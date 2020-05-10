台灣的罷免案通常很冷清，韓國瑜的團隊卻將它越炒越熱

文：羅承宗（1973年台北市生。台大法律學士、碩士，輔大法律博士。現為南臺科大財法所教授兼所長。主要關心學術領域為財政法、行政法、地方自治與娛樂法。著有《新世紀財稅與預算法理論與課題》、《財稅法制的新視野》等學術專書。同時亦為ACG、GUNPLA與Big Scooter愛好者）

距6月6日罷韓投票，僅剩1個月光景。對於高雄市長以降的局處首長、機要約聘來說，這場罷免乃攸關薪水與前途的終極之戰。尤其局勢演變至此，罷韓呼聲呈現越形高漲趨勢，「韓國瑜們」的焦慮，可想而知。

總統大選甫於1月落幕。「總統未遂」的韓國瑜，理論上應該把握黃金時間來修復與高雄市民間的緊張關係，洗心革面當個認真好市長。只是，回顧這3個月來，「韓國瑜們」犯下太多錯誤，導致市長寶座弄得如此岌岌可危、焦慮萬分。

錯誤之壹：繼續背負「不忠市長」惡名

2020年韓國瑜參選總統落敗的關鍵原因，在於「不忠」。對於在2018年11月用89萬票把韓國瑜推向市長寶座的高雄市民來說，沒人可料想到其就任不到1年，韓國瑜就請假選總統去。這種背棄市民的不忠之舉，很難讓人釋懷。觀乎2020總統大選，現任市長韓國瑜在高雄市總得票數居然僅61萬票而已。

若進一步剖析，韓國瑜的不忠，心裡最感傷的，其實是傳統被視為政治立場偏藍的眷村支持者。要知道在眷村文化裡，「忠義」是一個被崇尚的傳家基本價值，韓國瑜自己眷村出身，卻輕易地、迅速地棄守對市民的政治責任，令人憤慨。左營、楠梓和鳳山區的眷村勢力雄厚，但比較2018年市長選舉，2020年總統選舉韓國瑜在這3個票倉支持度大減，左營得票率從62.0%減至41.8%，楠梓得票率剩36%，在人口最多的鳳山區的得票率也減至36.2%。這些數字，證明了一切。

Photo Credit: 中央社

當總統敗選已是既成事實，韓國瑜又說了什麼呢？檢視韓國瑜的總統敗選感言，基本上分為兩部分。前者針對總統大選，後者則針對高雄市民。前者內容大抵為「服從選舉結果」、「個人努力不夠，辜負大家對我的期待」、「明天起來我們還是希望見到一個團結的台灣，不管各行各業、人人在自己崗位上努力奮發」等一些四平八穩的漂亮場面話。

後者則為「星期一我會繼續回到市府上班，春節快到了，要抓緊治安、物價和觀光風景區的環境工作等，我要繼續執行肩膀上的責任」云云。從全國選民來看，總統敗選人韓國瑜的談話尚稱合格；但從高雄選民角度而言，這位「不忠市長」沒有對高雄市民說一句抱歉，且又擺出一副「雖總統選輸了，但下週一依舊爽當市長、主持大局」貌。這種把堂堂高雄市當作「政治備胎」的傲慢姿態，怎會讓選民吞得下這口氣？

錯誤之貳：錯把罷免當選舉操盤，升溫罷免氣勢

從法制史角度來看，在選舉權之餘，又特別崇尚罷免乃至創制、複決重要性者，最重要的倡議者就是中國國民黨總裁孫文。也是受「中山學說」強烈影響之賜，「選舉、罷免、創制、複決」明文被當成中華民國憲法本文第12章的標題，進而在憲法第133條規定，被選舉人得由原選舉區依法罷免之。換句話說，不問中央或地方層級、不分公職或民代職位，只要是人民透過選舉賦權者，就可依法罷免之。

隨著中華民國法體制從中國飄揚到台灣，台灣從此跟罷免制度結下了不解之緣。 只是要特別注意的是，在法律結構設計上，選舉跟罷免完全不同。以包括市長在內的民選官員選舉為例，前者只要在全選區裡拿到相對多數票便能當選，不問投票人數多寡，沒有門檻問題。在此制度設計下，各方候選人積極進行各類型參選活動，企圖吸引選民青睞，自是當然。總的來說，選舉打的是「熱戰」。

Photo Credit: 中央社

反觀罷免，為防止民選官員乃至民意代表當選後動輒受到罷免，導致政治過於動盪，設有各種門檻乃罷免制度的「標準配備」。鑑於昔日罷免門檻過高，2016年時選罷法下修，改為同意票數高於反對票數且達原選區選舉人總人數1/4以上，即可通過罷免。在此制度設計下，鼓吹罷免陣營的策略如同選舉一般，要以各種積極的手段來提高選民投下罷免票的動機，依舊還是「熱戰」。但是對包括被罷免人在內的反對罷免陣營而言，保衛戰的關鍵在於拉低頭票率，不是鼓吹支持者出來投下反對罷免票，總的來說，打的是「冷戰」。

無可諱言的，今年2月以來如火如荼的罷韓行動，可謂韓國瑜重回政壇以來面臨的最大危機。讓這個危機持續攀升，除了罷韓團體努力以外，韓國瑜陣營也充分地扮演助攻角色。細數之：高雄市選委會在民眾連署過程中的諸多積極刁難、針對罷韓投票積極委託律師提出停止執行、以超高效率針對性地積極處理的罷韓廣告物、積極杯葛投票所設置、由支持者積極大買400幅「清廉好市長」廣告……這些諸多的積極性操盤動作，都是讓6月6日這場罷韓投票朝「熱戰」邁進。

總之，倘若罷韓投票真能的成功，這個重大的操盤錯誤，絕對是箇中關鍵因素。 最後，退萬步言，縱令罷韓投票功敗垂成，2022年地方大選也不過是後年的事。當初說好的愛情摩天輪產業鏈、承諾的發大財等政見，如今安在？自從有了Google以後，選民完全不健忘。若屆時沒有給選民滿意的交代，韓市長就算僥倖逃過罷免這關，恐怕也很難跨越那關。

延伸閱讀

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航