《南國啟示錄》：歷經外來與本土政權交替的越南，雜揉出河內獨特的的文化底蘊

由於當前華語世界的越南影像記錄鮮少，於是我們很幸運地迎來《南國啟示錄》這一系列關於東南亞文化遺產的記錄片。透過導演與拍攝團隊的鏡頭，觀者得以多一雙眼睛來認識越南。其帶領觀眾探索越南首都河內，認識當地市民如何看待並且保存自身傳統文化。影片以不同臉龐作為片頭與片尾，也說明了當地文化遺產是在以人為本的日常生活裡。

越南文化是什麼？河內文化又是什麼？我們又可以從哪裡可以看到這些文化？這大哉問任誰都難以在短時間內給出答案，尤其越南地理南北狹長達1650公里，總人口約9700萬。北中南三地外加湄公河流域，其語言、飲食、信仰與風土民情都有所不同。外加越南共有54個民族，其中我們所說的越南人多是京族為主。在這挑戰之下，記錄片該如何呈現越南？

製作團隊先以河內作為主軸並回應越南歷史的脈絡。影片從各個主題來探究當地文化為何，依序包括繪畫、歷史、建築、藥材、建築、地景、美術、美食、陶藝、工藝、儒教、戲曲與咖啡等等。整部記錄片滿足觀者的不同感官，著實是部五感全開的記錄片。此外，拍攝團隊沒有直接使用旁白給予核心答案，而是透過每個採訪人物的描述來勾勒出河內的面貌。這也一再回應了此部記錄片所蘊含的價值，一座文化底蘊飽滿的城市是由熱愛自身文化的市民所參與其中。

吸納百川，雜揉也是一種特色

對於越南歷史不熟悉的觀眾，或許會不小心地迷失在多個故事場景與時間軸線之中，然而這也映射出越南歷史的複雜與多樣。其人民與城市經歷過不同外來與本土政權的交替，因而雜揉出當今的越南文化。對於影片中的當代與過去交替的敘述，觀眾只要掌握越南歷史進程的大事件，就能更明白記錄片中的故事，像是河內作為越南王朝首都（1010年）、河內成為法屬殖民地首都（1902年）、南北越分裂（1954年）、越南戰爭（1955年－1975年）、南北越統一（1976年）、經濟改革開放（1986年）。這些在影片中所出現的指示有助於我們讀懂這座城市所承載的記憶。

影片中就以影響越南最深遠的中國與法國為例。記錄片呈現河內老城區三十六條古街裡的中藥行，我們能不時瞥見漢字並且聽見老闆說著北藥（中國）與南藥（越南）的差異。如果再仔細對照人物口中的越語與字幕上的中文，更能發現有許多越文是與中文發音像似，這也是早期文化交流所刻畫的漢越詞痕跡，意指越南文中有百分之六十以上的字源來自於中文。

另一個深刻影響則來自於法國人所傳入的建築與咖啡。除了以法式建築為基底的河內歌劇院之外，我們也能瞧見街景建築的「法國黃」。這樣的黃色值得玩味，有的說法是法國人細探越南的氣候所設計，彷彿把巴黎的某個角落帶來這裡。另種說法是沿用越南皇室的顏色來象徵著權力。更甚者，有人說是當時的油漆顏色有限而成。

無論哪種說法，法式建築再搭配越式咖啡，就自帶一種當地的浪漫。如有機會到河內或西貢旅遊，旅客就會發現自己無處不被大大小小的咖啡館或是咖啡攤所圍繞。搭配越式的滴滴壺，一邊等待咖啡一邊感受時間緩慢流動，這便是河內再平凡不過的日常風景。如果當地人遇上國際足球賽事，整條巷弄的咖啡店則變成最好的觀賽場所。上述種種的混搭更加回應越南作為不同文化的總和。

Photo Credit：公視《南國啟示錄》提供 河內歌劇院

在城市裡聽見越南音樂，看見傳統戲曲

對於筆者來說，在影像之外的小趣味就是記錄片所選用的配樂。下述筆者標示出越文，以便讀者能在網路上搜尋其器樂的演奏曲目來欣賞。在幾個場景裡出現的越南獨弦琴（đàn bầu）與越南箏（Đàn tranh）的聲響增添記錄片的越式風味，再加上畫面出現的越南揚琴（đàn tam thập lục）與少數民族的木琴（đàn T'rưng），讓人能夠從聲音上感受這個國家。

另外，影片中介紹的東京古樂社（Đông kinh cổ nhạc）所提倡的嘲劇（Chèo），除了展現出深根農村的民間藝術正如何成為當代的文化遺產之外，嘲劇也有望成為聯合國文教組織的非物質文化遺產項目之一。

最後，在眾多的音樂裡，片中咖啡館老闆提到的音樂家德輝（Đức Huy）曾寫到「我愛早晨的一杯咖啡 充滿陽光的路」，這首2005年發行的流行歌曲〈我也愛你〉（Và Tôi Cùng Yêu Em）直今仍在當地傳唱，同時歌詞寫法也展現出越南上一輩表達情意的方式。喜歡故事、喜歡咖啡、喜歡春節、喜歡月光、喜歡孩子，以及我也愛你，深深地愛著你。這對生活與人物充滿愛意的歌曲，作為記錄片註解是再適合不過。

Photo Credit：郭大鑫 河內巷弄的所有咖啡店變成足球觀賽場所，照片攝於2019年12月5日

當越南文化就在我們的身邊

筆者認為此記錄片呈現了越南當地的一句俗諺：「不香也是茉莉花，即使不清雅也是長安（京城河內）人」（Chẳng thơm cũng thể hoa nhài; Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An），意思是茉莉花最香，京都河內人最斯文有禮。在攝影團隊的鏡頭下，我們看見當地人如何訴說自身對於這座古都文化的熱愛，並在日常生活裡展現出滿滿的生命力。這也是筆者長久以來參與越南音樂研究時所感到的熱情與呼召。

目前越南人在台灣的人口總數約24萬以上，越南文化在各地正逐漸開花結果。近十年官方與民間持續以越南為主題舉辦相關節慶，小學國語課本的編輯團隊也將越南水上木偶戲納入主題。當越南文化逐漸在台灣落地生根，當越南河粉的香氣已遍布臺灣的大小城市，或許在看完此部記錄片之後，我們能走到我們鄰近的越南餐廳並且感受越式文化，與越南人說說自己對此部記錄片的心得感想。又或者，我們不妨把這部記錄片當成旅遊指南，好好規劃一場探尋河內文化之旅。