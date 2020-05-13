《如果可以好好說再見》：在西班牙遇見電影《點燃生命之海》的主角原型

文：宮下洋一

電影《點燃生命之海》的主角原型

聖雅各康波斯特拉（Santi-Jacques de Compostela，以下簡稱「聖雅各」），一座位於西班牙北部加利西亞（Galicia）、以「聖雅各朝聖之路」聞名全世界的城市。從馬德里起飛到這個被叢林、岩山及面對大西洋的沉降海岸所覆蓋的地方，大約需要一個小時。

從機場到市區的路上，可以看到不分男女老幼、數不清的朝聖者手持手杖，以終點聖雅各為目的地默默前進。

我在市區搭上計程車，花了40分鐘來到博伊羅（Boiro），而赴約的地點，是一家「Pulperia」（指專賣加利西亞風味章魚料理的餐廳）。在這個小鎮，退休的男男女女大白天就在延伸到商店街馬路上的酒吧喝酒，街上幾乎看不見年輕人的身影。沿著憲法大道往下走，右手邊就有一家「Pulperia」。在這間可以輕鬆容納上百人的餐廳裡，當地居民一邊吃著燉章魚和大蒜龍蝦等料理，一邊喝著葡萄酒和香草風味強烈的烈酒，暢快聊天。

我推開門，朝著櫃台往四周看了一圈。

「Hola, Yoi!」

不知道是誰，以加利西亞口音跟我打招呼，還擅自叫我「Yoi」──在西班牙，只有親近的人才會這麼叫我。回頭一看，一位紮著黑色長髮、其中還摻雜著白髮的女子正對著我笑。

她的名字叫做雷蒙娜．瑪內蘿（Ramona Maneiro，55歲），出生於緊臨博伊羅、人口約1萬人的阿波布拉─杜卡拉米尼亞爾（A Pobra do Caraminal）。她戴著油膩膩的黑色手套、穿著黑色圍裙，就像熟識已久的老朋友般對我說：「我正在忙，你先坐下來吃點章魚什麼的吧！」

她在當地是小有名氣的人物，甚至在整個西班牙，就算不知道她的名字，多數人也都知道發生在她身上的事。有人將她視為「悲劇英雄」，但另一方面，也有人稱她是「殺人凶手」。

在這裡，我先為各位介紹一下事件的主角吧。他是出生於加利西亞的雷蒙．桑佩德羅（Ramon Sampedro，享年55歲。以下稱桑佩德羅，避免與雷蒙娜混淆），在一次頸椎損傷造成四肢癱瘓之後，最終於1998年離世，結束了29年來對抗疾病的臥床生活。

加利西亞地方的人大多保守而勤奮，但桑佩德羅卻十分幽默風趣。他年輕時是船員，四處環遊世界，聰明睿智，擁有強健的體格，讓許多女性都為他著迷。1968年的夏天，25歲的他在當地海岸跳水時傷到了頸椎，最後雖然保住性命，不過從此之後「被迫活下來」，人生大半的歲月都得躺在床上。

桑佩德羅雖然四肢癱瘓，但在家人的悉心照料下，健康狀態良好，順利活了下來。然而，他也長年為自己爭取安樂死，不僅在西班牙，甚至向歐洲人權法院提出告訴。因為在西班牙，安樂死並不被承認。

桑佩德羅一直活在「死不了的痛苦中」，他躺在床上，用嘴巴咬著筆寫作，寫出對自我結束生命的迫切渴望。這些文字在1996年集結成《地獄來信》（Cartas desde el infierno）一書，引發廣大的討論。

1998年，桑佩德羅在女友的協助下，終於成功接受了安樂死。他以吸管喝下一杯摻有氰化納的液體，慢慢陷入永眠。而協助他的女子，正是被當成西班牙第一起安樂死案件的嫌疑犯而引發社會騷動的雷蒙娜。

這個事件後來被拍成傳記電影《點燃生命之海》（亞歷山卓．亞曼納巴執導，2004年）。當時30出頭的演員哈維爾．巴登（Javier Bardem）透過特殊化妝技巧，成功詮釋了臥病在床的桑佩德羅，受到觀眾一致肯定，電影也獲得了奧斯卡最佳外語片獎。

由於電影是根據書籍改編，主角和其家人的設定都非常接近事實，但除此之外的人物，則有一部分是虛構的。據說是因為在電影拍攝時，警方還無法鎖定特定的嫌疑犯，加上製作團隊顧慮到部分真實人物不願曝光，所以做了這樣的安排。

而我就在當年主動承認「協助」桑佩德羅安樂死、因此被視為嫌疑犯的人身邊。身為餐廳副主廚、忙到沒有時間吃午飯的雷蒙娜，端著一小盤炸章魚，另一手拿著加了檸檬沙瓦的啤酒，來到餐廳角落我的桌子旁坐了下來。時間已經過了下午4點，店裡除了一桌4個客人以外，就只剩下我了。

雷蒙娜在炸章魚上頭擠檸檬汁，放鬆地吁了一口氣：「我什麼都還沒吃，可以邊吃邊聊嗎？」

「當然可以。」

不知怎麼的，我的口氣也變得溫和了起來。我有預感，可以對眼前這個人暢所欲言，盡情提問。我一如往常問了一個不經大腦的問題。

在這種小村子，妳是怎麼過活的？

「過得可苦了！我現在每個星期在我姐夫開的這家餐廳工作4天，一個月薪水有370歐元（約4萬9000日圓），晚上8點再到利多超市當清潔工，一天只要工作20分鐘，一個月有150歐元（約1萬9800日圓）。很慘吧？所以我才不想讓你看到我住的地方。」

她面露憂愁，讓我後悔自己的問題太過直接。我想起之前向她提出採訪要求時，曾經希望可以到她家訪問，不過被她斷然拒絕了。

雷蒙娜有3個小孩。她曾有過一段維持了11年的婚姻，生下長女約蘭達（37歲）和次女伊內絲（33歲），但說到她們的親生父親，她只說是個「混帳」。離婚兩年後，她又和另一個男人生下了長男里卡多（24歲）。里卡多現在在當地當演員，是可以為她帶來歡笑的希望，母子倆對未來的發展也充滿了期待。

我想著差不多該切入正題了，於是向她拋出疑問。

我很想知道妳和桑佩德羅相識和相愛的經過......

雷蒙娜將炸章魚放進嘴裡，又喝了口啤酒，調整了一下坐姿，開始說起往事。

「那時我才36歲，有一天在看『Línea 900』（西班牙非常受歡迎的新聞節目）時，正好看到雷蒙，他說話的方式和談話內容深深吸引了我。當我知道他就住在隔壁城鎮時，恨不得立刻去找他！」

雷蒙娜當時白天在一家專做鮪魚、淡菜等海鮮罐頭的大型工廠當填裝作業員，晚上8點到深夜1點，則在當地的廣播公司當播音員。1996年6月，她在電視節目上看到雷蒙一年之後，一位喜歡聽她廣播節目的女聽眾告訴她，可以介紹她和桑佩德羅認識。

當她隨著女聽眾到桑佩德羅家時，長年照顧他的嫂嫂曼努埃拉（Manuela）立刻帶她到二樓桑佩德羅平時生活的房間。她緊張得直發抖，突然感到尷尬，只敢縮在房間的角落看著他。

而從桑佩德羅的床上看，正好是視線死角，看不到她。就在這時，床上的男子開口說話了：「蒙琪娜（雷蒙娜的暱稱）在那裡嗎？」

被他這麼一叫，雷蒙娜突然不再緊張。她走近桑佩德羅，本來想用平常的招呼方式親吻他的臉頰，一時卻感到猶豫，心想還是握手好了？不過他的手已經癱瘓，應該感覺不到吧。

最後兩人只是微笑招呼。

之後聊了些什麼，雷蒙娜已經不太記得了。唯一印象深刻的是，在第一次見面的這天，桑佩德羅問了她一個問題：「妳可以幫我達成心願，對吧？」

雷蒙娜知道他指的是死這件事。透過電視節目受到他的個性吸引的雷蒙娜，完全沒有任何「協助他結束生命」的心理準備，相反的，若是要「協助他活下去」，她覺得自己再怎麼辛苦都願意。

「雷蒙，我一點也不希望你死。」

從那天起，大約有一年半的時間，她每天都會到他家陪他。

Photo Credit：聯經出版 靠一己之力撫養三個孩子的雷蒙娜。

活著是一種「義務」嗎？

雷蒙娜一面按摩桑佩德羅癱瘓的手，一面對他說話。桑佩德羅裝作睡著的樣子，卻突然動了一下肩膀故意嚇她。兩人會一起品嚐白蘭地或葡萄酒，或者沒日沒夜地抽著雲絲頓牌（Winston）香菸，挖苦對方「抽太多可是會死的喔」。這些相處讓兩人的距離變得更近，只不過，雷蒙娜一直受到桑佩德羅的家人排擠。

說到桑佩德羅，就不能不提到已婚的電視女記者蘿拉．帕爾梅絲（Laula Palmes，在電影中改編為律師的角色）。蘿拉就住在桑佩德羅家裡，對他進行貼身採訪，後來也協助他出版自傳。她本身其實也深受肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）所苦，全身的神經正漸漸失去作用。蘿拉對遭遇相似的桑佩德羅也有好感，因此後來漸漸嫉妒每天來找桑佩德羅的雷蒙娜。

「那個電視記者把我說成了一個壞人。她學問高又有錢，而我這種窮人根本沒有發言的餘地。她已經結婚了，卻還愛上雷蒙，但雷蒙愛的可是我啊！電影裡竟然還有他們倆接吻的鏡頭，真是嚇壞我了！」

不過，讓桑佩德羅感受到「存活」意義的雷蒙娜，後來為什麼會改變態度，「協助他自殺」呢？

「因為後來我覺得，像雷蒙這樣深受多重障礙所苦、求死不得的人，幫助他們結束生命並沒有錯。就像墮胎合法化，也讓很多女人獲得協助。要不要使用法律可以自己決定，但是這個國家卻沒有任何關於安樂死的法律啊。」

所以我才決定要幫他離開人世──她的話聽起來是這個意思。為了協助桑佩德羅達成安樂死的心願，雷蒙娜將他帶離了他的家人。桑佩德羅在接受協助自殺的前兩個月，一直都和雷蒙娜住在博伊羅。在這裡，他經常見到雷蒙娜的家人，在他死前一個星期的最後一次生日，大家還一起為他舉杯慶祝。

1998年1月12日，大約過了晚上7點，桑佩德羅躺在枕頭上輕聲說：「奧希娜（雷蒙娜的另一個暱稱），我今晚就想離開了。」

29年又4個月對抗疾病的日子，劃下句點的時間終於到了。雷蒙娜依照桑佩德羅編寫得相當完整、可以說是「完全安樂死指南」的步驟，一步步進行「犯罪」。首先她戴上手套，將透過朋友取得的氰化納溶解在玻璃杯中，然後將八釐米攝影機架設在床的正前方，自己悄聲躲到攝影機後方。接下來桑佩德羅將面對攝影機說話，而她完全不能發出任何聲音，在他死去之後，也絕對不能上前親吻他。這幾點，她都必須嚴格遵守。

各位法官、官員、教會人士，對你們而言，尊嚴指的是什麼呢？不論你們怎麼想，對我而言，這樣活著並沒有尊嚴。今天，我決定至少要有尊嚴地離開這個世界。（中略）我的大腦，也就是我的想法，是屬於我的。就像各位現在看到的，我身旁放著一杯溶有氰化納的水，只要喝下這杯水，最重要的身體就會停止各項機能，我就會死。 我認為活著是一種權利，而不是像我一樣只是義務。就算把我基於義務被迫活下來的這29年4個月又幾天的時間，從頭到尾審視一遍，我也完全看不到任何幸福的影子。

桑佩德羅對著錄影中的攝影機一吐長年的痛苦與折磨。說完，他將嘴巴靠向放在床邊玻璃杯的吸管，把杯中透明的液體一口氣吸光。幾秒鐘後，藥物在他體內起了作用。

「啊，開始生效了。好燙！嗚呃......」

協助提供藥物的人事先就已經說過，這藥雖然會致命，不過從喝下到真正死去，大約需要30分鐘的時間，沒有醫師在旁協助的話，將會死得非常痛苦。雷蒙娜看著眼前痛苦的桑佩德羅，實在無法繼續坐視他掙扎的樣子，於是趴在地上避免自己被攝影機拍到，就這樣爬進浴室，坐在馬桶上蜷曲著身子，並用雙手緊緊摀住耳朵。

想起當時的情景，雷蒙娜突然做出兩手手指在額頭擦汗的動作，眼神空洞地看著我說：「那很痛苦、真的非常痛苦！時間拖得太長了！」

「如果我知道是那種死法，也許就不會答應了。」

她說自己不後悔協助桑佩德羅自殺，只是深愛的人臨死前的痛苦掙扎，讓她留下了不好的回憶。等到桑佩德羅呻吟的聲音停止後，她才從浴室出來確認他的狀況。他真的走了。於是她將桑佩德羅的遺體留在床上，把攝影機和隨身用品全裝進一個袋子裡，接著打電話找來桑佩德羅的朋友。這也是完全遵照桑佩德羅的計畫行事。

「我只希望雷蒙娜不要受到牽連。」

後來提供協助的桑佩德羅的朋友們，都遵守了和他的約定，替雷蒙娜辯護的律師米格爾．巴霍，則教她在偵訊和法庭上行使緘默權。她的不在場證明發揮了效用，最後，雷蒙娜因為「證據不足」逃過了有罪判決的命運。

判決結束後，雷蒙娜回到了以前的生活。由於桑佩德羅生前接受過節目訪問，也出版自傳，使得大家對安樂死的意識抬頭，因此也有人是支持雷蒙娜的。不過她強調，桑佩德羅的家人非但沒有原諒她，甚至非常討厭她。

「我的車曾經被石頭砸，家裡的電也被切斷過，我和他的家人已經將近20年沒有往來了，因為對他們來說，我是個殺人凶手。」

我不知道這話是真是假，但她的意思應該是，家人有愛他的方式，而她也有愛桑佩德羅的方式吧。她接著說：「他們如果真的愛他，最好的表達方式，就是幫忙實現他真正想要的幸福才對。要能這麼想，是需要時間的。（死亡）那一刻雖然很痛苦，但我一點都不後悔實現所愛的人心中的願望。」

那些反對桑佩德羅安樂死的家人，因為妳做的事失去了所愛的親人，這對他們來說，豈不是一件悲傷的事？

雷蒙娜不加思索地回答我：「這難道不是家人的自私嗎？」

我不知道該怎麼接話，只能用牙籤插起眼前的一塊章魚，放進口中。

相關書摘 ▶《如果可以好好說再見》：接受「協助自殺」的患者必須符合這四大條件

書籍介紹

《如果可以好好說再見：以愛告別，人生最後選擇的現場紀實》，聯經出版

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作者：宮下洋一

譯者：賴郁婷

假如可以選擇，生命的最後一刻我想安樂離開！當高齡者的時代終於來臨，當長壽不再是幸福的表徵，這時候，你希望自己怎麼離開？

《如果可以好好說再見：以愛告別，人生最後選擇的現場紀實》探討安樂死最新現況，榮獲第40屆講談社非小說類文學獎！

「死亡不可怕。可怕的是帶著痛苦一步一步地慢慢走向它。」「安樂死」真的如同字面意思，是一種安詳離開人世的方式嗎？患者究竟承受著何種痛苦和折磨，以至於決定選擇結束自己的生命？目送這一切的家屬，又是怎麼想的呢？

日本國際記者宮下洋一走訪瑞士、荷蘭、比利時、美國、西班牙及日本等國家安樂死現況，直擊安樂死的「瞬間」，探索生命的究極之問。從西方到東方，宮下洋一除了回溯各國患者在死亡之前所經歷的過程，也訪問到了他們的親友，以及持贊成或反對立場的一線醫師、相關機構、瑞士協助自殺組織的日本會員、因為「安樂死事件」被問罪的日本醫師……。走過研究安樂死的世界之旅後，最後他得到了何種「理想的死亡」的答案呢？

Photo Credit：聯經出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航