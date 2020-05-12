《張彭春清華日記》導讀：尋訪1920年代一位知識分子的足跡

文：呂芳上（前國史館館長）

〈尋訪1920年代一位知識分子的足跡：《張彭春清華日記》導讀〉

（前略）

三、「教育政治」：1920年代的學界派系管窺

政界有派系，人所週知，學術界、教育界也有派系，常成興風作浪的勢力，姑名之曰「教育政治」。1920年代學界掀波的由來與力量，在張彭春日記中可得一二。

1923年，張彭春到北京清華園的目的，是想在清華產出新大學、新精神，以推動「新君子教育」，好好培育年輕一代新中國領袖人才。（1923.10.2、1925.5.28《張彭春清華日記》）理想可謂遠大，但無風不起浪，風從那裡來？張彭春致力清華改制過程，草擬改大的章程、計劃改組董事會、規劃大學與出洋學生分立諸事，無不涉及複雜的經費分配和盤根錯結人事問題。清華靠庚款，錢多，人多覬覦，這就應該是第一陣「風」。1925年8月31日，張彭春日記說：「清華經費充足。薪金比其他學校都大，並每月必可拿到。住處的舒服是全國無雙的。那裡有這樣的田園、林沼、泉水、洋房？如此好環境，如何別人不窺視，不妬嫉，不設法攻擊、批評、拆毀？」從這兒出發，他想到要公平、正義，具體的作法是教職員減薪、改組作人傀儡的董事會、清華學生不再獨享公費出洋等，無不與個人利益攸關，派系成形，改革阻力隨之而至。

和錢相關的是「權」（位置），這是第二陣「風」。這緣於清華隸屬外交部管轄，1920年前後北洋政局如走馬燈，外長或內閣總理一有變動，往往使清華校長難安其位，1924年後屬外交部系統的曹雲祥校長即如此。雖然張彭春屢屢撇清無代理或接任校長意願，但日記又每每透露他的權力慾望。於是個人布局、友人附和，「對立者」成形，黨系影子遂告浮現。

在這些背景下，日記中呈顯了學界這樣的派系圖景：

（1）東南集團。有東南色彩之郭秉文、黃炎培（日記中以「」代二人），其後加上陶行知，他們的平民教育促進會，或中華教育改進社，被看成南方「教育」勢力，想染指清華。張彭春鄙視他們是搞教育行政，苟苟蠅營於權力之爭者，並直接指斥郭、黃、陶為「教育督軍」、「小教育政客」，背後有美國勢力作靠山。（1923.8.10《張彭春清華日記》）

（2）主導董事會的「外交系」。北京政府外交部官僚為主，原以聖約翰大學畢業之外交官為多，也與美國關係密切，他們控制學校撥款、影響校長任命。張彭春知道「『外交系』不願舍開管轄權！不要作夢！在『外交系』下弄幾年舒服飯吃倒可以辦到，想要根本改造是萬萬不能的！」（1923.12.10《張彭春清華日記》）張彭春本來的改組董事會想法是將原有董事會一分為三（分基金、大學及選派留美董事會），削減其權限。本來以外交部掌理教育，外行人管教育，違反常理，被視為改革對象，外交部因此與教育部甚至學界產生對立是自然的事。不過、曹雲祥校長則圓滑，表面附和改組，實際列屬外交系。

（3）北京派。在北京除了外交部外，在學界還有兩批人馬對清華校務有意見，一是被看成學界「搗亂分子」的留法李石曾派，因他們仇視美國留學生，接近俄赤、控制法俄庚款，與軍人馮（玉祥）互相勾結，自會對清華辦校有敵意。與張彭春走得較近的北京知識人是胡（適）、丁（文江）、梁（啟超）等人，他們屬正人君子，但顯然又比較沒計畫，不生作用。北京大學也有些人想著清華優厚地盤，被張彭春視作威脅的，除已在清華的王文顯之外，還有蔡、莊、陳、鮑等人。（1924.2.26《張彭春清華日記》）除了清華校內的《清華週刊》外，北京知識分子、美國人往往比較善於利用中英文媒體炒作議題，也很能影響校內外氣氛。

（4）「清華人」與「天津派」。在校務改革過程中，在校內也不免有人拉幫結黨或生隙樹敵，張彭春很了解，內外夾攻下，改革匪易，「因為大家把持權利；學生是為出洋去的，不得出洋，必生反動。好教員不願在清華長留。想吃『肥差』倒是不難，一想改進，必先打破舊習，政府必須有人主持，外交部特別信任，不然，動必無效。」（1923.4.12《張彭春清華日記》）在校學生如出國想望幻滅，必造成不滿，而早期清華畢業返國留學生，即日記中指稱的「清華人」，更不免企求回校占地盤，一旦不成，不免心生怨望，成為改革阻力。他舉出「莊、張、錢、李、陳、朱、葉、吳、蔡、朱、趙等——這都不過是先鋒，大隊在後面！」他把這一批人與「外交系」同歸為清華改造的不合作者，他預言清華終歸「清華人」之手。

最初到清華一起共事的，有幾位來自天津南開的，如余上沅、梅月涵、莊澤宣、戴志騫等人，被歸為「天津系」，在清華一如曹校長會議上所指稱：「你們南開！」（1924.2.26《張彭春清華日記》）清華的「南開幫」，似乎令人側目。這也正是張彭春在校務改革中，最不願看到這種有「黨系之爭」的標籤。既使如此，張彭春個人在清華確有南開味兒，只要看日記中的記載「本著南開的精神在清華奮鬥」、「清華有清華的使命，與南開不同，應相輔而不應相爭。」（1925.4.9、1925.4.10《張彭春清華日記》）等種種用語即可知內情並不單純。

四、富清華．窮南開：張氏兄弟與北方兩高校

1916年8月，張彭春回國後，出任南開學校專門部主任兼代校長，1919年受其兄張伯苓之命任南開大學籌備主任，主持制定大學計畫書、擬訂校章、組織招生，9月25日，南開大學正式開學。被張伯苓尊為「南開校父」的嚴修，辦教育主張講中學以通經致用、講西學以強國富民，強調德、智、體、美四育並進，注重人格修養及新校風的建立，後來天津八里台南開的特色在此，也深刻影響張氏兄弟南開、清華辦校的作為。1910年，梁啟超曾寄望私立的南開大學，不只是私立大學之母，且為全國大學之母，後來張伯苓把南開辦得有聲有色，寫下中國近代高教史難能可貴的一頁。張伯苓的辦學能力，深受肯定，也教他弟弟刮目相看。因張彭春在南開、清華兩校的經歷，使他的日記內容同時可成為兩所名校的珍貴校史資料。

從日記中體會，清華時期的張彭春，一直有濃濃的南開情結。1925年4月初，南開與北師大足球賽、棒球賽，南開輸了，「看足球比賽時不免有偏向南開的表現。這種心理也很有趣。南開勝像於我有榮耀似的！」（1925.4.9《張彭春清華日記》）過幾天，「南開棒球又失敗，其實與我無關，我覺著像我自己失敗似的！這就是太有成見的明證。」（1925.4.11《張彭春清華日記》）張彭春「人在清華、心在南開」，明顯的第一個例子，是在清華的事業遇著不順遂，便自誡別以南開為退路的打算，這正是心中有所盤算的暗示。第二個例子是他常述說張伯苓主持窮而有義的南開種種，很不願看到富而驕的清華。

清末民初，在中國要朝自主經營、自負盈虧、自我發展的方式辦理私立學校，相當不容易。富清華、窮南開，兩相對照，更見明顯。1920年代初期，正當北京政府鬧窮，國立各大學教師領不到薪水，聯合起來形成索薪潮時，清華靠美國庚款，待遇高、發薪穩定、住宿及校園條件好，十分令人眼紅。據日記推估，張彭春任清華教務主任月薪約四百元，一般教授約三百左右，比起其他學校高三分之一或四分之一。錢多，貪錢，張彭春認為會上下交征利，不是辦教育的好事，故計劃由自我減薪作起。相對的，認為他五哥（張伯苓）辦南開，特別值得表揚。張彭春指出像南開局面小又窮的私立學校，能辦得起來，靠嚴修的德望之外，便是張伯苓具有過人的毅力、計畫和用人的本事，尤其是籌款，張校長極有弄錢本領，會募款，幾乎成了「損錢奴」。（1925.7.4《張彭春清華日記》）

張伯苓辦的南開中學，被公認是全國最好的學校，後來私人自辦的南開大學成績也不遜於國立大學，張彭春的看法是他五哥很「會用人」。1920年代，張伯苓延聘了大批美國留學生任教，陣容相當堅強，但由於教員待遇難與國立大學比肩，流動性大，演成「勤換主義」；但職員不同，「南開職員代表學校精神。在南開職員長——有自開辦來沒有更動的。」（1925.6.27《張彭春清華日記》）職員人數不多，薪水一律不高（待遇不過四、五十元）。校長用特別方法造成團體精神，使他們能吃苦、能犧牲、能百折不回，「覺著在南開作事特別痛快」。他們所長的是「誠」、「忠」，所以南開精神全寄託在「職員」身上。張伯苓這種窮學校的領導統御方法，跟清華不同，難怪張彭春兩相比較，感觸良多。

五、結語

「日記」雖屬個人、私家，甚至是片面的文獻，但它是原始可受參照、公評的重要歷史紀錄。張彭春日記雖只有三年不足的記載，但從他的「心曲」可看到人性，從他的「閱歷」可見到世態。他雖受西方教育，但不失中國知識分子傳統，時時自檢、自省，以傲、怠、偽、貪自惕，以溫、良、恭、儉、讓自期；他有意清華校長，自歎中文不行不足服人，為此，他尊崇梁啟超、推尊胡適之、交好徐志摩，狠下功夫，苦學國學。只是生性內向，患得患失，卻又自傲傲人。在性格上多疑且自我矛盾，內心常有「二我」的衝突，常公開批人，接著反悔，很想當校長，又擔心條件不夠，難得人緣，於是退回斗室，以教育為職業、以藝術為志業自許。從這樣一位自稱「粗笨北人」的言行看來，五四時期的新知識分子是有相當過渡色彩，不是那般的激進和反傳統。

在教育這一塊，張彭春真的想以南開和清華這兩塊基地，作中國中等和高等教育的研究和試驗地，目的在促進中國的現代化，他1920年代所作所為，正符合當時「新教育革命」的呼聲，他的日記印證了時代的潮流。

其實，張彭春在藝術面也有相當表現，他是中國近代話劇運動的先驅者，據記載，曹禺編劇、周恩來演戲，均曾師從張彭春。1930年後梅蘭芳劇團在美、蘇的公演，張彭春還是使京劇走上國際舞台的總導演，故有「中國戲劇第一導」之稱。張彭春自己也很以推動藝術發展自許，他在1923年8月2日說的內行話可以證明：「藝術大概是容易讓人發狂的：講到藝術的時候，頭就在雲霧中了！我這幾天因為常談藝術，所以在班上說了許多小器的大話。……真藝術家一定是謙虛沉靜的！藝術不是不可講的，只於不要讓他感動我的氣浮。王爾德的作品，自然是浮的；Pater的作品，容易使我懶惰；Tagore容易讓我坐在那裡作夢；讀完了讓我作事的有Emerson、Nietzsche、Shaw……」。他常在北京看梅蘭芳、楊小樓的戲，也不時在京、津演講中國戲劇，他編過好幾齣中英文白話劇，自認「劇是我第一個使命，必要發達到最高可能。這是在北京的一個重要理由。」（1925.6.25《張彭春清華日記》）

他喜歡與教育界、文學界人士交朋友，因此參加了知識分子組織的中華教育改進社、新月社、現代評論社等社團活動，這些活動在張彭春日記中，多少留下一些足跡。張彭春在民國歷史上不是很知名的人物，也許可以說是受他哥哥張伯苓校長的「盛名之累」，何況中國大陸於1978年以前，在南開，連堂堂首任校長張伯苓的名字都不能提，那曾出任國民政府外交官的張彭春，自更默默無聞了。直到1994年，南開大學出版社才把張彭春列為「南開精英」，距他過世已超過三十年了。

張彭春，是1920年代留美返國，服務於清華、南開，以「新教育」推動中國走向現代化知識菁英的代表。這套日記，足作這群知識分子、這個時代的見證。

書籍介紹

本文摘錄自《張彭春清華日記（1923－1924）》《張彭春清華日記（1925）》，民國歷史文化學社-源流成出版

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作者：張彭春

前國史館館長呂芳上專文導讀

從「清華學校」到「清華大學」，教務長張彭春的教改現場資料

清末民初，美國退回中國的庚子賠款為教育事業注入全新的力量，培育了一批中國早期的留學生，張彭春也是其中一人。他考取遊美機會後，在克拉克大學取得學士，哥倫比亞大學取得碩士、博士學位，回國後先在哥哥張伯苓創辦的南開大學任職，1923年到清華學校擔任教務長。

庚款挹注的清華學校當時正處於轉型期，學校性質、組織體制、課程規畫等都亟需改革。然而因為該校與外交界、教育界、學術界等均有牽涉，各派系的諸多糾葛使得改革遭遇莫大阻力。張彭春雖然最終未能完成改革心願，但他起草的清華大學組織大綱、課程大綱等初步計畫，仍為清華學校數年後的改組提點了方向。

民國初年，知識分子如何在傳統與西潮的十字路口實踐自我？各方派系相爭的清華學校，又扮演什麼角色？張彭春是1920年代留美返國，服務於清華、南開，以「新教育」推動中國走向現代化知識菁英的代表。這份日記，足作這群知識分子、這個時代的見證。

Photo Credit: 民國歷史文化學社-源流成出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰