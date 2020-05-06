指揮中心：高山山屋7日開放登記，中華職棒8日開打每場千人為上限

中央流行疫情指揮中心今（6）日舉行記者會，指揮官陳時中表示，中華職棒8日起開放球迷進場，初步規劃可開放1000名觀眾進場。至於國家公園高山山屋，也將從明（7）日起恢復開放線上登記。

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增1例境外移入病例（案439），為30多旅外工作女性，於今年1月至英國工作，4月26日返國，國內目前累計個案分別為348例境外移入、55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，339人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心表示，新增個案案439返國當天即有鼻塞、倦怠症狀，入境時主動申報後，由機場檢疫人員採檢並送至集中檢疫所，因檢驗結果為陰性，27日由檢疫所安排入住防疫旅館。而個案於居家檢疫期間持續有流鼻水及鼻塞、味覺異常症狀，5月4日由衛生單位協助安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療。

指揮中心指出，個案入境後即由相關單位安排入住集中檢疫所及防疫旅館，並未與親友接觸，將進一步調查同班機旅客，以進行接觸者匡列。

國家公園山屋7日開放登記，職棒5月8日開打

因應疫情趨緩，指揮中心副指揮官陳宗彥今日也宣布，明日起開放民眾線上登記使用高山型國家公園（玉山、太魯閣、雪霸），自公告日以後之新申請者與候補者，依放寬後之住宿量申請辦理，提供登山者回到正常的服務。

另外，中華職棒例行賽5月8日開打，指揮中心表示開放民眾入場觀賽，但以每場1000人為上限。

另外，自4月9日起暫停營業的酒店舞廳管制，未來也將有進一步的放寬。陳時中表示，若業者能保持社交距離、維持個人衛生，如果能管理良善，對於出入者做登記、管制體溫等等。如果做得好的可以看看，做不到的就要再等等。

另外，指揮中心表示，8日起滯留武漢國人返台將不再提供定點航班或包機的服務，民眾可自行搭機返台，但沒有取消註記，返台後必須赴集中檢疫所14天。而4月21日第4班定點返台專案航班共229名湖北返台民眾，已監測期滿解除隔離，今日返家自主健康管理；另有關129名印度返台民眾，檢驗結果均為陰性，目前無後送就醫者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

世界各國紛紛解除封境，台灣是否已做相關討論？為此陳時中表示，台商要回台當然沒有問題，但目前港澳人士還在限制範圍，現在已請經濟部列出台灣在國際產業受影響的情況，未來要開放的話，人數總共有多少人，必須得到相關資料，才能做相關規劃。

萬元紓困之亂，陳時中：開放到6月底，人流可分開

而行政院公布擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，今日為申請首日，各地區公所都湧現排隊潮。為此，陳時中也於記者會呼籲民眾，相關請領開放至6月底，有2個月時間，民眾可以把時間錯開，不會因為來得晚，就領不到。

有關檢附資料不易拿取，陳時中表示，為減低民眾困擾，有提供切結書給民眾，包括備齊人口存摺、沒辦法提供存摺資料者則簽署同意交由承辦單位稽核；如無法檢附工作證明，只要簡述工作如何受疫情影響就可以了，不一定需要拿批發數量證明，陳時中表示，這對任何人來說都是很難承擔的。

陳時中說，只要能切結，來申請就相信，但如果一點東西都沒有，公務體系在發放現金上有一定的困難，不是說來就給錢。只要能切結，就能從簡、從寬、從速。

國內疫苗拚量產，最快秋季上市

另依據《中央社》報導，國光生物科技今日舉行記者會，說明自主研發的武漢肺炎候選疫苗最新發展進度。董事長詹啟賢表示，目前動物小鼠試驗疫苗抗體反應佳，目標下半年啟動人體試驗，希望明年秋季上市、明年冬天有需要的台灣人都能施打。

疾管署長周志浩表示，未來疫苗的施打對象，有規劃部分族群優先施打，以醫護人員為第一優先，後續有風險族群依序排，但還須要和專家小組成員討論，是否公費施打，也要評估疫苗供應狀況做決定。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：潘柏翰