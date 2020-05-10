愛情依附理論（2）：兩個不安全依附者，第一次感受到存在於世的意義

撰寫依附理論至今，我從中領悟到最大的核心概念，是「人們天生就有與人連結的需求」。事實上，這句話並不是我提出來的假設，而是依附理論的提出者約翰．鮑比在1973年提出的：

「人們先天就具備與人連結的生物心理學機制，且從出生到死亡，這個機制都不會停止運作。」

恰巧我最近看了一部電影，這部電影片名叫做《初戀》，是一部由三池崇史執導、入選2019坎城影展「導演雙週」的日本劇情動作片。雖然名為初戀，但這部電影的男女主角之間，卻完全沒有任何戀愛的元素：沒有床戲、沒有接吻、沒有牽手、沒有曖昧。

對許多人來說，看這部電影的爽快之處，莫過於黑道之間爾虞我詐、各懷鬼胎的計謀以及打鬥砍殺的場景。然而這部電影之所以叫做初戀，必然有其目的存在。對我而言，這部電影在談的其實是男女主角的依附關係。

（以下含有電影劇透）

在這部片子裡，男女主角都是實質上的孤兒，男主角里歐是一名孤兒，一出生就被父母丟棄在路旁，從沒見過他的雙親。電影並沒有提及他是怎麼被撫養長大的，但從劇情內容不難推敲出，他的成長過程中是孤單的，他不知道存在於世的意義是什麼，也不知道什麼是人與人之間的連結感。

作為一名拳擊手的他，即便在擂台上打贏了對手，也絲毫無法展現出振奮的舉動──

「為什麼你要打拳擊？總有個理由吧？」 「因為我只會打拳擊。」

在接受採訪時，他是這麼說的。對他而言，就如同被拋諸於世一般，即便被診斷出腦瘤而即將邁入生命的終點，他依然維持著一貫毫無表情的面容：「我一個人來，一個人走，生命不過就是如此。」

為什麼會如此呢？一個從來沒有被好好照顧的孩子，何以變得如此厭世？

根據依附心理學家顏志龍（Chih-Long Yen）發現，安全依附和不安全依附之間有一個很大的差異，就是他們對於生命的意義，有著大相逕庭的看法。他引用了Steger在《Oxford handbook of positive psychology》一書中第682頁中，對於生命意義的定義：「所謂生命的意義，在於一個人理解或看見自己活在世界上的重要性，對生活存在具體目標、使命感與遠見。」

顏志龍進一步在他的研究中指出，安全依附的人在生命中，比較容易擁有生命的意義感，進而讓他們過得比較幸福（well-being）；反之，不安全依附者則比較難找到生命意義感，進而讓他們過得比較不幸福。

正因為里歐從小就被拋棄於世，成了一個不安全依附的孩子，因此無論是擂台賽中，或是被診斷出腦瘤，似乎都事不關己似的。因為對他來說，生命就是如此的毫無意義。

圖片來源：《初戀》劇照

而這部片子當中的女主角由里，同樣是一個不安全依附者，她是一位生在單親家庭的孤兒，為什麼明明是單親家庭，卻被我稱為孤兒呢？因為她雖然有父親，但她與父親的連結，僅止於血緣關係而已。他的父親從小就不斷虐待她，再加上欠下一屁股的債務，便把她丟給了討債的黑道們去賣淫，要她去還他所欠下的債務。

對由里而言，她的生命一直是被掌控的，她從來無法為自己做任何決定；小時候的一切全都在父親的掌控之中，長大後的一切全都在黑道的掌控之中。她每天的日常生活就是賣淫與吸食毒品，毫無意義可言。她的生命也是孤單的，她也不知道存在於世的意義是什麼，也不知道什麼是人與人之間的連結感。

根據心理學家Kassel、Wardle與Roberts指出，過去研究發現，不安全依附者比較容易產生物質濫用的情形，除了毒品之外，更嚴重的還有酒精成癮。為什麼會如此呢？根據他們提出的研究模型指出，成年依附風格會影響一個人使用毒品的頻率，若壓力越大，越容易造成毒癮。

身為一個不安全依附者，通常會對自己產生較多負面的看法，同時有著較低的自尊，在這樣的情況下，便比較容易透過吸毒，來排解自身的壓力。而身為不安全依附的由里，在身心失調之下，只能透過毒品來麻痺自己。

原先這兩個人的人生，或許會這樣這樣一直持續下去，直到那一場意外的發生為止。

在那一個晚上，由里在與買春的大叔走向旅館的路途中，因為毒品的戒斷症狀發作，她看到了施暴父親的幻覺朝自己走來，因此拔腿就跑。買春的大叔不知道發生什麼事情，只能一路追著她。就在此時，認定自己即將步入死亡，漫無目的遊蕩在街頭上的里歐，撞見了這一幕。他望向由里不斷喊著救命，朝著自己奔來，後面緊追著一名大叔，他便直覺式地認為，這名大叔肯定是要攻擊這名少女的，便一拳將這名大叔打暈。

直到這一刻，這兩名被拋諸於世的孤兒，在生命的軌跡中，產生了改變命運的交會。在那一夜裡，里歐和由里一面逃避黑道的追殺，一面彼此相互扶持。兩個從來沒有被人正視過的孤兒，終於產生了呱呱墜地以來，第一個人際連結。

根據Davila與Sargent的研究指出，一個人主觀上感覺到生命的意義感時，和感覺不到生命意義感時相比，將會使他們有著較高的安全感。而前面提到了，越是有安全感的人（即安全依附），越容易對生命產生意義感。因此，就在這次的相遇裡，他們有生以來，第一次建立起了安全連結、第一次感受到了存活在這個世界上的意義。

在片子裡，最讓我感動的一個橋段，是由里決定拋棄毒品，將毒品一包一包往車外撒的那一幕，正因為她開始感受到了人際連結，所以對於毒品的依賴也就下降了。前面提到顏志龍的那篇研究中，他在論文裡寫出了這樣一段話：「生命中的依附感與意義感，都將影響人與人之間的連結感。」

事實上，因為與人產生連結，而決定戒毒的例子，並非只是電影情節。科學家海利（Johann Hari）曾經在TED的演講中提到了葡萄牙的例子。在2000年時，葡萄牙是歐洲毒品最氾濫的國家，他們的政府選擇懲罰並羞辱吸毒者，但吸毒的狀況卻越來越嚴重。

直到他們找來醫生和科學家，決定改變對待吸毒者的方式，他們將政府用來掃蕩毒品的金費，改用來協助吸毒者回歸社會──政府開始協助吸毒者就業、創業，讓吸毒者每天早上都有起床的動力。如今，15年過去了，葡萄牙的毒品使用量，下降了50％，這項政策獲得了空前的成功。

回到電影，經過那一夜的洗禮，被醫生誤診的里歐重新站上了擂台上。他開始感受到了生命的意義，在擊倒對手的瞬間振臂高呼，為自己的表現喝采。而擺脫一切綑綁的由里，則是努力地克服了毒品的戒斷症狀。在一部沒有「戀愛劇情」的《初戀》電影裡，里歐和由里，因為彼此，第一次感受到人與人之間的連結感，感受到存在於世的意義感與幸福感。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航