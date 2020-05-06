「警謊隨意瞞」：警方隱瞞資料萬能Keysss

上星期，立法會議員索取警官會所圖則，警方竟聲稱披露圖則將會「損害安寧」，因而拒絕，被朱凱迪形容為「拒答萬能key」[1-3]，但警謊手法層出不窮，拒答萬能key何止「損害安寧」一種？今日就同大家介紹下幾種警方常用嘅拒答萬能key，認清警謊嘅隨意「瞞」法寶。

翻查過往幾年嘅立法會文件，唔難發現警方慣性以「涉及行動細節」、「不時檢討」等空洞字眼迴避問題。今年[4]保安局共884條答覆中，警察佔咗537條（60%）。537條警察答覆中，有289次（54%）用咗萬能key。而如果睇萬能key嘅出現頻率（count），保安局884條答覆中，萬能key總共出現咗307次，當中289次屬警務處答覆，佔94%。可見，同樣有保密需要，但警察比其他紀律部隊更會托詞不公開資料。

以下同大家一齊睇吓各種萬能key用法：

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一：「行動細節，不便公開」

適用於：執法情況、武器開支等

濫用次數：204次（佔全體紀律部隊的99%）

拒絕披露例子：

➢開支明細：武器及彈藥（如催淚彈、布袋彈、海綿彈等）、行動呼號卡印刷成本、「安全屋」租金；

➢評語：公佈買咗幾多水馬和催淚彈，難道會讓「不法分子」知悉警察於何時何地放水馬和催淚彈？其他國家嘅警察都有詳細交代。而且警方亦會喺展示軍備嘅時候（例如警訊）透露所謂「行動細節」。

➢所用武器同人手調配嘅詳情：購買電槍及木彈等嘅進展、警員黑色面罩嘅品牌、特務警察嘅工作時數等。

➢評語：向公眾交代黑色面罩所用物料，難道會令示威人士窺探警員容貌，繼而「起底」？公佈安全屋租金，會洩露安全屋位置？其實點定義行動細節？透露某啲資料的確會有保安考慮，但呢啲考慮必須與公眾利益平衡。

來源：答覆編號SB048、SB211、SB223、SB390、SB431、SB463、SB537、SB541

二：「按既定機制處理」

適用於：各種運作準則及程序嘅詳細資料

濫用次數：29次（佔全體紀律部隊的76%）

拒絕披露例子：

➢銷毀示威現場錄影片段嘅機制、處分警員行為失當嘅進展等

➢評語：問「機制為何」，則答「有機制處理」。而且嗰啲個案冇「事件已進入法律程序」嘅制肘，冇理由唔公開。當議員擊中要害時，就話將按「機制」行事，但就冇解釋「機制」內容或其是否合理，答咗等於冇答。

來源：答覆編號SB064、SB224、SB226、SB228

三：「不時檢討」

適用於：人手及設備增減的檢討機制等。

濫用次數：56次（佔全體紀律部隊的90%)

拒絕披露例子：

➢警隊新購入「人工智能技術」嘅設備開支同供應商、各警區專責處理虐待動物案件嘅人手安排

➢評語：與「按既定機制處理」原理相近。當議員對人手或設備增減有疑慮的時候，會要求公開相關安排作討論。警方就會以「不時檢討」推搪。潛台詞：差人做嘢唔洗你教。當議員要求更多警員執法的情況時，就藉已經「不時檢討」搪塞，變相不用交代安排是否合理，潛台詞：我無做錯到。）

來源：答覆編號：SB043、SB544

「Yellow object」、「用腳推開」並非個別警官嘅荒謬言論咁簡單，而係警務處濫用現時公開資料制度漏洞嘅表現。從撥款到執法，對警方無利嘅資料一概不公開，系統性地逃避市民同議員監察，視問責如無物。

注釋：

本文獲本土研究社授權轉載，題目與內文由編輯所擬，原文見此。

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責任編輯：Alex

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