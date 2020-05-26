《朵貝楊笙 × 愛麗絲夢遊仙境》：回歸創作原點，為英國經典兒童故事創造全新視覺

文：小麥田編輯室

路易斯・卡羅（Lewis Carroll）的《愛麗絲夢遊仙境》（Alice’s Adventures in Wonderland）出版一百五十餘年來，不僅風靡全球讀者，其文字魅力也激發了許多精采的圖像作品。從約翰・坦尼爾（John Tenniel）的經典版本至今，流傳許多珠玉之作。無論是專業插畫家如莉絲白・茨威格（Lisbeth Zwerger）、約翰・維農・洛德（John Vernon Lord），乃至藝術家薩爾瓦多・達利（Salvador Dalí）和草間彌生，皆為《愛麗絲夢遊仙境》貢獻過龐大的創作能量。

其中一個極具藝術價值的版本，便出自芬蘭國寶級藝術家朵貝・楊笙。

朵貝・楊笙（Tove Jansson，1914-2001）的父親是雕塑家、母親是畫家，家裡就是工作室，她和兩個弟弟從小在藝術環境裡成長，繪畫創作如同呼吸般自然，不到三十歲，朵貝就舉行了首次大型油畫個展。同時，她也為報章雜誌繪製諷刺漫畫和插畫，更在二戰期間公開反對希特勒和法西斯政權。戰後不久的一九四五年，她便創作了第一本姆米（Moomin）小說，自此成為專業的童話故事作家，隨後發展圖畫書和漫畫系列，並以此聞名全球，榮獲許多獎項。

在某種程度上，姆米是朵貝・楊笙的自我投射，在早期的姆米系列創作中，經常帶有陰森詭異的風格，田園牧歌的畫風中宛如某種巨獸在黑夜現身，彷彿童話與噩夢並存。除了姆米之外，六〇年代晚期開始，朵貝・楊笙陸續為翻譯成瑞典語的作品繪製插畫，包括一九五九年路易斯・卡羅的詩《The Hunting of the Snark》，和一九六二年托爾金（Tolkien）的《哈比人》（The Hobbit）。在出版人和譯者歐凱・倫基斯特（Åke Runnquist）的引介下，她接下了《愛麗絲夢遊仙境》的插畫工作。

此時的朵貝・楊笙已頗有名氣，能夠專心從事插畫創作，而她和路易斯・卡羅這兩個同樣特立獨行的創作者也結為好友。儘管性格和生活背景南轅北轍，卻都以「童話」形式作為天馬行空想像力的創作媒介。兩人都是收藏家、有蓋房子的天分，也都愛好自然；也都習慣從局外人的立場看待生命中的巧合與災難，儘管角度完全不同。兩人都沒有小孩，也都藉由創作與作品，自我定義與童年之間的連結。

捕捉故事中的幽微魅力

瑞典語的「愛麗絲夢遊仙境」為「Alice i Underlandet」，underlandet同時具有「Wonder」（驚奇）和「Under」（地下）兩種意思，顯然是「跳進兔子洞」的完美雙關。透過楊笙的作品，讀者能夠再次感受到這個故事如何將女主角送進奇幻世界，讓好奇心隨著文字逐漸增長。

Photo Credit: 《朵貝・楊笙 × 愛麗絲夢遊仙境》小麥田出版 © Tove Jansson

其中一幅讓人印象深刻的插圖，是愛麗絲和黛娜這隻貓並肩同行的全彩畫面。從黑白插畫轉為彩色的做法，受到一九三九年在電影《綠野仙踪》（The Wizard of Oz）中，主角桃樂絲進入夢鄉、展開奇遇後，畫面轉變為彩色的啟發。愛麗絲在此時也正夢見自己與黛娜手牽手散步，並認真地問：「黛娜，快點老實告訴我，你有沒有吃過蝙蝠？」

在這幅圖中，可以看到楊笙與眾不同的觀察力。評論家妮娜・奧爾巴赫（Nina Auerbach）指出，卡羅在此處暗示黛娜的掠食性格，而楊笙藉由讓黛娜在構圖中置於愛麗絲之前，以及將光源聚集在爪子上，呼應這種威脅。但事實上，黛娜卻可能是愛麗絲在現實生活中唯一的朋友，正如在仙境中唯一被愛麗絲稱為「朋友」的角色，是與黛娜相對應的柴郡貓。楊笙在卡羅的曖昧敘述中，藉由這個奇異、悲傷而沉默的相聚時刻，捕捉到一種因孤獨而顯現的友誼、愛麗絲企求擁有同伴的瞬間。

充滿個人風格的幽默細節

對英語世界的讀者來說，《愛麗絲夢遊仙境》的經典版本，與約翰・坦尼爾（John Tenniel）的插圖密不可分，楊笙清楚知道她必須為這個故事創造新的想像。楊笙的傳記作家布爾・威斯汀（Boel Westin）指出，由於卡羅在瑞典並非家喻戶曉，對於插畫家而言反而有更大的發揮空間，儘管如此，楊笙仍選擇了坦尼爾未曾描繪的場景，如上述愛麗絲與黛娜一起散步的時刻。另一幅精美的插圖出自瘋茶會，睡鼠在瘋茶會上提到三個住在糖漿井裡的小女孩，愛西、蕾西和提麗，並提到各式各樣以M開頭的東西，例如捕鼠器（mousetrap），月亮（moon），記憶（memory），楊笙在這幅插畫中，則將三個女孩化作她經典的姆米（Moomintrolls）、美寶（Mymbles）和小不點（Little My）作為呼應。

卡羅對支微末節的敘述特別引起楊笙的注意。例如「留她獨自站在一條低矮的長廊上，頂上亮著一排吊燈。」這樣的句子，幾乎完全不重要，卻被楊笙畫出宛若卡夫卡的分量，讓讀者看見她在書中感受到的恐怖氛圍，這種光線同時也能在糖漿井那幅插圖中看到，而這些細節都讓人聯想起姆米的家（Moominhouse）。於是當楊笙為英國最經典的兒童故事創造全新的視覺時，同時也回歸到她創作的原點。

一九六六年秋天，當歐凱・倫基斯特收到朵貝・楊笙為《愛麗絲夢遊仙境》繪製的插圖原稿後，他迫不及待向楊笙發了一封電報：「恭喜『愛麗絲』——妳完成了一份傑作。」文字看似冷靜自持，卻藏不住倫基斯特對楊笙以獨特角度成功詮釋經典著作的興奮之情。

參考文獻

James Williams. How Tove Jansson reimagined Wonderland. Maria Popova. The Best Illustrations from 150 Years of Alice in Wonderland. From 朵貝・楊笙與姆米 © Moomin Characters™

書籍介紹

《朵貝楊笙 × 愛麗絲夢遊仙境（一百五十年傳奇經典版，附贈「姆米谷」系列作者原畫貼紙）》，小麥田出版

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作者：路易斯・卡洛爾（Lewis Carroll）

繪者：朵貝・楊笙（Tove Jansson）

譯者：王欣欣

姆米風的三月兔、柴郡貓、紅心皇后、瘋狂帽客！

華麗、魔幻、優雅又超現實的奇幻世界

國際安徒生獎得主 朵貝・楊笙

一百五十年的傳奇經典 《愛麗絲夢遊仙境》

1966年，以姆米聞名的芬蘭作家朵貝・楊笙獲得國際安徒生獎，同一年，由楊笙所繪製插圖的《愛麗絲夢遊仙境》首度出版，以其獨特風格，為愛麗絲創造出魔幻、優雅又超現實的圖像世界。

楊笙版的愛麗絲充滿小巧思，除了大家熟悉的帽客、柴郡貓等角色，穿插故事間的小配角，不時讓人聯想到曾經在姆米谷，帶著古靈精怪、卻又討人喜愛的特質。

英國《經濟學人雜誌》文化版評論評析楊笙生平時，特別提到這部作品中，朵貝・楊笙筆下的愛麗絲角色具有靈性的眼眸，而畫面中不實出現帶有不祥預兆的風景，暗黑的洞以及撒著月光的天空，也讓人想起姆米谷中的招牌畫面。

美國《出版人週刊》評論，讀者將會發現閱讀這一版本的文字時，視線將捨不得離開圖像，充滿了讓人驚喜的細節，與驚奇的超現實圖像。

Photo Credit: 小麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航