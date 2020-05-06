全台2大供油龍頭、高科技業接連遭駭，國安單位：不排除是針對520、攻擊將更嚴峻
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駭客近來針對台灣供油單位、高科技產業展開攻擊，國安單位警告，不排除是針對520總統蔡英文就職典禮前的測試性攻擊，且攻擊可能會越來越嚴峻。
（中央社）中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，國安官員昨（5）日說，駭客近來針對基礎建設系統、高科技產業等展開攻擊，攻擊來源包括俄羅斯與中國，不排除是針對520總統蔡英文就職典禮前的測試性攻擊，國安團隊、資安部門全面提高警覺。
中油4日遭駭客攻擊、台塑化5日成另一目標，國安官員晚間表示，今年2月底，許多民主國家多遭到類似的網路攻擊，因武漢肺炎疫情在全球蔓延，駭客鎖定的目標先以醫療系統、醫療院所、疾病管制等相關機構，包括台灣的疾管署進行網路攻擊竊取資料。
最近一波惡意軟體攻擊事件，從5月4日中油遭駭開始，中油於4日中午傳出總公司內部資訊系統遭病毒入侵，多台電腦及伺服器感染勒索病毒，導致全台加油站無法使用現金與信用卡以外的支付方式，不過5日暫停使用的支付系統已陸續恢復。
而5日上午，台塑集團也發現電腦系統異常，發現加油站電腦主機遭到攻擊，對於煉製、石化等業務並無影響，目前已關閉電腦系統，資安部門緊急處置後抓到一隻檔案病毒。
《中央社》報導，記憶體封測廠力成證實5日下午湖口廠區部分伺服器也遭到勒索病毒攻擊，目前已經逐漸恢復正常，生產影響有限。
《自由時報》報導，目前中油所感染之勒索軟體並非坊間常見病毒，具有高度目的性。除為全新特殊設計病毒、既有資料庫並無病毒特徵碼外，也鎖定登入中油員工帳號的電腦進行攻擊，目標相當明確。且部分電腦被查出其實感染已久但未發病，集中在4日午間同一時間啟動。不過，台塑感染的目前看來並非勒索病毒，與中油具加密電腦檔案的特徵不同，是否為同一攻擊來源，待進一步分析。
不僅如此，《鏡週刊》4月底報導，指出全球發生國際駭客入侵，包括世界衛生組織（WHO）、美國衛生研究院（NIH）、比爾蓋茲基金會等約2萬5000個官方電子郵件帳號及密碼全被破解，台灣疾管署也有69筆公務信箱帳密遭駭。
疾管署也於23日坦承，近3年一共有68筆公務信箱遭駭通報，其中有3件是今年首次出現的帳密外流，另外2018年有56筆、2019年有9筆。疾管署副署長莊人祥表示，經調查，這些帳密並非從疾管署主機中流出，而是同仁利用公務帳號註冊外部網站帳號，多為電商服務網站，後因該網站遭駭才導致資料外流，已要求同仁不要再以公務帳號申請外部網站服務。
《鏡週刊》報導另揭露，中國駭客去年曾駭進台大醫院電腦系統，鎖定總統蔡英文、台北市長柯文哲的病歷下手，但未能得手。為此蔡英文表示，總統健康資料另有管理機制，外界不用擔心。
知情人士透露，台大醫院電腦系統遭到駭客攻破，國安單位高度關切，院方也立刻通報行政院資安處進行了解，資安專家旋即派員檢測，追查網路攻擊來源，確認來自中國駭客所為。
接連遭駭事件，國安單位：不排除針對520
先前衛福部疾病管制署人員帳號密碼個資，疑遭駭客入侵竊取的資安事件，據指出，國安局指示調查局資安工作站立案調查後，檢調懷疑駭客透過歐洲等地IP作為跳板入侵，先在電腦主機植入後門程式，再竊取帳密個資，不排除是歐洲或中國駭客所為。
國安官員表示，駭客攻擊對象先是醫療院所與公衛機構，最近幾週攻擊對象為基礎建設系統、高科技產業等，日前也發生特定金融機構遭駭，但問題已經解決。
國安官員指出，這一波又一波的駭客攻擊事件絕非個案，而是針對台灣等民主國家普遍性網路襲擊，測試與癱瘓為其主要目的，攻擊來源包括來自俄羅斯及中國等，尤其在台灣方面，將輸入的電腦病毒重新組譯後，能清楚辨識這是來自中國手法。
國安官員說，就時間點研判，這些網路攻擊不排除是針對520總統就職典禮前的測試性攻擊，台灣與美國等友好國家一直有相關的資訊分享，在因應作為上，會與國際同步，強化相關資訊安全的作為；台灣方面，國安團隊、資安部門已全面戒備、提高警覺。
《中央社》面對台灣中油、台塑化等公司遭惡意軟體攻擊，國防部通資次長曹進平中將今日表示，國軍目前所有網路環境安全都無虞，內、外網到目前沒有被攻擊的情形。此外，對於近期駭客攻擊，國軍都有所掌握，但目前資訊很有限，因為台灣的網際網路防護體系中，國軍是成員之一，但不涉入網路犯罪的偵查。
立委王定宇追問，5月20日前，駭客攻擊的情勢是否更嚴峻？曹進平回應，合理研判可能越來越嚴峻，而中國入侵管道模式，是藉移動式儲存設備及社群攻擊，國軍會加強這兩方面的防護。
專家警告：駭客將發動不只一次攻擊
《中央社》報導，趨勢科技資深技術顧問簡勝財表示，依照過去看到的案例，如果駭客透過勒索病毒發動攻擊，目的就是要求贖金。這類型的攻擊並非最近才出現，過去兩三年都曾在國內外發生，駭客通常會鎖定目標，持續不斷攻擊，在防護上非常困難，並非安裝防毒軟體就可以防範。
他進一步表示，如果駭客第一次攻擊不成功，會尋找其他方法，發動第二波或第三波攻擊，直到達成目的；通常是為了取得企業內部掌控權，包括帳號、密碼都有可能成為目標。也強調企業遭受駭客攻擊後，一定要徹底調查。因為駭客入侵絕不是攻擊一台電腦而已，會設法擴散到更多電腦和重要設備，應該調查駭客從哪些管道進來、哪些帳號或權限已經被駭客掌握。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 企業遭駭頻傳 國安官員：不排除520前測試性攻擊（中央社）
- 68筆公務信箱帳密外流 疾管署：不影響防疫（中央社）
- 中油台塑化遭網攻 國防部：520前可能更嚴峻（中央社）
- 傳昨夜間2次遭駭 中油：僅少數站點病毒尚未清完（自由時報）
- 【疾管署忙防疫遭駭1】防疫五月天也破功？全球2.5萬筆電郵帳密遭駭驚見疾管署（鏡週刊）
- 【疾管署忙防疫遭駭2】中國駭客頻入侵 鎖定蔡英文及柯P病歷下手（鏡週刊）
- 有關駭客入侵竊取公務信箱帳密一事，經查非直接從疾管署系統中外洩（疾管署）
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範