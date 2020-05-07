真實外送員心聲：「我的夢想跟外送無關，但外送是讓我實現夢想的第一步」

「接單、取餐、送餐」，不管基於什麼樣的理由來從事外送工作，這都是每一個外送員必須做好的三件事。

在最新一份針對外送員的線上質化調查中，可以發現許多外送員從事這份工作的主要動機，以及最真實的工作心得。此外，這份調查也試圖翻轉大眾對於外送工作的刻板印象，透過實際外送員回應，得以探究外送員努力賺取收入之餘，同樣保有對工作的認真態度與熱情。

工作本身的成就感是一回事，更重要的是，外送同時也可以是完成夢想的重要途徑。

外送工作迷思：危險、做不久

Photo Credit：TNL Brand Studio

根據近期一份外送員的量化調查發現（如上圖），許多人尚未加入機車外送的原因，除了時間不夠多、不了解工作內容等因素，工作危險性高、沒保障等考量，也是讓求職者卻步的原因。然而，根據實際外送員的回饋，上述因素恐怕都是要被打破的迷思。

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每一份工作都有它的挑戰之處，如何從中學習面對挫折、找到成就感與快樂，是不能避免的功課；外送工作也不例外，根據質化調查結果，可發現外送工作同樣會帶來正面與負面的經驗。

從正面經驗來看，許多外送員透過這份工作增加與人接觸的機會，並從中體驗到貼心客人的回饋、幫助他人的成就感，甚至因此重逢舊識、或遇到平常不易遇見的名人等。

另一方面，在負面經驗的分享中，除了遇到態度不佳的客人，或是等太久而令人不快之外，由於外送員的工作與交通路況息息相關，如果路不熟悉、一時閃神，過程中難免遇到麻煩事故。而這樣的負面狀況，也考驗著外送平台危機處理、面對員工權益的態度。

事實上，不少外送平台願意與時俱進，為了優化外送員的工作權益，上線了許多保障和福利，諸如：保險、機車修繕／加油補助，或用餐折扣等。

以foodpanda為例，除了不斷宣導正確的道安知識，也舉辦全台巡迴的安全駕駛訓練課程，持續建立外送員安全駕駛與防禦駕駛觀念。此外，foodpanda也是唯一提供符合現行法規保險規範的平台，領先業界提供安全保障，近期更因應疫情影響，替外送員投保法定傳染病補償健康保險。

因此，若foodpanda外送員工作途中發生意外，可申請理賠實支實付，減輕外送員負擔；若確診新型冠狀病毒，也能領取定額的補償保險金，擁有更堅實的安心保障。

當外送員的工作處境持續被優化，外送員的穩定度也會提升，甚至吸引更多元的人加入外送行列，逐漸打破外送工作「危險、做不久」的迷思。

外送員的真實心聲：「外送工作給的薪水能夠讓我實現夢想」

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從真實受訪的調查者回應中，可看出加入外送工作的動機大同小異，不外乎兩個因素：收入、時間。值得注意的是，除了利用空閒時間跑外送、補貼收入，有些潛在外送員（有意願但尚未加入者）對於這份工作有著更高的期待，甚至有意願以此作為固定收入來源。

「無薪假或失業時，會考慮外送。」（女性／35～40歲／潛在外送員） 「畢業於私立科大觀光系後，曾擔任倉儲、飯店服務生、業務助理等職務，起薪一直在25到26K徘徊不前。去年底待業期間，看到外送平台蓬勃發展，便開始興起兼職美食外送平台的念頭，希望為自己帶來一份穩定的收入，以養家餬口。」（男性／25～29歲／潛在外送員）

除了作為兼職，在無薪假期間，或是普遍低薪的職場環境中，外送工作成為不少人願意奮力一搏的機會，讓每一分努力都可以轉換成實質收入，確實獲得勞動成果。

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在真正成為外送員後，不少人認為這份工作的收穫超乎想像，基本上只要願意持續做好「接單、取餐、送餐」這三件事，就能為自己創造豐厚的收入，為夢想累積實際資本。根據調查結果，許多人受訪者認同外送工作是很好的「夢想踏板」，例如：

「想要達到財務自由，透過外送加快自己累積財富的速度。」（男性／30～34歲／兼職） 「我的夢想跟外送工作無關，但是外送工作給的薪水能夠讓我實現夢想。」（男性／20～24歲／兼職） 「多存點錢，讓我的退休生活可以不用擔心。」（女性／35～40歲／潛在外送員）

無論是買房、旅遊、存退休金、財務自由，每個人都有自己的目標，但在缺乏金錢支持的情況下，外送工作就是一個自我支持很好的方式。此外，工作過程中不斷接觸新的人、事、物，也是讓外送員擁有成就感的重要一環。

例如在服務中看見訂餐者滿足的笑容，為弱勢者送餐，或是深入了解美食外送產業趨勢等，都屬於值得發掘的工作收穫。

獲取穩定報酬，外送員普遍偏好foodpanda

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根據調查，外送員在工作上最在意的項目誠如加入的動機，同樣與「收入、時間」有關，大部分受訪者都同意外送工作的時間彈性與自由；而在報酬的向度上，由於付出的時間與報酬有高度正相關，因此隨著每個人對收入的期待與標準不同，感受度也因人而異。

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另外，儘管在外送員心目中，對於台灣目前最受歡迎的兩個外送平台foodpanda、Uber Eats，有著細微的品牌區隔，但兩平台皆有各自的擁護者，差異並不大。

較有趣的是，對於有意從事外送的潛在外送員而言，則有明顯不同的印象與觀點。從質化調查的回饋來看，可發現平台差異最主要來自「工作性質」與「生活階段」：

如果是期待穩定收入、較完整的福利與訓練，foodpanda會是較好的選擇；如果希望時間掌握度更高，有較多的彈性自由，則Uber Eats較符合需求。

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那麼，實際上美食外送平台受消費者青睞的程度，以及招募成果如何？根據先前的量化調查，從消費者的角度來看，foodpanda的品牌心佔率以95.3%略勝Uber Eats一籌。

若以外送員的角度來看，則有79.8%的人願意推薦親友加入foodpanda外送員行列，比Uber Eats的73.2%高；而推薦foodpanda的外送員輪廓，大多是30～34歲之間的外送員。

由此可知，以工作者的角度而言，foodpanda除了擁有主要受薪族群的信任，對於工作穩定度而言，也受到肯定。而foodpanda最主要的勝出關鍵，在於有許多值得外送員加入的優勢。除了比一般工作更為彈性的工時安排，更穩定的接單系統（意味著更穩定的報酬）、更完善的福利與保障，也是吸引人之處。

當外送員擁有良好的工作保障與福利，服務自然也就穩定，消費者的體驗也會更好。更重要的是，不僅廣大的訂餐者吃好吃飽，外送員們也能透過這份工作，朝夢想更進一步。

本文資料來源：創市際市場研究顧問 外送平台品牌調查