新冠肺炎疫情帶來的緊急經濟衰退，各國政府紛紛採取擴大支出的策略，試圖增加國民所得與流動性。

除了紓困項目，政府也陸續規劃振興消費政策，其中，最受矚目的正是主打「你消費、我來折扣回饋」，透過行動支付平台，在適用通路消費，每人每月優惠25％、上限1000元的「酷碰券」政策。

經濟部長沈榮津在受訪時，一再強調酷碰券政策「可期達成四倍效果」的特色，傳達政府試圖運用經濟學的「乘數效果」理論達成振興目標的核心理念。

什麼是乘數效果呢？

在經濟學理論中，暫不考量進出口時，國民所得會等於民間消費、廠商投資、政府支出的加總。

圖片來源：陳湘琦（橘子紅了） 國民所得恆等式

當政府提出「酷碰券」政策，透過增加政府支出1000元，國民所得理論上也會跟著增加1000元。

而傳統凱因斯總體經濟學派更進一步認為，每當政府擴大支出1塊錢，對國民所得其實會產生超過1塊的效果──這就是「乘數效果」。

以酷碰券案例來說，如果民眾想要使用酷碰券政策的25％優惠，要用完優惠上限1000元，也得自掏腰包3000元。藉由政府支出誘發消費，提升國民所得。理論上，就總共能收到四倍效果。

圖片來源：陳湘琦（橘子紅了）

政府將酷碰券政策定義為振興階段政策，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及經濟部等政府相關部門，雖然目前在社群都仍將宣傳主力放在疫情中紓困政策上頭，卻也都曾在紓困政策相關貼文的內容中，多次呼籲大眾酷碰券政策的定義：不是紓困政策，而是疫情後振興。

輿論卻也出現不少反詰：要觸發乘數效果，為何不發使用更方便、人民更有感的現金呢？

為什麼不發現金？儲蓄率對乘數效果的影響

經濟部長沈榮津在回應「為什麼不發現金」的提問時，曾經直言道，發現金「有人會存起來，無法誘發消費。」

要達成好的「乘數效果」，關鍵在於誘發的消費規模。當民眾願意進行越多消費，對經濟景氣的復甦幫助也就越大。

發現金在交易、行政等成本相對低上許多，滿足感也較為直觀。但若是因為擔憂未來不確定性，將收到的現金拿去儲蓄，縱使進行政策補貼，也可能徒增赤字而沒有收到期望效果。以2017年儲蓄率高居世界第19的台灣民眾儲蓄習慣而言（2019年儲蓄率高達34.37％），或許真的會有政策成效不彰的情況發生。

經濟部在酷碰券政策上多次表示願意多方聆聽意見、細節可再做調整。唯獨在「不會發現金」的立場上相當堅決，採取中央說服途徑，堅持酷碰券的乘數效益與誘發消費的核心概念。

可是，為什麼美國能發現金？

美國紓困津貼政策分析

同一時間，美國總統川普卻二話不說的發出了現金支票。

美國的儲蓄率相對低上許多（2017年僅17.5％，世界排名113），除了較無影響乘數效果的理論意義外。實際上更表示當經濟狀況受到疫情衝擊，許多美國國民可能手頭上沒有足夠的儲蓄，可以支撐生活所需開銷。

這筆1200美元（折合新台幣約3萬6000元）的現金看似金額龐大，實則對需要維持生計的家庭而言仍可能是杯水車薪。紓困津貼政策尚且談不上疫情後振興，而是不得不先解決疫情當下燃眉之急的紓困救急。

美國媒體在大致認可紓困政策方向、並催促川普政府應持續擴大紓困規模的同時，卻也出現部份政治層面的質疑。

這是因為，川普總統不但寄出信件給接受給付的美國民眾們，也在紓困津貼上添加自己的名字做為註釋，打破過往由財政部簽署發行、確保行政中立的作法。

《華盛頓郵報》指出，川普在紓困津貼印上自己的名字，是前所未有的舉動。眾議院院長佩洛西在接受CNN採訪時，更譴責此舉是「可恥的」。

對於即將在2020年底總統大選爭取連任的現任美國總統川普來說，處置疫情與經濟衝擊的表現將至關重要。在紓困通知信件與支票上高調放上個人標誌，多少有著宣示政績的意味，川普此舉在媒體輿論上博得的關注與宣傳效果可說是相當龐大。

川普以個人標誌符號，在實施政策之餘，帶出宣傳政績意義，更隱含著為2020美國總統大選連任之路推波助瀾的操作。

對比台灣現狀，財政政策的符號意涵連結政治角力的狀況，也發生在時常和酷碰券一起被提及的消費券身上。

消費券與酷碰券：兩代政府的政績象徵

酷碰券使用「券」這個符號，容易讓台灣民眾因為既有經驗，先行聯想到過往因應2008年金融海嘯的消費緊縮發放的3600元消費券。

消費券和酷碰券同樣有著不能儲蓄、必須消費的特性，由於消費券少了限定必須先消費再折扣的規則，使用限制較少，民眾使用上滿意度、方便性都較高，卻也較難誘發其他消費。

經濟衰退中，民眾往往只敢將其花費於原先預定的消費項目上，較難進一步誘發消費，達成乘數效果。事後檢視消費券政策成果，雖然在金融海嘯中宛如一場及時雨，卻未能達成原本計畫推升的經濟成長率目標。

縱然起因與處境和2008年不盡然相同，酷碰券繼續使用「券」這個符號，作為面對全球性金融衰退因應經濟衝擊的措施，也就使得消費券與酷碰券，引申出「兩代政府因應經濟衰退的政策表現」意義，被輿論持續仔細檢視與比較。

攸關多數人的酷碰券是高近身性的議題，處於尚未看到盡頭的疫情中，議題設定時間差相當短，不確定感也導致強烈的需求引導，媒體在酷碰券政策的議題設定上影響力相當顯著。

也正因為大眾的高度關注，許多政治人物爭相發聲。反對聲浪以最大在野黨國民黨為首，時代力量、民眾黨等也紛紛表達質疑，同屬執政黨的民進黨籍高嘉瑜、林岱樺等也曾做出反對表態。

Photo Credit: 中央社 國民黨立法院黨團4月10日在立法院議場前舉行記者會，高舉「發現金，卡實在」看板，指出目前民眾對政府的口罩政策及酷碰券仍有爭議，呼籲增加口罩片數，並直接發放現金，讓人民有感。

雖不排除政治立場對媒體議題設定，帶來一定程度的偏見效果；不過在媒體上，各方意見對政策的反詰與意見分歧的確是不爭的事實。

酷碰券政策的「兩大問題」與「兩個改進建議」

在媒體再現、大眾輿論表現不佳的酷碰券政策為何頻頻碰壁？本段中，將先探討酷碰券政策的兩大問題點，最後由經濟層面與媒體層面兩個層面，提出改進的建議。

酷碰券受到質疑的內容主要包含兩大面向：使用限制過多，與實施細節模糊。

問題點一：使用限制過多，限定行動支付與消費場域

酷碰券限定行動支付管道，並且排除因疫情得利的電商、外送、超市賣場等。

設立重重限制的用意原是為了推廣行動支付，以及將補助集中於受疫情衝擊的產業。只是，行動支付的使用率雖然近年來有所成長，卻尚未成為主流，城鄉差距與年齡因素的數位落差也不可忽視，雲林縣長張麗善就曾公開表示：以農業為大宗的雲林縣消費型態和都市不同，可能有九成縣民不會使用行動支付。

這違背了多數人的消費習慣，大宗非現金支付管道如悠遊卡、一卡通、信用卡、Apple Pay等都不在支援範圍中，加上消費場域的限制，可能大幅降低使用意願，讓政策效果打折扣，也有圖利特定廠商的疑慮。

問題點二：實施細節模糊，發放模式遲未敲定

此外，原定4月底上路的酷碰券遲遲未確立發放模式，最終推遲實施日期。立法院財政委員會質詢中，經濟部表示酷碰券屬於振興階段政策，將待疫情指揮中心的判斷疫情緩和後再開始實施，並未有確切日期。

這樣限制重重、輪廓模糊的訊息表達，對社會大眾接收資訊多有不便，就這點來說，酷碰券政策的表現實在稱不上及格。

縱然出發點上大多立意良善，酷碰券政策目前看來仍有不少環節缺乏考慮，屆時執行成效也有待商榷。

在政策實際上路前仍有一段可再多加思量的緩衝時間，若能提出建議，我會希望在經濟理論、媒體敘事兩大層面再作改善。

建議一：經濟理論層面，理論與現實的距離

經濟理論層面，乘數效果的「四倍」藍圖固然誘人，但考量添加使用限制後可能降低的使用率，以及諸多現實因素，是否能夠真的達到四倍這麼顯著的效果？這尚且需要在公眾媒體上提出更多專業評估，佐證供眾人思考。

行動支付的數位落差問題、政策設計與大眾消費習慣的落差……單就經濟理論來看，酷碰券政策確實較減稅、發現金／消費券等方案效益更大。可是許多受到質疑的問題點，都體現出其內容似乎有些過度理想化，和實際狀況脫節。

理論固然是政策規劃的有力後盾，不過，理論與現實的距離同樣需要謹慎納入考量。面對全球震盪的嚴峻時刻，對於要撒下大筆預算、把持台灣經濟前景方向的經濟政策，勢必要步步為營。

建議二：媒體敘事層面，更容易理解的敘事

媒體敘事層面，了解酷碰券政策資訊時，容易在聆聽政府說明時，不斷接收到：「『不是』紓困政策，是振興政策」、「會存起來『無法』誘發消費」、「『不能』用於特定消費場域，只能使用行動支付」等否定、限制的字眼。來自政治人物、媒體、輿論的意見，也充斥著「不方便」、「圖利」、「上路遙遙無期」的負面訊息。

此外，大眾會相對更渴望了解相對紓困政策近身性高的酷碰券政策，當前卻無法獲得確切資訊。只有中央說服途徑下的強硬態度，讓人有些被說教的感受。

酷碰券政策作為因應疫情的緊急措施，由危機處理的STARCC原則（Simple, Timely, Accurate, Relevant, Credible, Consistent）檢視，過多的限制讓政策理解不夠簡單（Simple），實施模式缺乏具體性（Relevant），也讓人對政策觀感不佳。

而且，如果說乘數效果是酷碰券政策的核心特色，那麼，比起單單強調「四倍」的數據，是否應該用更容易接受的敘事方法，說明這個概念呢？以更貼近生活的實例故事說明乘數效果，並更實際的說明為何能得出四倍這個數字，而非讓民眾總是得用比較他國紓困政策或過往財政措施的方式，來建構對酷碰券政策的理解，將主體放回政策核心本身。

對於沒有相關理論基礎的人來說，大眾需要更貼近直覺的敘事說明政策效果與使用模式。想要透過疫情契機改變消費模式固然有其企圖，但酷碰券政策的媒體再現內容發散到「刺激消費」、「台灣執行境況難處」、「產業升級」各方面，反而讓人難以把握重點，只會有受到重重限制的茫然感受。

或許，在媒體表現上，可先收斂重點，配合邊緣說服途徑，以正向、柔性的敘述，賦予消費在個人需求之外更多意義（例如經濟復甦、社會共榮的意涵）。幫助民眾共同了解、並改變眼前困境，一起勾勒疫情後的嶄新前景。

我認為，頻頻碰壁的酷碰券政策，只要經過適當地修正、改進，也能成為引領台灣走出疫情陰霾、碰撞出新火花的嶄新契機。

本文經陳湘琦（橘子紅了）授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航