《戰後日本大眾文化史》：戰後美軍佔領日本，帶來最大的變化是「男女距離」

文：鶴見俊輔

一九四五年十二月九日起，日本放送協會開始播出〈這才是真相〉的節目，這個廣播節目播出戰爭的真實狀況。當時，日本的廣播局都要經過占領軍完全的檢閱，這個節目也是占領軍命令廣播局製作的。這種節目給人一種印象，那就是占領軍掌握了過去所有隱瞞日本國民的事實。日本共產黨也想製造自己同樣掌握戰爭真相的印象，但是，在剛結束戰爭的階段，他們尚把美軍當成解放軍，採取歡迎的立場，所以對占領軍發表的事實，並沒有明確的批評。那個時代，美軍承諾給日本國民唯一一條管道，保證揭露戰爭時代的戰爭真相。對日本人來說，除了協助美軍推廣這樣的真相之外，毫無其他選擇的餘地。（註1）

當時，所有的大都市都出現糧食不足所引發的混亂。最引人注目的事件，是小平義雄（1905－1949）被逮捕案。這起事件也反映出當時都會生活是個什麼樣的景況。小平是個中年的工人，他在東京都內的電車站，見到等待的隊伍中有個面容皎好的女孩，於是他便上前搭訕。他對少女說，他知道有個好地方可以配給到食物，問她願不願意一起到鄉下去。儘管那位少女是初次照面，卻答應跟著小平到鄉下去。她甚至沒有回家報告父母，自己要去鄉下的事。也就是說，回家這件事，在當時一片荒蕪的都市裡，需要花費相當的時間，所以她省去了這道工夫。小平把她帶到鄉下的森林裡，強暴了少女。他從一九四五年六月到十二月之間，一共姦殺了七個人。

他第一次犯下強姦殺人，是在一九二七到二八年之間，當時他還是個海軍水兵，在中國作戰。因為此時戰鬥中表現的勇敢，小平獲得勳章回到日本。之後，他因為殺了自己的岳父，被判十五年徒刑，在監牢服役。然而，中日戰爭到了最後階段，世道混亂，他得以成功地隱瞞從前的案底，在海軍制服廠的女生宿舍謀得升火的工作。在那裡，他把一名宿舍女生帶到鍋爐室強暴殺害，並且隱藏起來，這就成了他新履歷的開始。（註2）

從這則小故事可以看到，糧食是最大的問題，其他所有問題與之相比，都顯得微不足道。對日本人來說，占領軍是主要糧食供應者，這種印象久久難以磨滅。占領軍運來大量的糧食發放給日本人，其中包括麵粉、玉米粉和奶粉等。但是，對小孩子來說，巧克力和口香糖留下的印象較為深刻。這些糧食的記憶與麥克阿瑟元帥連結在一起，七年的占領期，成為日本人對美國人感到親切的基礎。這種親切感，直到今天還留在半數在世的日本人心中。

糧食問題延伸下來的，首先就是健康的問題。漫長的戰爭以戰敗告終，可以想見各式各樣的傳染病也隨之蔓延開來。占領軍在處理公共衛生的問題上，相當成功且有效率，這也是因為日本國民完全不期待當時的日本政府的緣故。

在美國占領日本從事的種種工作中，公共衛生福利局局長薩姆斯（Crawford F. Sams）與幕僚留下的成果，獲得最穩固不移的評價。一八九五到一九四五年間，日本男性的平均壽命是四十二歲，在中日戰爭的末期，男性的壽命肯定更短了，但是並沒有進行統計調查來證明這一點，所以沒有明確的數字。只是，從一九四六到五一年間，日本男性的平均壽命，從四十二・八歲，大幅延長到六十一歲。女性方面，平均壽命也從五十一・一歲年延長到六十四・八歲。

從整體來看，占領軍對日本人造成的最大變化，在於風俗的領域。尤其是關於男女應對方面的風俗。自一九二〇年代以來，美國電影給予日本人極大的影響，與美國作戰的四年間，美國電影不能在日本上映，所以戰後，美國電影如同洪水一般湧入日本。不只透過電影，至少在美國軍隊屯駐的城市裡，日本人可以在街角看到美國人日常的行為舉止。他們表現出青年男女之間聯歡行為的模範。

不論是戰前，或甚至是戰爭中，在日本，女性隔著幾步走在男性後方是很常見的景象。男女並肩同行，被認為是不道德的。尤其是在戰爭中，這樣的男女會被叫進街角派出所盤查，甚至遭到欺凌。但是戰後在男女之間出現了顯著的變化。舉例來說，這裡有一張當時的街頭照片，由木村伊兵衛所拍攝。這位當時代表性的日本攝影家會拍出這張照片，肯定是因為心裡感慨著日本走進了一個新時代。

於丸之內（一九四九年十月，木村伊兵衛拍攝）｜Photo Credit: 馬可孛羅

占領給日本帶來的影響，首先是在糧食的領域，接著是涉及男女關係的生活形態，最後是關於正義的感覺。但是，美國政府透過占領想要移植給日本的新正義感，即便當時的戰敗國民認為有其必要，但他們是不是真的從心底接受這種價值觀，還是令人存疑。

總之，占領軍大頭們反覆透過報紙或廣播公開陳述，他們指示的新價值標準是一種普世價值，應該為全世界人所接受，這種說法雖然沒有遭到日本人公然的批評，但是卻也並非堅信不疑的全盤接受。畢竟，一般日本人看征服者的眼光，與征服者看自己的眼光是不同的。

京都以外的大都市，幾乎都已燒成焦土，在東京，不論往東南西北方看去，都能看到地平線，在此之前的幾十年裡，我們在東京從來看不到地平線，許多人在這個城市化為焦土之後，過起了穴居生活。他們住在為躲避空襲而鑿建的防空洞。他們拿著沒有人用的排水管，放在防空洞旁，當作擺放廚房用具的架子，甚至有人睡覺時把它當成床鋪。

戰爭最後階段，一位被拉出去「勤勞奉仕」（註3）的小說家，一邊挑著繩筐搬運泥土，一面感覺到他們就像兒時聽過的傳說，回到眾神的時代了。戰爭末期到戰敗之後，我們的生活與史前人類有了共通之處。霍格本為他所寫的人類溝通歷史，取名為《從洞窟繪畫到連載漫畫》（註4），但那也是一九四五到一九六〇年，日本國民在短暫的戰後史歲月中走過的歷史。

註釋

註1：松浦總三，《占領下的言論鎮壓》（現代新聞學出版會，一九六九年）。裏田稔，《占領軍的郵政檢閱與郵趣》（日本郵趣出版，一九八二年）。江藤淳，《遺忘的事與被迫遺忘的事》（文藝春秋，一九七九年）。

註2：內村祐之，《稀有凌辱殺人事件之精神鑑定紀錄）（創元社，一九五二年）。內村祐之，〈小平事件〉（內村祐之、吉益脩夫審訂，《日本的精神鑑定》，美鈴書房，一九七三年）。

註3：無償為國家勞動。

註4：蘭斯洛特・霍格本（Lancelot Hogben）著，壽岳文章、林達夫、平田寬、南博譯《從洞窟繪畫到連載漫畫》（岩波文庫，一九七九年）。（編按：原書名為From Cave Painting To Comic Strip: A Kaleidoscope of Human Communication, 1949。）

相關書摘 ▶《戰後日本大眾文化史》：戰後出現的「NHK紅白歌合戰」，成為團結國民的象徵

書籍介紹

本文摘錄自《戰後日本大眾文化史1945-1980年》，馬可孛羅出版

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作者：鶴見俊輔

譯者：陳嫻若

日本近代思想史的巨人，將美國「實用主義」引入日本的第一人

朝日新聞社「大佛次郎賞」得獎作者，三十年長銷不墜的思想史巨作

《戰爭時期日本精神史》與《戰後日本大眾文化史》是鶴見俊輔先生於一九七九年九月至一九八○年四月，在加拿大蒙特婁的麥基爾大學的講課紀錄，後整理成書出版，至今仍是長銷不墜的思想史佳作。

一九三一到一九四五年間，日本政府被軍國主義者所把持，面對這種狀況，持完全相左意見的知識分子，該如何接受跟回應國家的種種激進作為？他們的決定是突然撤回所有過往的激進主張，轉而支持天皇制，時人稱之為知識分子的「轉向」。

這個極端的例子，代表了日本人在戰爭期間的思想轉變，也代表日本從明治維新以來所傳入的現代思潮，都在軍國主義的淫威下屈服了。在這個思想的撕裂點上，鶴見俊輔先生追溯了「鎖國」、「國體」、「大亞細亞」各種概念，讓我們窺見日本知識分子面對國家時的思想弱點，也藉此反省日本如何走上軍國主義路線的歷史。

接著在《戰後日本大眾文化史》書中，此時正值日本戰敗、受美國實質占領的時期，對日本人來說是個前所未見的巨大衝擊，從驕傲無比的皇國臣民，轉瞬成為屈辱的戰敗國降民，日本人又將面對另一次思想上的「轉向」。鶴見俊輔先生選取了一九四五至一九八○年戰後日本大眾俗民文化中的漫畫、流行歌曲、電視劇等諸多元素，書寫成別具一格的作品，作為整個日本思想史系列的完結篇。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航