給「顏值」一個新說法：該如何減少「皮毛之見」的肆虐？

文：王溢嘉

「顏值」似乎是近些年才出現的一個用語，「顏」是容貌，「值」是數值。「顏值」說的是一個人容貌好看的程度，「顏值高」，也就是多數人公認的美貌（女曰美麗、男曰英俊），不只讓人喜愛，而且有很高的附帶價值。

二○一七年，美國經濟學家哈默邁什教授的「顏值和勞動力市場」研究顯示，顏值高者拿到的薪水比一般人要高五％以上，而顏值低者的薪水則比一般人要低九％；合而觀之，顏值高與低，薪水就相差十四％。

我有一個醫師朋友，經常調侃說：「美貌讓人喜愛。但認真說來，一個人之所以能有美麗的臉蛋不是來自父母的遺傳，就是出自整形醫師的巧手。愛上這種美貌，其實就是愛上DNA，或者愛上整形外科學。」雖然語帶嘲諷，不過說得似乎也沒錯。但我們會喜歡美貌，可能還有更幽微的因素。

人喜歡美的東西，而美貌更是最動人、影響最深遠的一種美。亞里斯多德說：「美貌比任何介紹信都更具有推薦效果。」不只因為貌美代表性吸引力，能給人良好的第一印象，更因為美貌還具有榮耀效應，會讓人覺得當事者在能力、品行等方面也都是好的，就像詩人席勒所說：「肉體美乃是內在之美、心靈之美與道德之美的表徵。」（但在客觀驗證下，這些都只是虛妄之辭）

顏值高，不只對女人重要，對男人也同樣重要。一九六○年，美國首次舉辦總統候選人電視辯論。在辯論前，尼克森（共和黨）的民調高出甘迺迪（民主黨）許多，但在電視辯論後，只從收音機收聽辯論的聽眾認為尼克森表現較好，而看電視轉播的觀眾則大多認為甘迺迪表現較好。因為兩個人在電視上的形象差太多：甘迺迪英俊瀟灑、活力四射；而尼克森則一臉憔悴、有氣無力。結果，甘迺迪當選總統。甘迺迪自己後來都承認，如果沒有電視轉播，他不可能當選總統；但他沒有說出口的是，選民會選他很可能是因為他長得比尼克森帥，選民當然更不會承認這點。

顏值低大抵是天生的，卻也是天生的倒楣鬼，經常被認為「本性邪惡」，即使表現優異，若加上個醜字，馬上產生扣分作用。明朝的王艮和張和已被主考官根據文章評定為狀元，但因其貌不揚，皇帝不喜歡，認為這樣的狀元遊街時，會「不符合人民期待」，而被硬生生拉下來，成為榜眼。

在我看過的跟容貌有關的研究報告中，讓我感觸最深的有兩個：一是讓受測者從美醜不一的女性照片中挑選「誰是思想前衛的女性主義者？」時，大家挑選的多為顏值較低者，不只一般男女如此，連女性主義者也有這種傾向。顏值低的女性在社會上受到不公平的待遇、壓迫與歧視，她們會起而抗爭，我相當理解與支持。

另一個是紐約監獄的研究顯示，貌醜的罪犯在出獄後，如果去接受整形手術，那麼對減少犯罪活動比接受心理和就業輔導都要來得有效，原因可能是來自世人對他們惡意的減少。也因此，對容貌醜陋的人想藉整形手術來改善他的社會條件或競爭力，我覺得不僅無可厚非，甚至值得鼓勵。但對一個顏值相當高，已經佔了社會不少便宜的人，還想靠整形讓顏值變得更高，好去佔更多的便宜，則是我無法欣賞，也難以苟同的。

一個人的容貌會干擾我們對他的判斷，這種干擾很難消除。我自問我還能做到「不以貌欺人」，但對「不以貌取人」則還要加油。不過更重要的也許是我們應該改變或擴充「顏值」的定義：「值」除了傳統所說的數值外，更應有品質、價值的新涵義。也因此，我認為「顏值」最少可以分為三種：

一是皮毛之見，指的是對眼髮鼻唇膚的美醜評價，它是直觀、靜態的，有一些共同的標準，也就是一般所認定的顏值。一是神韻之美，指的是一個人容貌所流露出來精神、風采，它通常要在進退應對時才觀察得到，是動態的，可稱為容貌的品質。一是深刻之度，指的是在長期互動後，因對一張臉的熟稔而產生的特別評價，也就是容貌所具有的獨特價值。

雖然這三種顏值有時會混和使用，但就實際接觸來說，以第一種所佔的比例最大、出現的機會也最多，也就是我們對他人的顏值觀，多屬皮毛之見，的確相當「膚淺」；想要減少它的肆虐，就應該把注意力轉移到神韻之美與深刻之度——容貌的品質和價值上。

時尚女王香奈兒，她的化妝品和服飾，可讓女性變得更美麗與迷人，但她說：「二十歲時，你的臉是自然給你的。三十歲時，你的臉是生活塑造的。到了五十歲，你的臉才是你自己掙來的。」不管女人或男人，二十歲所具有的顏值，只是皮毛之見；三十歲以後，則開始出現特殊的神韻；到了五十歲，神韻之美不僅勝過了皮毛之見，而且產生了自己獨特的價值。

這也正是存在主義哲學家卡繆所說的：「一個人活到四十歲，就必須對自己的容貌負責。」因為活到四五十歲，你的臉上會流露出什麼樣的神色，都是來自你個人生活閱歷、思想和情感的刻劃，是自己掙來的。

這個自己掙來的或是必須自己負責的臉，正是《黃庭經》所說的「面為靈宅」，是我臉上的靈魂之光；或者《真誥》所言「面者神之庭」，是我臉上的精神韻味。它們也才是大家更需要看重的顏值，與其靠整形、美容來製造更多的皮毛之見，不如換個腦袋或算盤，調整一下各種顏值在自己心中的比重。

在我眼裡，我妻子、父母與子女的臉，顏值特別高。雖然他們的容貌不算美麗、英俊，但因為那上面雕刻著他們和我一起走過的歲月，有著只有我才能夠明白的憂歡與風霜，所以就是我心目中最有價值的臉。

在深入了解一個人後，他臉上的一個疙瘩、一條皺紋，也就都有了特殊的意義和價值。也許，這才是我們最需要的顏值，最應該好好欣賞、珍惜的臉。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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