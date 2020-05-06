全台2大供油龍頭、高科技業接連遭駭，國安單位：不排除是針對520、攻擊將更嚴峻

（中央社）中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，國安官員昨（5）日說，駭客近來針對基礎建設系統、高科技產業等展開攻擊，攻擊來源包括俄羅斯與中國，不排除是針對520總統蔡英文就職典禮前的測試性攻擊，國安團隊、資安部門全面提高警覺。

中油4日遭駭客攻擊、台塑化5日成另一目標，國安官員晚間表示，今年2月底，許多民主國家多遭到類似的網路攻擊，因武漢肺炎疫情在全球蔓延，駭客鎖定的目標先以醫療系統、醫療院所、疾病管制等相關機構，包括台灣的疾管署進行網路攻擊竊取資料。

知情人士透露，台大醫院電腦系統遭到駭客攻破，國安單位高度關切，院方也立刻通報行政院資安處進行了解，資安專家旋即派員檢測，追查網路攻擊來源，確認來自中國駭客所為。

接連遭駭事件，國安單位：不排除針對520

先前衛福部疾病管制署人員帳號密碼個資，疑遭駭客入侵竊取的資安事件，據指出，國安局指示調查局資安工作站立案調查後，檢調懷疑駭客透過歐洲等地IP作為跳板入侵，先在電腦主機植入後門程式，再竊取帳密個資，不排除是歐洲或中國駭客所為。

國安官員表示，駭客攻擊對象先是醫療院所與公衛機構，最近幾週攻擊對象為基礎建設系統、高科技產業等，日前也發生特定金融機構遭駭，但問題已經解決。

國安官員指出，這一波又一波的駭客攻擊事件絕非個案，而是針對台灣等民主國家普遍性網路襲擊，測試與癱瘓為其主要目的，攻擊來源包括來自俄羅斯及中國等，尤其在台灣方面，將輸入的電腦病毒重新組譯後，能清楚辨識這是來自中國手法。

國安官員說，就時間點研判，這些網路攻擊不排除是針對520總統就職典禮前的測試性攻擊，台灣與美國等友好國家一直有相關的資訊分享，在因應作為上，會與國際同步，強化相關資訊安全的作為；台灣方面，國安團隊、資安部門已全面戒備、提高警覺。

《中央社》面對台灣中油、台塑化等公司遭惡意軟體攻擊，國防部通資次長曹進平中將今日表示，國軍目前所有網路環境安全都無虞，內、外網到目前沒有被攻擊的情形。此外，對於近期駭客攻擊，國軍都有所掌握，但目前資訊很有限，因為台灣的網際網路防護體系中，國軍是成員之一，但不涉入網路犯罪的偵查。

立委王定宇追問，5月20日前，駭客攻擊的情勢是否更嚴峻？曹進平回應，合理研判可能越來越嚴峻，而中國入侵管道模式，是藉移動式儲存設備及社群攻擊，國軍會加強這兩方面的防護。

專家警告：駭客將發動不只一次攻擊

《中央社》報導，趨勢科技資深技術顧問簡勝財表示，依照過去看到的案例，如果駭客透過勒索病毒發動攻擊，目的就是要求贖金。這類型的攻擊並非最近才出現，過去兩三年都曾在國內外發生，駭客通常會鎖定目標，持續不斷攻擊，在防護上非常困難，並非安裝防毒軟體就可以防範。

他進一步表示，如果駭客第一次攻擊不成功，會尋找其他方法，發動第二波或第三波攻擊，直到達成目的；通常是為了取得企業內部掌控權，包括帳號、密碼都有可能成為目標。也強調企業遭受駭客攻擊後，一定要徹底調查。因為駭客入侵絕不是攻擊一台電腦而已，會設法擴散到更多電腦和重要設備，應該調查駭客從哪些管道進來、哪些帳號或權限已經被駭客掌握。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範