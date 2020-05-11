《誰是被害者》原著小說《第四名被害者》解說：昇華獵奇犯罪美學的藝術家　

文：喬齊安（Heero）

新聞記者述說他們自己知道並非真實的事，他們希望，只要繼續不斷重複他們所說的，假的便會變成真的。──A．Bennett（英）

台灣的推理小說發展，自九零年代網路興起後進入一個新的次元。八零年代的《推理雜誌》、林白出版社為推理迷提供了成長茁壯的養分，而一九九四年成立的皇冠大眾小說獎是華人圈的一大盛事，高達百萬的鉅額獎金與讀者導向的評選策略轟動一時，在七屆的賽事中為台灣培育出無數當代職業作家，更在競爭中為有志者「長篇小說」的寫作經驗打下堅實的基礎。

幾位後來有在持續創作的首獎得主，如台灣推理作家第一把交椅的既晴；文學、軍事、歷史、劇本等信手拈來皆為佳作的張國立等都成為文學界標誌性的暢銷名家。在這之中，也有那麼一位曾經震撼無數讀者，卻意外地銷聲匿跡多年，直至這幾年正式復出的「隱藏版高手」──本名鄭惠文的天地無限。

天地無限早在學生時代便在全國大型賽事中奪下亞軍，早早展現創作天賦。一九九五年於《推理雜誌》上發表短篇作品〈月蘭橋畔〉打響聲名，隨後憑藉《血讎的榮光》與《第四象限》兩部長篇力作連續攻入皇冠大眾小說獎決選，成為文壇當紅炸子雞。

爾後數年，他陸續在小知堂、皇冠雜誌發表高素質中短篇，但因為在IT本業中面臨獨立創業的挑戰而不得不暫時徹底停筆。直到二零一二年，事業穩定後以中篇推理〈舉手之勞的正義〉風光拿下第十屆台灣推理作家協會徵文獎首獎，宣告重現江湖！隔年再以〈雨季．日記〉勇奪第一屆金車微推理極短篇首獎，並於POPO原創出版電子書《703哨所》，轉眼間又活躍於台灣推理大舞台前，獲得筆者的高度認可與期待，誠意邀約加入尖端出版「推理無國界」的作家陣容中，期以穩定的創作環境，給予這位傑出作家揮灑才華以饗讀者的空間。

綜觀天地無限的小說世界，「逼真寫實」與「走在時代尖端」是最大的特徵。故事中出現的警察、記者，其思維與調查方式，絲毫不讓讀者感到不協調、裝模作樣之處，活脫脫就是個生活在你我周遭的「台灣人民」。筆下人物無論男女老少，美麗島事件、正風專案、BBS、網咖…隨著不同年齡層角色的出現，你會看見屬於他們那個年紀應有的知識、流行話題，恰如其分地出現在該出現的位置。

不會有人是為了假嫌犯的用途而刻意製造的棋子。本格推理較為人所詬病的「幻想性太強」劣勢，在他的小說中從來不存在。即使故事中可能出現匪夷所思的驚人詭計，卻總能在真相中說明得合情合理。有好萊塢的轟動氣勢，卻沒有紙上談兵的天花亂墜，本作《第四名被害者》的各個層面正是最佳的案例、只能以「高竿」形容的寫作能力。作者長年來持續觀察與關心著台灣社會的時事與焦點話題這一點是我所見最厲害的一人，新聞不只是「看」，更要去思考著背後的意義與可發揮空間，天地無限在日常生活中的所作所為，都是有志創作者需要學習的典範。

觀察新聞時事的準備，往往成為激發靈感的來源。一九九六年「柯媽媽」的長年努力催生了汽車強制責任保險法，也孕育了《血讎的榮光》的生命力；二零一一年「江國慶冤案」判決後沒有主事者受到懲罰，熱血網友們除大加撻伐還自組臉書社團發動「跟監」，一時間人人無法信任司法的想法也悄悄地在〈舉手之勞的正義〉集結為巨大的力量。

而《第四名被害者》更將這種思路發揮到極致，台灣特有的名嘴文戶、電視台頻道太多的惡性競爭、記者工時過勞等媒體亂象完全融入進小說裡，開創出「媒體辦案」的嶄新與壯大格局！記者為了收視率與自己的虛榮心違背良知偷跑獨家，卻不知道自己早落入狡猾罪犯的天羅地網中…天地無限敏銳的「清張之眼」，以及將人盡皆知的新聞事件轉化為社會派警世寓言的本領，不僅傲視文壇，更是僅此一家別無分號！

松本清張是日本文學界的偉大人物，當年他的出現一舉顛覆本格派盛行的浪潮，確立了文學寫作裡「社會派」的新領域：既是小說，又像是報導文學。《日本的黑霧》大膽探討一九五零年前後盟軍占領日本期間發生的許多奇怪事件、冤獄黑幕，清張記錄了時代的禁忌，「黑霧」成為流行語。

天地無限的小說即使不是以真正的懸案來改編，但他將書中的背景描述得太真實了，本作核心所在的「方夢魚連續殺人案」是名嘴、新聞人員、網友熱衷討論的話題，當這個話題與二零一四年太陽花學運、九合一選舉等重大事件那樣被人琅琅上口、渾然天成之際，也自然就像捷運殺人狂鄭捷一樣深深植入每一個讀者心中。回顧起天地無限先前的創作成果，如《第四象限》裡過去二十年的離奇編號殺人與現代重生的模倣犯。

一起起駭人聽聞的殘酷命案原來只是我們以前不知道，藉由作家之筆掀開粉飾太平的帷幕，屬於「台灣的黑霧」就此啟動…天地無限在台灣的現代史書上補遺了神祕的黑歷史，朦朧霧中逼使我們去正視那些不願面對的悲劇。或許沒有書上那樣波瀾壯闊，但誰敢說，這些袒露赤裸人性的邪惡犯罪者不可能存在呢？或許，只是用另一種不為人知的方式所實行著…閱畢作者筆下的「完全犯罪」，想必令人心有戚戚焉。

天地無限幾部小說的真兇往往不太令人意外，一方面他不寫沒有存在意義的多餘角色，另外比起追求騙倒眾人的逆轉，他更追求整體故事的合理化與人性的著墨。但擅長寫實可不代表他寫起事件如刑案實錄般地無趣，相反地，對於犯罪的執行手段他達到了讓我感到瞠目結舌的「美學等級」。

獵奇的屍體，殘虐到泯滅人性的犯罪，一向是挑撥人類神經，激起黑暗慾望的「不能說的秘密」。就像是鬼故事與都市傳說，我們既遮住雙眼不敢直視，卻又忍不住打開指縫，從中窺探那份禁忌、刺激的快感。《第四象限》中，有在遊覽車被活活燒死的人、也有被噴上誘引劑與下重藥後，活活被蜜蜂叮死的人。死者皆為教師，實際上是模仿台灣史上著名教師意外（民八十一年健康幼稚園火燒車與民七十四年陳益興虎頭蜂事件）的比擬殺人，手法驚愕又極具獨創性！

《第四名被害者》的表現更上一層樓，搭上近年公共藝術的盛行，直接由具備設計師身分的殺人魔命名受害者為「掌心的溫度」、「芬芳的滋養」這樣乍聽下優美，實則奇詭可怖的「屍體公共藝術」！如同美劇《雙面人魔》的精采創意，天地無限安排屍體就在我們隨處可見的公眾建設中的構想也實在夠驚天動地的了，更為推理小說中必出現的屍體元素，昇華至美學的境界。

回想起〈舉手之勞的正義〉，Tyche組織規劃五十二人分別做一件微不足道的小事就能完成天衣無縫的「意外」；另一短篇〈消失的VIP〉簡潔有力的密室消失魔術，那些精細縝密的犯罪計畫又展現了所謂的機械工學美！感性的藝術、理性的工學，能夠將各種類型犯罪達臻極境的天地無限本身，就是一位不折不扣的藝術大師！在閱讀每部作品時貢獻給推理迷滿滿的讚嘆與驚喜。

密室、暴風雨山莊…有些作家喜愛在古典本格的範疇中活化與再生經典詭計，重新打造最感動的初戀；也有像天地無限與既晴這樣見微知著，早早選擇將尖端科技架構於小說本體的前瞻型作家。不同的創作路線，也閃爍著文學世界百花撩亂的盛況。

天地無限二零零零年的《血讎的榮光》被譽為中文出版史第一本電腦犯罪小說，《第四名被害者》在緝凶的過程竟也充分結合QRCode、網路主機自動發信的先進技術…就像金田一一與柯南也開始偵辦與智慧型手機相關的事件，或許舊酒裝新瓶、又或許這才是開創與紀錄二十一世紀真正風貌的推理文學。

擁有出類拔萃之才、天下前三之能，天地無限嘔心瀝血的這部全新力作《第四名被害者》在社會控訴與驚悚度、娛樂性都表現極為傑出的成績，豈止寶刀未老，更彷彿是十年磨一劍般地一出鞘即撼動武林。刻劃台灣新聞業界病態的景象讓擔任過記者的筆者、現任資深媒體人（推薦人）皆由衷嘆息與共鳴。本書中特別邀請作家本人撰寫一篇詳盡精彩的自序介紹故事發想，並另外策畫了獨家深度訪談加碼收錄於書末。本文期將後續會持續撰寫新作的名家天地無限推薦介紹予舊雨新知，並為從二零一五年起開展的這一趟華文推理新紀元，紀錄每一步珍貴的印記。

延伸閱讀

書籍介紹

《第四名被害者》，尖端出版

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作者：天地無限

本名鄭惠文。一九七五年生，花蓮人，中原大學畢業。對科技和神秘事物有很大興趣，最喜歡讀推理作品。曾在高一時獲得全國學生文學獎，大一時曾在＜推理雜誌＞、＜聯合文學＞等刊物發表中篇小說。著作有《血讎的榮光》、《第四象限》。最新作品為《第四名被害者》。

【關於本書】

小說已售出韓文版，韓國改拍電影中

授權改編Netflix 2020年4月強檔影集《誰是被害者》

皇冠大眾小說獎 「讀者票選第一名」人氣作家天地無限構思十餘年全新創作！

Photo Credit: 尖端出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航