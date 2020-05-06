鄧炳強對僭建物視若無睹，這是事實

吓，有冇搞錯，這件事點解無乜人講？身為所謂警隊一哥，鄧炳強視法律如無物，不能就此算數。

《蘋果日報》爆料，鄧炳強曾租住廣播道寶能閣複式連天台單位，天台長期有龐大僭建物，《蘋果》報道僭建物有外牆有冷氣，估計400平方呎，即是說，若劏成劏房，足足夠三家人居住；僭建物雄據天台，足足有至少四頭大象的體積。

鄧炳強今日如何在立法會詭辯？他說：當然我自己係唔察覺。

有時，住所僭建事小，身為警隊頭號人物，講大話就事大。

唔察覺？看看《蘋果日報》的高空圖片，僭建物幾乎有整個天台一樣大；而旁邊的寶能閣第二期，天台光脫脫，沒有任何建構物，對比第一期天台三尖八角不規則，你唔察覺？你說你看不到？

是的，租住有僭建物的單位不犯法，但鄧炳強身為警隊高層，示範了極壞榜樣：

一，單位頂層有巨型僭建物，非常可疑，仍然租住，即是身為執法者，無視法律，透過支付租金，鼓勵違法行為，這就是《蘋果日報》所寫的「視若無睹」。

二，2017年收到屋宇署信件肯定有僭建物後，拖延不搬，續租，繼續享受業主犯法的利益。明知有僭建物仍然續租，也是《蘋果日報》所寫的「視若無睹」。

三，鄧炳強詭辯說入住時「無察覺」僭建，你說你看不到，有五種可能︰一，鄧炳強有嚴重視障；二，鄧炳強沒有觀察力；三，鄧炳強沒有常識；四，鄧炳強是法盲；五，你講大話。

四，鄧炳強又推莊給地產代理，詭辯說入住時地產代理說單位沒有僭建，然後說自己查冊沒有僭建記錄。你不相信放在自己眼前的龐然巨物，去問一個很想做成生意的地產經紀？有無腦？哪位證人可靠不可靠你分不清？沒有僭建記錄不等於沒有僭建，這是簡單道理，難道精於玩弄法律的警隊高層會不懂？

五，《蘋果》踢爆後，警方發言人謂鄧炳強收到屋宇署通知後已轉告業主，並非報道所謂「視若無睹」，並指報道失實。公眾對警方含血噴人已經習以為常，鄧炳強入住時對僭建物視若無睹，這是事實；鄧炳強收到通知有僭建後，仍然續租，當然是視若無睹。倒是警方發言人多次失實回應，顧左右而言他，不忘抽水誣蔑，我們不能視若無睹。

總結，鄧炳強之錯：身為三萬警隊頭目，視法律如無物，對僭建視若無睹，在立法會說話不盡不實，卸責他人，死不認錯。

有此等高尚情操，自能平步青雲。學嘢。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

相關文章︰

責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alvin