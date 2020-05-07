澳門電子消費卡「監察」潮：監察商戶重要，監察公權力亦必要

為了提振經濟、刺激消費，澳門政府早前宣佈向澳門人發放面值3,000元的電子消費卡，而隨著消費卡於5月1日起正式投入應用，亦在小城掀起了一陣「監察」潮。

社交媒體的不同情報、交流群組，一次又一次發現了商戶「加價」、「改價錢牌」、「標錯價」等情況，《澳門日報》的頭版亦用上了「悄然加價 趁疫發財 居民轟超市搶錢」、「消費維權」作標題，而經濟局及消費者委員會亦已派員跟進，並指會持續巡查及監察價格。

假如我們忽略事件當中商家和客戶各自擁有在加價、購買的選擇權和內裏（可能）牽涉的道德責任，這種民眾自發、以不同的媒介溝通消息的全民監察，加上傳媒發揮功用和政府適時回應，各方的協作值得予以正評。而其中最重要的，我認為是民眾的部分。

民眾之所以上心、肉緊，當然是看見口袋中的一分一毫被商家明搶時，但假如我們把視線放遠、把畫面拉闊，會明白到整個社會得以運作，實質上也是靠著大家的錢——只是這些鈔票不是直接由我們錢包中取出，但歸根究底，也是你和我的血汗錢。

監察重要，而且不應只限於今次消費卡的運用；公權力如何運作、立法會內如何決定那些影響全澳市民的法案、基建項目如何運用公帑⋯⋯以上種種，都需要監察，需要發聲，需要維權。

消費卡的8,000元（編按：8月起澳門居民將再獲發第二輪5,000元補助）總會用完，但希望這次全民監察的情況，能擴展至社會的不同層面，一旦有「明搶」澳門人錢的事發生而被揭發時，大家繼續會「看在眼裏、記在心裏」，而不是「唔好搞亂澳門」。

本文獲授權轉載，標題為編輯所擬，原文見作者Medium。

相關文章：

責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin