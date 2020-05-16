擔心疫情減少外出，無需器材也能在家做「腹部緊實訓練」

最近因為疫情的關係，許多人開始需要在家工作，或因為擔心疫情而減少外出。因而有學生傳訊息問說：「這段時間我無法外出運動，在家裡可以做哪些運動維持體態？」

此文章伊格運動Mike將講述幾種有效訓練技巧，無需任何器材，只需要一張瑜珈墊，徒手即可以完成。你可以邊看邊跟著做，我會提供詳細的指引，最後在文章的底部會附上今天的訓練課表，就讓我們繼續看下去。

在開始之前首先要先釐清一個觀念，就是我在教學過程中常常在解說、十個學生大概有九個有這疑問：

教練，我是不是專注把核心肌群練好，照鏡子就會看到馬甲線和腹肌？

這問題大概對了50％，腹肌線條明顯與否除了和訓練之外，其實和體脂肪有比較大的關係（就是你吃進去的東西）。較低的體脂肪組成和足夠的運動量，是達到腹肌線條緊實的一盞明燈。

吃：讓好吃和健康同時存在

去（2019）年6月，有位媽媽帶著女兒一起來我們這運動，經過諮詢知道他們的目標是要減肥，和7月要去海邊玩潛水。開始訓練第一周我們針對TDEE計算和食物的選擇，給予講解和建議，接著他們的回家功課就是要自己練習選擇食物和烹調出合適的料理，並於下周訓練時和我討論。

結果在週二下午上課前我問妹妹「媽媽這周都煮什麼給妳吃？」妹妹回答說：「超難吃，每一餐都是水煮，看到食物我都沒有食慾。」後來我詢問媽媽，為什麼妳想會想把食物都用水煮？媽媽說因為這樣熱量最低，減肥的效果最好。

後來我和她們溝通一個觀念──要了解增肌減脂無法速成，但選擇走對的方向和透過時間的累積，最終一定會達到目標。首先就是選擇正確的食材和把料理用的好吃，好吃和健康是同時存在。

動：腹部緊實訓練

講完了吃，再來要進入重頭戲──腹部緊實該怎麼訓練。

想練核心肌群「腹肌」，應該要做仰臥起坐嗎？體育課大家應該都有做過一項測驗：兩人一組，一分鐘屈膝仰臥起坐，在六十秒內記錄其完成次數，然後換算對等的分數。

雖然老師下的口令是雙手貼住耳朵，坐起時以雙肘接觸膝蓋為準，仰臥時則以背部肩胛骨接觸地面，才可開始下一次動作；但當老師哨音響起，很多人是拚了老命甩動、扭動、晃動，反正只要能讓上半身起來手肘碰到膝蓋即可。

我在上體育課時也看過不少有趣的動作。確實在過去數十年來，訓練前側核心部分都是透過彎曲身體的方式。但在現今的運動訓練科學，核心肌群是提供身體中段穩定的肌群，而抗伸展（antiextension）是身體前側核心肌群的主要功能。我覺得訓練棒式肘撐、側棒式、登山者式，會是比仰臥起坐更好的選擇。

以下我選了三個動作：

一、支撐式四點轉三點支撐：

二、登山者式：

三、側棒式：

如何讓腹肌群線條更明顯？

這答案很簡單，光靠訓練核心肌對於降低體脂肪沒有太多的關係，想讓腹肌線條更明顯，正確的食物選擇和多關節訓練動作──像是深蹲、硬舉、分腿蹲等動作──和腹部訓練交互搭配，都是很有效有的效的訓練方式。

附上訓練課表，分腿蹲、硬舉、深蹲最好是要有重量。如果沒有沒有重量，可以用爆發力或是減少休息時間進行調整，組間休息為兩分鐘。：

動作名稱/組數 第一組 第二組 第三組 分腿蹲 15下 15下 15下 登山者式 30下 30下 30下 深蹲 12下 12下 12下 支撐式4點轉換3點支撐 20下 20下 20下 硬舉 15下 15下 15下 側棒式 30秒 30秒 30秒

伊格運動30分鐘居家運動影片：

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航