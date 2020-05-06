《狂賭之淵》：偽善圍爐拯救不了世界

賭博題材是日本動漫的邪道，80後應該聽過《賭博默示錄》，90後應該聽過《Liar Game》，而屬於00後的代表作，應該是仍然連載中的《狂賭之淵》（賭ケグルイ）。最近，我終於觀看完真人版日劇第一季（2017）、第二季（2019）和真人版電影（2019），作品將校園和賭博元素結合，再加上強烈的「顏藝」風格，就算賭局劇情較《賭博默示錄》和《Liar Game》薄弱，仍然充滿吸引力，令人印象深刻。

故事舞台是一間名為「私立百花王學園」的精英貴族學校，學生都是政二代或富二代，賭博是這間學校的傳統。學生會在校內經營賭博，而學生的階級取決於賭博的成績和債務，欠債最多的人會被掛上「家畜」的牌子，受盡歧視和欺凌，甚至會收到「人生計劃書」，畢業後的人生都由學生會控制，直至還清債務。女主角蛇喰夢子（濱邊美波 飾）是一位轉校生，智力過人，熱愛沉迷賭博，日劇版改編自漫畫，講述她逐一與學生會的幹事進行各種賭博對戰……

而真人版電影的故事是原創的，加入了「家畜」學生組織「村民」，並由步火樹繪里（福原遙 飾）擔任領袖，他們主張反對賭博、廢除賭博。故事講述學生會發起「學生代表指名選舉」，兩人一組，勝出者可獲得「空白人生計劃書」完成任何心願。熱愛賭博的主角們與「村民」都參加了這個比賽，有兩場賭博比賽。

為免劇透，詳細劇情不在此提及。相比起《賭博默示錄》和《Liar Game》，《狂賭之淵》的賭博遊戲較為簡單，所需的時間都比較少，節奏非常爽快，但缺點是欠缺精密的佈局，出老千的方式較幼稚，鬥智鬥力程度最高的始終都是《Liar Game》。《狂賭之淵》沒有「必勝法」，蛇喰夢子就算智力再高，都會被運氣左右，真的是一場賭博。

真人版扭曲面部表情的「顏藝」神還原漫畫原著，破壞自己形象的00後玉女偶像濱邊美波應記一功。再加上electronic core風格的配樂和主題曲，合力營造出賭博緊張瘋狂感覺，彌補了賭局乏力的缺點。

私立百花王學園是現實社會的縮影，階級分明的設定很寫實，諷刺社會精英都是靠賭博和運氣上位，而社會失敗者都背負著「人生計劃書」，為了償還債務或打工而失去自由。今次電影真人版讓我想起荷里活電影《國定殺戮日》（The Purge）第三集，在殺戮日前的一場總統選舉，想要推翻制度，應該參與制度還是在制度外反抗？

《狂賭之淵》真人版電影比日劇版有深度，告訴觀眾偽善和圍爐都改變不了世界，特別是蛇喰夢子在結尾說：「誰都不希望自己被拯救，被他人左右的人生無聊至極。只有相信自己的命運和運氣，才值得你賭上自己的人生。」大力摑了「村民」領袖一巴掌。要改變世界，需要的不是《Liar Game》的神崎直，而是《狂賭之淵》的蛇喰夢子。

責任編輯：Alvin

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