《不節食更健康》：「健康飲食癡迷症」與厭食症、強迫症有些類似的共同特質

文：琵克希．特納

「健康飲食癡迷症」一詞的英文（orthorexia）有著和厭食症（anorexia）相同的字根，而兩者之間也的確有幾個共同之處。厭食症和健康飲食癡迷症患者有著相同特徵，像是完美主義、焦慮感、控制欲以及有自制力；兩者在違反特定飲食「規則」時，也會抱有同樣的負面情緒，如罪惡感和焦慮感。

但是厭食症患者比較專注於食物的分量，而健康飲食癡迷症患者則比較注重食物的品質，結果就是這兩種患者都有可能在飲食中戒除特定食物類別，因而通常會導致體重下降。

然而對厭食症患者來說，減重是刻意為之的目標，但對健康飲食癡迷症患者來說，體重卻不是重點，減重也不是最終目的。他們通常不想造成這樣的結果，不然就是比起身體健康，體重降低只是次要目標。

我先前曾提過，這兩種疾病的關鍵差異之一，就在於厭食症患者通常會試圖隱藏他們的飲食習慣，而健康飲食癡迷症患者則樂於向朋友和家人宣揚這些飲食習慣，甚至會在社群媒體上向陌生人大力推薦。

除了和厭食症有共同之處以外，健康飲食癡迷症和強迫症（obsessive compulsive disorder,OCD）也有些類似的特質，像是花費時間謹慎測量食物分量、計畫飲食內容，而且整天都會不斷想到有關食物的想法，即使用餐時間以外也是如此。

而兩者的主要差異則是，對強迫症患者來說，他的想法和偏執似乎與自我理想形象有所衝突，因而讓患者感到痛苦；而健康飲食癡迷症患者對健康飲食的偏執，會被認為是很正常的事，甚至符合患者自身的期望。即使兩種病症有著相似之處，健康飲食癡迷症仍被視為獨立的一種病症，而非厭食症底下的一種亞型。

現在醫界所觀察到的一股趨勢是，厭食症患者常會在復健過程中，轉向健康飲食癡迷症；這可能是病患所做的妥協，從重視食物攝取量轉向重視運動控制，換成社會較可接受的方式。在厭食症患者之中，有較嚴重的健康飲食癡迷症症狀的病患，似乎比較接近康復的狀態。因為健康飲食癡迷症的傾向讓他們更能自我控制，也能學習「正常」的進食，代表健康飲食癡迷症傾向可以作為厭食症復健過程中的一種治療方式。

但要注意的是，我並不是說有健康飲食癡迷症傾向的人，就代表他們已經完全康復，因為他們和其他沒有健康飲食癡迷症傾向的厭食症患者一樣，在飲食習慣方面仍然失調，代表他們和食物之間的關係仍然不健康、也不理想。

病因

誰有罹患健康飲食癡迷症的風險？目前研究顯示，受到這種疾病影響的人數比例約占總人口數的百分之一，和其他飲食障礙症狀的罹患機率類似。但高風險族群似乎是對健康和營養有著極高興趣的人，或是因為工作而需要維持特定體態或健康狀態的族群，包括瑜伽教練、營養學家、營養學系學生、年輕運動員和體育學系學生。

造成任何飲食障礙病症的原因都很複雜，而健康飲食癡迷症也是一樣。試著找出一個特定病因是件很困難的事情，彷彿發病的原因明顯只有一個，但事實上，可能會有數個潛藏問題導致患者罹病。根據目前研究結果（雖然相關研究並不多）加上我自己的臨床經驗，以下是我判斷出的幾項可能誘因和病因。

失控感

和其他飲食障礙病症一樣，「控制感」在罹患健康飲食癡迷症上可能扮演著極為重要的角色。如果有人在生活中經歷困難，覺得對自己的生活失去了控制，無論是父母離婚、經歷分手、遭受虐待、即將聽到重大病症診斷結果，或是對自身健康有著疑慮，食物可能就成了你唯一能控制的東西，這種程度的控制感能讓人感到安全和放心。

而控制感可能會以飲食障礙的形式出現，例如厭食症，或是以成為「最健康的人」這樣的目標出現，也就因此導致了健康飲食癡迷症。

社會對美麗和健康的定義

雖然健康飲食癡迷症並不等於想要變瘦，但患者追求健康的目的也可能會受到社會鼓吹的「苗條理想體態」或「瘦的理想體態」影響，而追求視覺上的美麗。

只要隨便問任何一個人，他們認為「健康」的人看起來應該怎麼樣，答案通常會是一個苗條的女人（但不會太瘦），有點曲線、小腹平滑、頭髮柔亮，肌膚也閃閃發光；基本上，幾乎就等於所有知名健身部落客的身材。而「健康」的男性相對則有著結實的身材、明顯的肌肉線條、平滑的肌膚以及明顯的下巴輪廓。

看看《愛之島》（英國早期的約會真人秀節目）相親節目的參加者，這一切就更明顯了：裡面每一個人都符合這樣的條件。他們都符合苗條或結實的標準，因此才會被視為吸引人或受歡迎的對象。

如果你沒看過《愛之島》（無論是英國還是澳洲版本），那就想像一下美國的《鑽石求千金》或《你是那個幸運兒嗎？》（按：皆為美國約會真人秀節目）等節目。如果有人的體型不符合這些理想標準，可以理解這為什麼會讓他感到自尊心低落或質疑自身身體意象。

一般而言，媒體通常是飲食障礙的問題來源，但這麼說過於簡化了問題，也無法詳細解釋飲食障礙的複雜性。雖然社會上對於美的定義，會透過媒體宣揚的美麗形象進而影響飲食障礙；然而，一個人是否會罹患飲食障礙，則要視他們是否把這些形象內化、並把自己和這些美麗形象做比較而定。

因為這些照片通常會被美化或修圖，與之相較也不會有什麼好結果，還會讓人覺得自己的實際形象和自己應有的形象有落差。如果有人看到這些形象，卻不會把自己與之比較的話，患有飲食障礙的風險就很低。

除了普遍可見的美麗的理想定義之外，還有一股逐漸興起將健康道德化的風潮，甚至到了認為追求健康是每個人應有的道德義務的地步。透過進行健康行為（雖然是極端的程度），人們就會受到稱讚，並被視為社會中的良好成員，而不會成為社會健康照護系統中的「負擔」。儘管追求健康可以說是一種相當自私的行為，卻被視為是一種無私的追求。

相關書摘 ▶《不節食更健康》：在推崇苗條的教派中，肥胖被視為一種失德

書籍介紹

《不節食更健康：英國營養師帶你破除減肥迷思，善用直覺飲食，培養身體自癒力》，時報文化出版

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作者：琵克希．特納

譯者：張郁笛

吃得對，才健康！相信身體訊號，怎麼幸福就怎麼吃！面對食物，你是否曾有過以下經驗？

因為壓力大或心情不好而大吃大喝，事後感到後悔，就用運動或節食來「彌補」錯誤

勇於嘗試各種最新的節食法或減肥新招，成功瘦了幾公斤後卻又復胖

比起「加工食品」，在吃東西時總是傾向選擇「天然無添加」的食物

覺得現代生活充滿太多毒素，為了健康，身體有時候也需要進行排毒

吃東西前都會先確認熱量，總是選擇熱量最低的或是乾脆不吃

以上行為皆隱含了關於健康飲食的迷思，本書根據食品科學、心理學、行為學和營養師等專業人士的理論，說明不必節食也能保持健康的原因。同時也收錄各式表格，釐清大眾過往對於食物的錯誤觀念。

身為營養師的琵克希．特納以科學懷疑態度來看待「營養」，並解釋為何節食總是無法成功，食物焦慮、情緒性進食、健康飲食癡迷症背後的科學為何，以及其他因錯誤資訊而形成的不健康飲食習慣。

琵克希．特納想告訴每一位曾嘗試過節食的人：「有限的生命並不代表我們不能盡情享受生命中的一切，而食物正是生命中非常值得享受的一部分。」

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航