看到瑞幸咖啡財報這三點不尋常，投資人心中該響起「騙局」警鈴

文：吳宗賢（Eddy Wu每篇帶給你一些商管啟發）

過去有幾個著名的商業騙局，包含安隆案、惡血，近期的則有瑞幸咖啡。其中瑞幸咖啡僅花幾年便迅速上市，對於投資人來說，上市往往就能夠取得公司更多的營運資訊，並從財報中看出些許端倪。

本篇文章將簡要分享瑞幸咖啡在財報上的一些指標，若持續關注瑞幸財務狀況的投資人，其實是有機會從這些數據中深度檢視這家企業，並提前預防可能的騙局產生。

當中顯而易見、投資人該響起心中警鈴的，包含以下三點：

毛利過低，不合理的展店速度 不斷攀升的銷管研（行銷費用＋管理費用＋研發費用）速度 自由現金流低

一、淨利過低，不合理的展店速度

當我們想了解一家公司的營運狀況時，毛利（營收狀況－營業成本）和淨利（毛利－營業費用）狀況，永遠是可以優先確認的指標。

如表一、二我們可以發覺，雖然瑞幸咖啡的毛利狀況有逐漸好轉的趨勢（規模化產生的效益），然而因瑞幸仍透過大量的補貼策略和市場營銷，導致其營業成本仍逐年上漲，並使其淨利為負值。

圖片來源：作者提供 表一：瑞幸咖啡毛利狀況（單位：百萬人民幣）

圖片來源：作者提供 表二：瑞幸咖啡淨利狀況（單位：百萬人民幣）

若與其競爭者如星巴克對比，會發現星巴克的毛利率大多在60％前後，且維持15％的淨利率成長；因此相較瑞幸，星巴克的營運是更加穩定的。然而縱使在這樣子的情況，卻仍見瑞幸於不斷虧損的同時，還能不停地展店──在2019年以平均每天開6間店的速度擴展。

在營運模式尚未成熟，甚至仍不斷虧損的情況下，瑞幸咖啡堅持採用不斷擴店的營運策略，試圖擠掉其他競爭者。然而投資者須思考其在咖啡市場中，是否真能成功擠掉其他的產業競爭者？若商業模式顯然難以支應其營運，是否仍應投資此家公司呢？

二、不斷攀升的銷管研速度

瑞幸咖啡作為市場的新進者，需不斷在行銷研發上投注大量資金，才能支撐其話題和曝光度。因此可以從損益表中觀察到，瑞幸咖啡每季的銷管研（行銷＋管理＋研發）費用持續攀升，沒有走低的趨勢。

從下表中我們可以得知瑞幸咖啡的營業費用（銷管研費用）的金額是逐年攀升的，主要仍是因為其不斷透過大規模展店、價格補貼、子品牌建立等方式，讓自己能一開始就快速切入市場，並獲得許多投資人的關注。然而這樣的作法卻也導致營業費用過高，而其本業完全無法賺錢的窘境。

雖然或許有人會認為目前的營運方針，是為了搶奪咖啡市場，並培養消費者忠誠度，然而在價格敏感度相當高的咖啡市場中，瑞幸咖啡是否真能產生差異性並建立消費者忠誠度？若其不再進行價格補貼，消費者是否仍願意購買？抑或是會陷入競爭者間的價格戰，造成兩敗俱傷？這些或許都是投資人可以從其本業和營運狀況，進行判斷和思考的地方。

圖片來源：作者提供 表三：瑞幸咖啡銷管研費用

三、自由現金流低

從瑞幸咖啡的現金流量表中可以發覺，整體現金流雖然為正值，然而自由現金流卻極低。主要原因仍在於瑞幸咖啡的現金流大多為融資所產生，因此對現金的運用相對被動，不時會受到其他股東左右。

另外在本業無法賺錢、卻仍不斷投資擴大資本情況下，產生了自由現金流（營業＋投資）為負的狀況：

來自營運的現金流（稅後淨利＋損益表調整項目資產負債）：-1125.67

來自投資的現金流：-1605.67

來自融資的現金流：5491.83

其他相關指標

除了以上幾點之外，仍有許多營運資訊，可以讓投資者從財報進一步了解這家企業，包含現金、負債比、保留盈餘等。而這些資訊也都可以提供給投資人，做進一步的分析和判斷。

以下也提供這幾季瑞幸咖啡的財務分析，供大家進行參考和比較：

圖片來源：作者提供 表四：瑞幸咖啡現金流

圖片來源：作者提供 表五：瑞幸咖啡存貨比率

圖片來源：作者提供 表六：瑞幸咖啡負債狀況

閱讀完本文之際，一起來進行兩個延伸思考：

1. 財報理應體現客觀的公司資訊

從基本的財務三表中：資產負債表、損益表、現金流量表，往往可以提供給投資人最為客觀的營運表現。閱覽財報時，可以從歷年的變化以及相關產業競爭者的比較，去進一步評估公司的表現是否合理，該加碼投資抑或逃離出場。

2. 商業模式的考量

除了報表外，商業模式也是投資須衡量的因素之一。尤其近幾年平台企業漸增，包含了Uber、Airbnb等，而這些企業目前營運上大多都是虧損的，不追求淨利，而是先追求更多的用戶和平台效應。

因此除了財報外，相關的營運指標，如獲客率、客單價、留存率等，也是需要關注的。然而瑞幸咖啡本質上仍是傳統的咖啡產業，而非平台模式，因此是更需要關注本業，若一味追求用戶成長反而未必是經營最佳選擇。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航