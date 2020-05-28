愛情依附理論（5）：整天分手掛嘴邊，伴侶不回又瘋狂追問的「假性疏離」

不知道你是否在你的伴侶關係中，傳達過這樣矛盾的訊息給對方：一下子告訴對方「陪我一下好不好，我很不舒服。」過了10分鐘後，又傳了一封訊息告訴對方「算了當我沒說。」又或是老是把「你跟她在一起就好了啊」、「我們分手算了」、「你是在跟其他女生聊天吧，所以都不讀我的訊息」掛在嘴邊。結果當對方不回的時候，卻又不斷焦慮地追著對方說「你真的不要我了喔？」、「你真的跑去找其他人了嗎？」

這種表面上把「不要靠近我」掛在嘴邊，內心卻渴望對方靠近的人，到底怎麼了呢？

焦慮依附與假性疏離

之前看到了一篇文章，把這樣的行為稱為「假性疏離」：明明很希望對方對方靠近，但表面上卻不斷地推開對方。

這樣的行為，其實在安思沃斯（Ainsworth）的陌生情境測驗當中，就可以看到類似的雛型：當一個嬰兒在媽媽離開房間之後，單獨和陌生人獨處一室，嬰兒哇哇大哭，焦慮地到處叫媽媽。但當媽媽回來之後，要去安撫嬰兒，嬰兒卻不斷地推開媽媽，坐在地上生悶氣，就是不給媽媽抱。這一群嬰兒，就是我們現在所熟知的「焦慮型依附」。

為什麼會明明很想要對方靠近，但卻又把對方推開呢？

因為這群人心裡不確定，自己想要靠近的人到底可不可靠，他們對想接近的對象感覺不到安全感，因此內心才會充滿著矛盾的訊息：「我想靠近你，但我還是推開你來保護我自己。」

就好像那些小嬰兒一樣，他們在媽媽離開時，非常焦慮地擔憂母親會不會再回來，但是當母親回來之後，他們心中卻充滿著「我想敞開心房讓你安慰，但我又不敢，因為我不確定敞開心房之後是否又會被拋下。」

假性疏離的養成

焦慮型依附之所以會有假性疏離的行為，其實是因為他們在生長過程當中，經歷了很多矛盾的訊息──他們不確定自己的父母會不會一直愛自己。

例如他們可能常常一個人被丟在家裡，或是即便父母在身旁，卻常常忽略他們的需求；總是要他們大聲嚷嚷之後，父母才會回應他們的需求。有些人的父母在回應他們的需求時，還會伴隨著「你就是這麼難養」、「你就是愛吵」等等，來否認他們的需求，使得他們養成了「自己很糟糕」以及「不確定別人到底會不會愛我」的這兩個核心信念。

不過，長大後的交友狀況與愛情，也有可能讓一個人長出類似的核心信念，例如自己的伴侶對待自己的方式總是反反覆覆、自己重要的朋友總是時而很要好，時而又連繫不上，讓自己不敢全然地信任對方，都是有可能造成一個人「不確定對方到底在不在乎我」這種信念的原因。

而這些信念，就會讓人出現「想要靠近對方」跟「想要好好保護自己」的這兩股力量，在心中拉扯。使得他們有可能同時出現「我想與對方靠近」，與「我害怕與對方靠近而保護自己」的行為。

如何克服假性疏離？

在每個人與他人互動的時候，心中都會有一把尺，尺的一端叫做完全親密，另一端叫做完全疏離，而出現假性疏離的人，表面上看似是站在疏離的那一端，但其實他們的內心是靠近親密那一端的。只是他們潛意識或意識中知道，如果我現在靠近對方可能會受傷，所以我需要疏遠對方以保護自己。

要怎麼克服呢？其實在問怎麼克服之前，應該要先問的是「我要為了這個對象克服嗎？」如果你互動的對象，在你冷靜下來思考之後，他確實會不斷地時而親近、時而遠離，那麼你的假性疏離，其實是在保護你自己，這個保護機制的存在是有必要的。這時候，你反而應該要停下來思考這段關係，是否真的是你想要的？

如果真的要這段關係，你就得做出改變：在尊重對方就是會時而靠近、時而疏離的步調底下，配合對方的生活方式，不要試圖改變對方。在適當的時機告訴對方「其實對於你的這種互動模式，我很困擾」。

同時也減少採用「假性疏離」的手段對待對方，告訴自己「對方有他的課題才會如此，我如果真的要和他相處，我就要找到無法和他親密時，其他自處的方式。」

如果你自認你沒有那麼大的能耐來配合對方，那麼請找一個穩定的對象吧！這個對象要是一個能夠在你「適切表達」你有需求時，他多半都能夠收到你有需求，且能夠支持你的需求的人。如此一來，你也就能逐步敞開心胸，不需要對對方的模糊訊息感到焦慮，進而採取假性疏離的方式來推開對方了。

當然，要配合對方反反覆覆的個性，或是放下對方、找到另一個穩定的對象，都不是一蹴可及的事情。我可以理解你在這過程中會遭遇到許多的困難，也理解你的假性疏離是一種保護自己的手段，所以請不必責怪自己「又」假性疏離了。

只要你能夠覺察到你正在經歷些什麼，並且了解自己正在往哪個目標去，我想這就已經很足夠了。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航