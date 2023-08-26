戴資穎不敵西班牙勁敵瑪琳，最後一次羽球世錦賽無緣4強：努力看起來還是不夠

（中央社）台灣羽球一姐戴資穎今（26）日在世界羽球錦標賽女單8強賽，以16比21、14比21不敵3屆世錦賽金牌、西班牙好手瑪琳，無緣4強，她賽後在個人IG限時動態寫下：「努力看起來是還不夠。」

世界排名第4的戴資穎在東京奧運拿下銀牌後，過去2年參加世錦賽都登上頒獎台，分別拿下1銀、1銅，這次征戰在丹麥首都哥本哈根舉辦的世錦賽，闖進8強，只差1勝就能達成連3屆奪牌紀錄。

戴資穎8強賽對手為曾在2014、2015、2018年世錦賽奪得金牌的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），雙方過去19次交手，戴資穎以10勝9敗略占上風。

戴資穎開賽在5比5平手時，被對手連得5分拉開差距，隨後即使試圖追分，仍未能將差距縮小至3分內，以16比21將首局拱手讓人。

戴資穎次局浪費開局6比2領先優勢，在技術暫停過後，被對手反超，戴資穎無力扭轉戰局，最終以14比21落敗。

戴資穎賽後在Instagram發文表示：「這應該會是我最後一次世錦賽，謝謝我的團隊給予我的支持和幫助，也謝謝專程飛到這裡來為我加油的球迷，但這裡不是終點，我依然會繼續努力。」

戴資穎先前曾表態將於明年底退休，今年將是她在世錦賽最後一舞，卻無緣4強，她有感而發在IG限時動態留言：「把所有的情緒，轉換成動力，努力看起來是還不夠。」

另外，男單部分，「羽球王子」王子維8強賽先盛後衰，以21比18、15比21、13比21輸給泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），無緣晉級。

《麗台運動》報導，世錦賽8強一直是戴資穎的最大關卡，小戴有五屆在8強止步，但近兩屆順利突破8強障礙（2022年4強、2021年亞軍），今年小戴再度來到8強關卡，對手恰是她最不喜歡的前世界球后瑪琳，瑪琳是2014、2015和2018年三屆世錦賽金牌，而且與小戴交手19次，戴資穎僅以10勝9負稍稍佔優勢，但近四次交手，小戴僅拿下1勝。

《太報》報導，戴資穎在賽後接受BWF（Badminton World Federation，世界羽球聯合會）訪問時，心情不見沉重，「比賽上我覺得自己到第二局，其實應該是更有機會的，我在就是中場過後的地方，覺得自己開始變得比較保守，所以她在攻擊的時候，其實給我很大的壓力！」「因為就是有一些比較簡單的失誤，自己一直不小心，犯了又犯這樣。」

被問到是否還有可能在明年後再度延長生涯，戴資穎笑著說：「應該不會了！」至於退休後會有什麼打算？小戴說：「目前還沒有太多的想法，可能先就是準備接下來比賽，因為接下來比賽也是很多，而且都很重要。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範