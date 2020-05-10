印度隔離日記：待在檢疫隔離所，對我而言反而更為自在

在台灣接連幾天零確診、疫情趨緩的這個星期，南亞大國印度和巴基斯坦，卻才要邁入疫情高峰期，民情風俗皆承襲古印度文化的這兩個國家，民風大同小異，處理疫情的方式，則視其與中國的關係而各不相同。素有「巴鐵」之稱的巴基斯坦，萬事仰賴中國；而經常與中國互別苗頭的印度，在狂人莫迪（Narendra Modi）領導下，則自有一番印度哲學式的處理方式。

擁有十三多億人口的印度，總理莫迪在3月24日晚上八點宣布，自3月25日凌晨零點零分起，開始實施21天的封城，在此期間 ，莫迪曾經於3月27日下午五點，邀全國民眾一起走到陽台或自家門口，用任何可以發出聲響的物品敲鑼打鼓，為站在前線的醫護人員打氣。接著又於4月5日晚上9點整，帶領全國人民點亮油燈9分鐘，藉以對抗「新冠病毒的黑暗」。好不容易捱過21天、等到即將解除封城的當天上午（4月14日），又宣布延長封城至5月3日。

除了這些頗具印度哲學的另類抗疫行動外，莫迪政府飽受沒有積極作為的批評，莫迪這種印度式思維的領導，不禁讓人遙想，如果是當年帶領不合作運動的印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi），面對今日的COVID-19，他又會用什麼出奇點子來對抗新冠病毒呢？

但其實所謂「做中學」，沒有經過SARS洗禮的印度，從一開始的毫無頭緒，也很快從經驗中累積出智慧，在各方面都算得上全力以赴了，這篇文章要談的是關於檢疫隔離所的部分。

印度的檢疫隔離所，在3月16日的國際新聞裡，被從西班牙返印度的夫妻踢爆衛生條件差、7－10人擠一個房間、浴室阻塞、到處都是蚊子……等等。然而，不過同一天，也是從西班牙返回印度的留學生蘇尚・葛洛維（Sushant Grover），對印度政府安排的檢疫隔離所，卻有完全不同感受。兩相比較就可以看見，光是就檢疫隔離部分，印度政府的反應就已經算相當快速了。

這個擁有十三多億人口的古老大國，在防疫的執行力上，或許無法與極權的共產中國來得強，但相較於沒有中國就像無頭蒼蠅的鄰國：巴基斯坦，印度的作為還是值得肯定的。

現在就讓我們透過同樣從西班牙巴塞隆納返回印度的蘇尚寫的檢疫隔離日記，看看印度在檢疫隔離環境上的迅速進步。

在我抵達印度新德里的那天（3月16日），與我一起來自其他歐洲國家的約400名乘客落地了。

當我們著陸時，無論我們的家鄉在哪裡，我們都非常高興和放鬆，因為我們已經回到祖國，現在我們可以放心，我們也相信政府會基於任何健康或任何需要而幫助我們這些公民。雖然，我們都被困在COVID-19的繁冗檢查。

現在，我們要等很多時間才能通過海關櫃檯。終於等到通關、入境後，移民局拿走我們所有人的護照，在衛生部長及其團隊抵達、向我們檢查症狀之前，我們全都站著。在辦理這些檢查期間，我和一些來自巴塞隆納以外的其他學生成為朋友。

然後，我的目光落在一台販售洋芋片的自動販賣機。這令我感到非常興奮與快樂，因為，一包洋芋片的價格只要25盧比，而我知道，機場自動販賣機的價格比起一般商店還算是昂貴的。但對我來說，這是非常令人震驚與興奮的體驗，因為我在國外時，它的販售價格至少是120盧比！

這裡真便宜！

然後，我們接受檢查並回覆此次大流行疫情的症狀問題。實際結果是，我們之中沒有任何一個人有相關症狀，但我們仍然被帶到專用的公車上，前往隔離的地點。

上公車的時候，所有站在公車門口的保全人員，從頭到尾都穿著塑料衣服，彷彿從某部星際大戰電影走出來的人，我真想知道他到底怎麼了？然而，等到進入公車後，我才發現所有工作人員都穿了同樣的「制服」，我終於感覺到，這Corona不是開玩笑的。

我為即將前往的地方感到興奮，因為我也很想知道隔離的地點如何？

從機場到隔離地點的沿路上，我能感覺到我已經回到了自己的家鄉。看到街道上熟悉的商店招牌、熟悉的混亂街道，乃至城市周圍的發展和建築……這一切都令已經離家一年的我激昂不已。

抵達政府為我們提供的檢疫隔離所後，這裡的人員首先拿起我們的護照，並給我們消毒劑以及隔離14天所需用到的14個口罩，最後分派房間給我們。

我們被隔離的地方，看起來像是一個社區型的福利大樓（我事後知道，這個社區叫做Tulsi Bhavan，是一個公寓型的新建社區），一樓甚至有賣東西。

我被分派到的房間很大，住起來的感覺還不錯。裡面包括兩間浴室，一間備有馬桶，一間有淋浴設備。

影片說明：蘇尚介紹著印度檢疫隔離所房間的內部細節。

從前一晚8點30分抵達印度，到隔天的凌晨3點30分，我終於可以躺下來睡覺了。但是，一早7點30分就有人來敲門。是那些穿著像外星人般的工作人員來提供「客房服務」。「哦，我們為尊敬的您帶來餅乾和熱奶茶。」他們說。

我很快又躺在床上，然而，上午9點30分再次有人敲門，這次，他們提供了一個三明治和燕麥給我們當早餐。此時，我意識到決定回來印度真是一個很棒的決定。

接著，12點有房間打掃服務；下午1點時，有醫生來詢問相關症狀，並檢查我們是否需要任何東西；2點有午餐；5點又提供小吃和茶點；9點晚餐；10點有房間打掃服務。這一切都在我的房門內外進行，我完全不必走下樓。

我非常享受這裡的生活，因為，即使在我自己的家裡，也不可能有如此的服務。這就是我們接受的隔離方式。我們有大約400人，每棟建築物大約住著100人。

我們彼此以保持安全距離的方式進行互動，而每天的例行安排都是一樣的。於是，一開始的新鮮感與興奮感很快消逝，大約五天後，這些日常服務變得令人討厭，我們每個人都開始四處走動，並抱怨他們將我們阻隔在門內，不讓我們出去。

那裡的工作人員看起來毫無頭緒，他們彼此也抱怨著為什麼他們必須待在這個隔離所裡。於是，他們也開始詢問自己何時可以離開，第一個人問第二個人，第二個人接著去問第個三人，然後第三個又去問第四個……直到他們問到這裡的上級，接著他們告訴我們必須繼續等待，等待他們的上級又去問上級的上級。

終於，我們被告知，這是一個14天的病毒潛伏期症狀檢查，我們將在第14天進行測試，確定無恙才能離開。（儘管有些人已經可以冷靜看待這裡的設施和服務，以至於他們希望可以延長停留時間、不想回自己的家。）

影片說明：在印度檢疫所隔離期間，印度留學生們最大的休閒，就是和朋友們開共同視訊聊天。

接著，印度總理莫迪宣布要我們在某一天點蠟燭或油燈。工作人員為我們做了一些特殊安排。我們一起唱了國歌，一起喊著一些有趣的口號，大約是「趕走Corona！趕走Corona！」這些事情是沒有任何科學意義的，只是為了使我們的內心精神強壯，相信我們的民族將會贏得這場與病毒間的戰鬥。

一切都很順利，但是有一些人被帶到另一棟大樓去，因為他們被發現有參加過大型聚會，官員告訴我們，他們已經分別被鎖在不同房間裡了，這使我們感到恐慌。根據報導，這些人是跨國性的散布者，而同一類型的聚會也在巴基斯坦發生，這個聚會被稱為「Tablighi-e-zmaat」（伊斯蘭佈道會）。這裡的工作人員被告知，這些人很危險，而工作人員又告訴我們 。

現在，工作人員很害怕為他們服務，因為在這些聚會裡，已經出現許多病毒測試為陽性反應的案例。工作人員告訴我們：「不要從您的建築物中走出來，否則到現在為止還算穩定的情況，很可能會惡化。大家可以從外觀看到，他們房間乃至整棟建築物，都已經被封鎖起來了。」

這對我們而言，實在是很大的威脅和恐慌，我們都覺得應該是離開的時刻了。

然後，來到最後。

儘管我們已經全部被測試為陰性，但當時已經進入封城情況，所以我們不能搭乘出租車；我們需要獲得授權。而有一些年紀比較大的人，他們甚至無法填寫這些表格，因此難以獲得與出租車司機一起離開的授權。

每個人的結果都是陰性的，而那些一直吵鬧的人，很幸運地，他們比較快申請到授權、回家，至於像我這樣靜靜等待工作人員回答的，則不得不多等兩天。

人們總說，你擁有自己想要的生活方式的權力；是的，你不能指望所有東西都可以像外送食物一樣，直接送到你的家門口。所以，你必須加緊腳步，才能拿到離開的授權許可。

終於，一直到第18天，我才獲得授權。

在我離開檢疫隔離所前，我向工作人員要求提供50個口罩給我的家人。他們一開始感到困惑，但是，當我提到我有祖父母一起同住時，他們就行動起來。他們說：「廢話少說」，並給了我很多東西。

現在，我已經回到自己的家，但老實說，待在檢疫隔離所，對我而言是更為自在的。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航