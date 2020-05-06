「萬元紓困之亂」：申請首日各區公所爆人潮，避免白跑4大QA先看懂

行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困，針對有工作但無投保者、農漁民，排富後每個人給1萬元現金，全台各鄉鎮市區公所昨（5）日湧入民眾搶辦。不過因為6日才開放申請，紓困公文還沒正式發到區公所，不少民眾到區公所卻申請不到，不滿的留言灌爆蘇貞昌臉書，為此行政院政務委員龔明鑫昨（5）日也公開道歉。究竟申請資格為何、該檢附什麼資料？《關鍵評論網》替你整理4大QA一次看懂。

《中央社》報導，行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困，無保工作者可領1萬元，即日起申請，但衛福部說6日起才可申請，引發民眾抱怨。對此政務委員龔明鑫5日表示，蘇貞昌宣布之後，許多民眾覺得是很好的政策，就趕快去申請，但行政步調沒有明確說明，他向大家表達歉意。

龔明鑫表示，民眾可以先上衛福部官網或是撥打1957詢問相關紓困方案，無加保工作者只要證明有工作、受疫情影響即可申請，即便無法提出具體證明，只要切結也可以申請。他表示，急難救助發放時間也希望愈省越好，目前約5到7天可以領到錢，他會再與衛福部協調是否還有縮減空間。

今日是1萬元紓困現金申請首日，《自由時報》報導，新北市三重區公所一早7點半就有人來排隊，近9點更達到人潮高峰，一路排至後方涼亭。工作人員表示，人潮從一早就沒有停過，不少人只是看到新聞就跑來，但多數根本不符合資格。

《三立新聞網》記者實地走訪內湖區公所，不到10點鐘現場已湧入300人申請萬元紓困貸款，不僅停車場爆滿，一樓大廳也擠滿詢問人潮。根據觀察，現場民眾最常出現的3個問題包括如何提出工作證明、存款查不到、居住證明。

Photo Credit: 中央社 行政院日前公布擴大紓困方案，針對無投保工作者等，每家戶發放新台幣1萬元補助金，6日開放申請。台北市信義區公所上午湧入許多民眾詢問、申辦。

《ETtoday》報導，對於中央宣布的擴大紓困1萬元，新北市長侯友宜今日表示，倉促上路、無從準備起，誰有辦法證明是玉蘭花、臨時攤販？執行和訂的內容有落差，迫在眉睫，基層萬一做決定，以後要不要負法律責任，又無法查證、要不要給？

侯友宜強調，紓困要在民眾困難時發才有意義，他同時下令新北第一線處理紓困申請的原則，包括資料從簡、從寬認定，從速發放，如果民眾提不出工作證明就簽切結，法律責任由當事人自負。

《聯合報》報導，桃園市長鄭文燦今日表示，今天是擴大急難紓困申請的第一天上路，很多民眾到區公所的社會課洽詢申辦，原則上要有全戶的存摺，如果沒有的話可以授權給社工人員查詢；另外有關工作證明的部分，屬於無勞保有工作的，這部分要提供工作證明或敘述切結的方式，當然初期難免會有標準認定，民眾、社會課的人員都需要花時間去釐清。

Photo Credit: 中央社

1.誰能申請？

因疫情請假或無法從事原有工作，或雖有工作但每月工作收入減少，致家庭生計受困者 未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險者 未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼者 今年1到4月間，每人每月「家戶生活費」介於各縣市最低生活費的1.5到2倍者，發放1萬元救助金；生活費未達最低生活費標準1.5倍者，則發放新台幣1萬到3萬元 每「家戶」只能領一次

Photo Credit: 衛福部 提供

其中，民眾對於「家戶生活費」計算方式以及「家戶」認定方式疑問最多。

《中央社》報導，家戶認定方面，陳時中說，家戶認定並不看戶籍或稅戶，而是看實際共同生活人口數量，若民眾隻身在外工作、居住，則該家戶可以1人計算。

家戶生活費方面，主要分為「收入」、「存款」兩塊，收入部分為全家人今年1到4月份的平均月收入，存款數值則需將全家人存款加總後，減掉每人15萬元扣除額（15萬乘以家戶人數），若該數值若為負數，就以0計算。

假設小明一家4口月平均收入約10萬元，家戶總存款50萬元，套入公式計算為：

〔家戶月平均收入+ ( 家戶總存款 - 15萬元*家戶人數 ) 〕÷ 家戶人數

〔100000 + ( 500000 - 150000*4 ) 〕÷ 4 = 〔100000 + ( 存款數值減去扣除額為負數，以0計算 ) 〕÷ 4 = 2萬5000元

另外，家戶生活費各地區不同，根據衛福部公布資料，各地區每人每月最低生活費，台北市為1萬7005元、新北市1萬5500元、桃園市1萬5281元、台中市1萬4596元、台南市1萬2388元、高雄市1萬3099元與金門縣、連江縣皆是1萬1648元，其餘縣市則是1萬2388元。

若小明家住在台北市，每人每月最低生活費1.5倍是2萬5508元，那小明就可領急難紓困金。

Photo Credit: 衛福部 提供

2.誰可能領不到？

《聯合報》報導，1萬元急難紓困金是發給受到疫情衝擊者，長期失業者、家庭主婦、65歲以上長者都不符合資格。

另外，這次急難紓困條件中限制領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼者不得領取，且是依家戶審查。

3.需要帶什麼去申請？

申請書、全戶戶籍資料、全戶存摺封面及內頁，其中內頁必須影印2020年1月1日至現在，資料計算將以4月30日為基準，最重要的還有工作證明，證明是因疫情而受到影響。

4.沒有工作證明怎麼辦？

《三立新聞網》報導，有些無保工作者從事裝潢臨時工、保母等工作，難以透過「雇主」提出工作證明，區公所社會課承辦人員表示，可以提供「工作照片佐證」，或是簽具「切結書」。

另外，根據萬元紓困規定，家戶內人員平均存款15萬元以內，則符合申請條件，但有些人因為存摺遺失、不確定有幾個戶頭、或其他因素難以證明存款，一樣可以透過「切結書」，保證自己因受疫情影響工作。

而申請資格、計算公式繁雜，行政院今日下午將舉行紓困振興記者會，可望進一步提出說明，甚至簡化程序。

《中國時報》報導，行政院發言人Kolas Yotaka表示，衛福部提供很多計算的公式，其實是政府機關內部的計算公式，民眾其實不需自己去算，政府出於善意想解釋給民眾聽，但民眾聽了反而覺得更複雜。她表示，政府出於善意，想要解釋清楚，但如果已經造成民眾困擾，就必須簡化說明的方式，加強溝通，要做到讓人民了解滿意。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範